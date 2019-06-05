Торт и волейбол

Без сомнения, для детей это – очень важное подспорье в подготовке к самостоятельной жизни. Обычно 52-м мальчишкам и девчонкам готовят повара, столовая здесь хорошая. Но после выпуска из детдома готовить придется самим. Если этому не учат родители, то научат повара… Впрочем, кто знает: может, среди этих ребят есть будущий известный шеф-повар, что прославит наш город?- Сегодня мы открываем для вас тематическую кухню, где вы сможете учиться готовить сами! Пусть наши дети познают культуру готовки на высоком уровне. Научиться создавать блюда башкирской кухни, а также других народов республики – почему бы и нет, – отметилК слову говоря, кухня оснащена всем необходимым. Холодильник, современная электроплита, элегантный гарнитур. Есть даже пекарский шкаф. Стены блестят новыми обоями, на лакированные столы приятно смотреть. Однако еще недавно здесь не было даже работающих водяных кранов. Помогли спонсоры – депутат Горсовета Иосиф Марач и бизнесмен Евгений Киселев. Давно знакома с детьми и педагогами и Каринэ Хабирова. Вот и сейчас она искренне разделила с ними эмоции от события.- Я очень рада, что в вашем доме теперь есть такая замечательная кухня. Без сомнения, эти навыки пригодятся вам во взрослой жизни. Хочу, чтобы каждый из вас получил в нее достойную путевку, – сказалаПервый урок кулинарного мастерства дети и гости получили практически сразу. Совместными усилиями они «собрали» и украсили торт «Красный бархат». Выдавив несколько кремовых узоров, Ульфат Мустафин оставил это дело женщинам и детям. А сам отправился вместе с волейбольным клубом «Урал» осматривать место для будущей спортплощадки.Спортсмены знаменитой команды готовы давать здесь мастер-классы и обучать детишек тонкостям игры.- Возьмем над детским домом спортивное шефство. Конечно же, это очень важно для гармоничного и здорового развития детей. Думаю, что площадка будет удобной во всех отношениях. Раз так, то почему бы не поиграть? – заявилОсмотренной территорией все остались довольны: места для будущей площадки хватит. Правда, для начала придется убрать разросшийся кустарник, эта работа начнется уже на неделе. Основной же объем планировки и монтажа будет выполнен в период летних каникул....Тем временем процесс в кулинарной комнате достиг кульминации. Четырехэтажный торт получился очень красивым. И стал приятным дополнением к угощениям, выставленным поварами детдома на завершившем праздник чаепитии.