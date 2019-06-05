Слово, которое объединяет

- Конечно, из его творчества более всего люблю «Капитанскую дочку», - признается и.о. директора Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Люция Ильясова. – Хотя выбирать что-то одно из пушкинского наследия - занятие неблагодарное, ведь оно представляет собой целую вселенную. Хотите, я вам покажу его прижизненные издания?И мы отправились в фонд рукописей и редких изданий, который теперь разместился в уютном светлом зале на первом этаже библиотеки.- Вот здесь вы можете подержать в руках прижизненные издания Александра Сергеевича, - рассказывает Антонина Гезикова. – Это экземпляр его журнала «Современник» от 1836 года. Именно тогда в нем впервые увидела свет «Капитанская дочка». А вот эта книжка журнала посмертная. Обратите внимание, на титуле даже указывается «По смерти А.С. Пушкина». В нем было напечатано сразу пять его произведений, которые он не успел издать при жизни.И тут привлекает мое внимание портрет Ореста Кипренского на форзаце одной из книг.- Да, это тот самый портрет, по которому мы обычно представляем себе облик поэта, - подтверждает мое предположение Антонина Николаевна. - Он был напечатан уже в посмертном издании тома избранных сочинений от 1838 года.- Это легко прочитать по печатям на книгах. Открываем и читаем: «Уфимская Аксаковская библиотека». Или вот экслибрис библиотеки Сосфенова. Есть книги из уфимской гимназии, библиотеки Николая Блохина. Кстати, обратите внимание на эти издания.Передо мной лежат пахнущие временем небольшие брошюрки с арабской графикой.- Здесь мы видим переводы произведений поэта на башкирский и татарский языки в начале прошлого столетия, в те времена они еще существовали на арабской письменности. А вот рядом можете посмотреть «Повести Белкина» на башкирском языке уже в латинской графике 1937 года выпуска.- По существующим стандартам на руки не выдаются книги до 1830 года. Поэтому, конечно, все это выдается нашим читателям, но для большей их доступности мы стараемся перевести наш фонд редких изданий в электронный вид.Путешествие по экспозиции книжных реликвий длилось уже более часа, но покидать этот зал, хранящий в пожелтевших листах дыхание давно прошедших времен, не хотелось. Может, в этом и есть магия слова? Я прошелся вдоль застекленных витрин с древними фолиантами и увидел книги, из-за которых мир в средние века раскалывался на враждующие лагеря, и книги, которые его потом собирали из осколков. К таким собирающим нас в нечто общее, несомненно, относится и пушкинское слово.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.