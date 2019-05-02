Рискованные каникулы

Страшно представить горе родителей, чьи судьбы исковерканы в один миг. Минута рассеянности стала для женщины-водителя приговором: даже если минует уголовная ответственность, как жить с тяжестью чудовищной вины?Сейчас мы не будем рассуждать, кто виноват в случившемся, – это задача правоохранительных органов, и сейчас устанавливаются все обстоятельства. Но случай показал, что о безопасности детей нужно думать заранее, обучая их правилам дорожного движения, чтобы. Ведь погибший мальчик их нарушил – он должен был переходить дорогу пешком, а не на велосипеде.С наступлением теплых дней число ДТП с участием детей возрастает в геометрической прогрессии. Начались летние каникулы, школьники нередко посвящены сами себе, и единственное, что уберегает их от травм и гибели, – наставления старших, которые должны всегда подтверждаться личным примером.Каждый, оказавшийся на улице, автоматически становится участником дорожного движения, будь то пешеход, роллер, водитель велосипеда, самоката или автомобиля, - все должны соблюдать правила.- За четыре месяца на дорогах Башкортостана произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием детей-велосипедистов, в которых они получили травмы, - сообщил инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РБ Марсель Бикташев.Прежде чем вручать ребенку новенькое средство передвижения, родителям стоит задуматься, есть ли рядом стадион, парк, специальные дорожки, где кататься безопасно? Налокотники, наколенники, перчатки и шлем - не прихоть или лишние траты, а защита, которая может спасти жизнь и здоровье. Не стоит надеяться, что ребенок будет послушно нарезать круги во дворе: он может в любой момент отправиться в другой район к другу или однокласснику, поэтому ПДД должен знать наизусть.- Дети берут пример с нас, взрослых, повсеместно пользующихся наушниками, гаджетами. Нужно объяснять, что это отвлекает и может привести к непоправимым последствиям. Многие не умеют пользоваться велосипедами, гироскутерами. Необходимо не только объяснять, что движение разрешено на «зеленый», но и учить правильно управлять ими, тормозить. Мы призываем родителей присоединиться к Всероссийской кампании «Без вас не получится!», - подчеркнула инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе Зухра Рахматуллина.В преддверии летних каникул и в связи с наступлением велосезона представители ГИБДД проводят лекции с детьми и родителями, рассказывая о мерах безопасности и сохранении жизни ребят на дороге, разъясняют основные правила дорожного движения для юных велосипедистов и любителей прокатиться на других двухколесных транспортных средствах. Но родителям нельзя возлагать всю ответственность на официальных лиц. Безопасность ваших детей - в ваших руках!ПослесловиеНедавно я шла по Ленина и на перекрестке с улицей Достоевского увидела прямо-таки вопиющую картину. Трое ребятишек лет 7-8 развлекались тем, что на самокатиках переезжали дорогу на последних секундах зеленого сигнала светофора, когда машины готовились стартовать с места. Двое мальчуганов и девчушка задорно смеялись, им было весело. Остановила их, сделала замечание. Но по выражению детских лиц поняла, что не особо прониклись. Вопрос в другом: где родители? Знают ли они, как проводят время их дети, буквально накликивающие на себя беду?Юлия ПАХОМОВА.