Теплое место готовят заранее

- У нас больше всех получают работники нефтяной сферы, поэтому хочу поступить в УГНТУ, - делится одиннадцатиклассник Игорь Квашин из 42-й школы. – Сейчас в приоритете газохимики, вот и выбираю это направление.Выпускница гимназии № 3 Александра Самикова мечтает об успешности:– С профессией долго не могла определиться, думала, что именно будет приносить мне удовольствие и хорошую заработную плату. В итоге решила стать стоматологом.Не менее популярны среди подростков Уфы профессии фармацевта, дизайнера, программиста. Слов нет, красивые специальности, но реально ли трудоустроиться по ним?- Каждый год в Центр занятости республики обращается более двух тысяч выпускников вузов и колледжей, 15% из них — по направлению «экономика», затем идут новоиспеченные юристы и специалисты госуправления, - рассказал замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Фанур Шайхисламов на круглом столе по вопросам профессионального образования, состоявшемся в Госсобрании - Курултае РБ.Эксперты с тревогой констатировали, что перевес вакансий по рабочим специальностям над интеллектуальными сохраняется в течение долгого времени. В Центре занятости имеется более 46 тысяч предложений, из них 73% просят откликнуться отделочников, курьеров, продавцов, водителей. Самый востребованный на рынке труда - токарь-универсал. Правда, на 80 запросов имеется всего один состоящий на учете человек.Между тем более половины зарегистрированных безработных имеют высшее и среднее профессиональное образование и им приходится или ждать работы, или переучиваться.– В Уфе сегодня на 6 000 официально зарегистрированных безработных числится более 22 000 вакансий. Большинство из них приходятся на сферы строительства и производства, – отметил председатель Комитета Госсобрания по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин. – Это свидетельствует о нехватке кадров в обозначенных отраслях.Согласно данным социологического исследования, 55% опрошенных россиян полагают, что выпускнику вуза трудоустроиться по профилю весьма проблематично, а 1/5 опрошенных считает, что это «практически невозможно». 42% респондентов хотят подыскать себе будущую работу и установить контакты с потенциальными работодателями уже во время обучения в вузе.Однако в Уфе и в целом по республике картина не такая мрачная. Как гласит статистика Минобрнауки РФ, о будущей работе могут не переживать выпускники УГАТУ – доля трудоустройства равна 98%, УГИИ имени Загира Исмагилова – 90%, УГНТУ– 89,80%, БГМУ – 85,59%.Однако заплатить за будущую карьеру придется много. Самая дорогая профессия в Уфе — стоматолог, за год обучения студент заплатит более 170 тысяч рублей, затем идут «Дизайн» и «Агроинженерия» за 120 и 85 с половиной тысяч соответственно.Другая тенденция - молодежь все больше ищет счастья подальше от родных мест. Согласно статданным, половина отправляющихся за пределы республики — лица, выезжающие для получения образования. По информации федерального Минобра, в другие регионы из Башкортостана уезжают учиться около четверти всех выпускников. Шансы на их возвращение в малые города и села минимальны.– К сожалению, процесс часто носит безвозвратный характер, – констатировали ученые Академии наук РБ. – Почти половина убыли населения происходит в связи с учебой.Переезд в поисках лучшей доли - проблема свойственна не только Башкортостану, считает депутат Рустем Ахунов. Всего по России «принимающих» регионов - не более десяти, что подтверждается исследованиями, проведенными экспертами Высшей школы экономики в разрезе 78 субъектов Российской Федерации. Эксперт уверен: для экономики республики важен не столько отток студентов, сколько их дальнейшее возвращение.- Выезд на учебу в другие регионы обусловлен высокой мобильностью юных в целом. Первая причина - перспективы трудоустройства. Молодые люди едут в регионы высокой экономической активности, их притягивают Москва и Санкт-Петербург, это - общефедеральный тренд. Вторая причина - престиж и репутация вузов, традиции, заложенные годами. Например, вузы Томска, Новосибирска и Воронежской области показывают приток, несмотря на относительно слабую экономическую активность в регионах.- Актуальность обозначенной темы возрастает в последнее время на фоне ликвидации системы начального профессионального образования и включения ее в структуру среднего, - подчеркнул Раиль Асадуллин. - Сегодня мы даже не обсуждаем качество подготовки рабочих кадров, речь идет о количестве. Хотя эту задачу тоже надо решать не только силами Министерства образования, но и бизнеса.Как рассказала заместитель министра образования Гуллярия Ялчикаева, многие учебные заведения, в том числе школы, заключили с такими крупными холдингами, как УМПО и «Башнефть», соглашения о практике во время обучения и после, а также трудоустройстве.Большую потребность в специалистах испытывает агропромышленный сектор. Заместитель министра сельского хозяйства республики Ляля Давлетбаева заметила, что ежегодно в данной сфере сокращается численность молодых работников. Между тем, проводится системная работа по развитию системы подготовки профессиональных кадров для отрасли, к примеру, в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» молодым специалистам компенсируют до 70 % затрат на строительство или приобретение жилья. Кроме того, такие компании, как «Клаас», «Amazone», «Башинком», «Август», «Шелково-Агрохим», ГК «Таврос», ООО «Русское зерно» создали в учебных заведениях специализированные лаборатории и учебные классы, где студенты изучают те технологии, с которыми им придётся работать на производстве.С текущего года размер господдержки для выпускников аграрных колледжей, начавших работать в организациях региона, увеличен с 300 до 500 тысяч рублей.- Профессиональные знания и навыки важны, но не менее значимой становится и карьерная составляющая процесса обучения. Советую стартовать, не дожидаясь получения диплома, - хотя бы на уровне знакомства с будущим работодателем и получения навыков самостоятельной жизни и ответственности, - уверена преподаватель колледжа радиоэлектроники Ирина Казина.Зиля БАДРИЕВА.