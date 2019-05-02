«Шурале, Виртуоз, Старик…и другие»

- Пою с детства. Сам родом из Миякинского района, жил в деревне Исламгулово, глушь-глубинка. К нам изредка приезжали артисты, и их выступлений я не пропускал, а кумиром был Фидан Гафаров. В 1984 году старшая сестра повезла меня в Уфу, чтобы я поступил в училище искусств. Сначала не взяли, сказали, что возраст маловат, голос может ломаться (мне было 15 лет, а на вокальное отделение принимали только с 17). Но двоюродная сестра на следующий день привела меня вновь и добилась, чтобы педагоги меня прослушали. «Природные данные хорошие: видный парень, голос красивый, чувствует музыку, ритм. Если мы не возьмем его сейчас, то через два года он вряд ли придет к нам», - рассуждали преподаватели и, как исключение, меня приняли. Так счастливо была решена моя судьба. Моим педагогом стал Джон Ахметович Мусин, взявший меня в свой класс, где готовили оперных певцов. В конце учебы он мне предложил поступить на театральный факультет, сказав, что из меня получится поющий драматический артист. Слова его стали пророческими. Я продолжил образование в УГИИ. Когда учился на четвертом курсе, открылся ТЮЗ (ныне Национальный молодежный театр), и художественный руководитель Олег Ханов пригласил нас, студентов, на работу. Это было начало 90-х, с тех пор я здесь.- Театр для вас это…?- Постоянный творческий процесс. С первых же дней у меня полная загруженность в репертуаре: играю Шурале в «Возлюбленной моей», завтра Бакыя - в «Ак калфак», послезавтра Сильвио - в «Слуге двух господ»… Даже когда в 1996 году случился пожар, и мы осталась без сцены, продолжали работать. Несколько лет скитались по другим театрам: декорации хранились в подвале театра «Нур», реквизит - в Башдраме, костюмы - в оперном. Играли на разных сценах в домах культуры, ездили по районам. Вернулись в родной театр в 2002-м после капитальной реконструкции. И в жизни «Молодежки» начался новый творческий виток. Он изменился не только внешне, появились новые идеи, интересные спектакли и новые возможности для их реализации.- В вашем творческом «багаже» много ролей, какие из них особенные?- 27 лет назад в спектакле по пьесе Зайнаб Биишевой «Любовь и ненависть» сыграл молодого Амангула, и вот недавно вновь задействован в этом, уже обновленном спектакле, но теперь в роли Старика. Дважды играл в «Похищении девушки»: в первый раз в образе молодого героя Мухаметши, а через 20 лет играю в постановке Шамсуллу. Запомнились мне такие роли, как Персене в «Романтиках» Эдмона Ростана, Тимофеев в спектакле «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Каждая новая – другая жизнь. Они не похожи друг на друга, совершенно разные образы, и все - живут во мне. Скажу больше, играть в русской и зарубежной классике сложно, но интересно, другая культура, другие взаимоотношения героев, открываешь для себя иной мир. И это, безусловно, очень важно для роста.- С какими режиссерами, как актер вы раскрывались?- Плодотворно работал с Надыргуловым, Хановым, Манжиевым, Гилязевым. У каждого свой творческий метод. Сегодня задействован в постановках Рустема Хакимова и художественного руководителя театра Мусалима Кульбаева. Они, направляя актера в создании образа, все же дают ему определенную творческую свободу для самовыражения.- Не было желания что-то поставить самому?- Такой опыт был. В Доме народного творчества есть инклюзивная студия для слабовидящих - башкирский народный театр. Я там проработал пять лет и поставил пять спектаклей. Интересно работать с непрофессиональными актерами, они трепетно относятся к творческому процессу, готовы репетировать бесконечно.- Вы актер поющий…Это вам помогает?- Безусловно. Мне легко работать с композиторами, и с педагогами по вокалу и с оранжировщиками. Сыграл во множестве музыкальных спектаклей. С этой стороны мне, безусловно, повезло. Я в одно время активно работал на эстраде: записал один видео и пять аудиоальбомов, стал лауреатом Международных фестивалей «Урал-моно», «Дуслык моно», много гастролировал с концертами по городам и районам республики.- Сейчас над чем работаете?- Эстрадная деятельность ушла на второй план, так как плотно занят в спектаклях. Только в этом сезоне сыграл пять ролей.- Как отметите юбилей?- Бенефисным спектаклем «Вызывали?» в постановке Рустема Хакимова. Музыкальная комедия - мой любимый жанр. Спектакль по большому счету о любви и ее… каверзах, ведь жизнь нас всегда испытывает. Композитор Ришат Сагитов написал четыре песни, которые гармонично вошли в ткань спектакля. По ходу действия мой герой берет микрофон… и то, что он не сумел выразить словами, передается в песне.- А что для вас любовь? Была она в жизни?- Конечно. У меня семья: замечательная супруга Лилия и две дочери, двойняшки Дильбар и Гульдар. При каждой возможности мы вместе едем к моей маме в Миякинский район. Близкие люди, родная природа всегда вдохновляют и дают силы для творчества.Беседовала Лилия ЗИМИНА.