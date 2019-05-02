Вперед, к цифровизации!

- Нужно сказать, что нефтегазохимическая отрасль, как и экономика в целом, развивается успешно. Мы искали новые темы для обсуждения, размышляли, что могло бы быть интересным для участников. Поэтому решили, что главной целью выставки и нефтегазохимического форума станет обсуждение и обмен опытом по цифровой трансформации отрасли. Уже сегодня первый опыт данной работы продемонстрирует компания «Башнефть», - отметил Радий Хабиров.Радий Хабиров и Андрей Шишкин дали старт информационной системе «Цифровое месторождение» ПАО НК «Роснефть». Проект, реализованный на базе Илишевского месторождения, охватывает все основные процессы нефтедобычи и логистики. Его реализация, предполагающая внедрение новейших цифровых технологий, позволит добиться роста производственных показателей и значимого экономического эффекта. Только в рамках «Башнефти» это даст возможность дополнительно получить около миллиона тонн нефти и сэкономить в год примерно миллиард рублей.Деловой разговорВ рамках деловой программы состоялось пленарное заседание «Цифровая трансформация нефтегазохимической отрасли России: проблемы и перспективы».Выступая на заседании, Радий Хабиров напомнил, что топливно-энергетический комплекс остается весомой частью российской экономики, основой промышленности Башкортостана. Тематика форума при этом отвечает задачам, поставленным президентом страны Владимиром Путиным, который опередил цифровизацию экономики как одно из решающих стратегических направлений развития.- В республике сконцентрирована фундаментальная и отраслевая наука, инжиниринг, машиностроение, строительно-монтажный комплекс, подготовка кадров. Наш территориальный нефтехимический кластер объединяет сегодня более 200 профильных предприятий и организаций, - сказал Радий Фаритович. – При подготовке специалистов особое внимание уделяем программам, связанным с цифровыми технологиями. В Уфимском государственном нефтяном техническом университете работают профильные кафедры по использованию этих технологий в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений под эгидой институтов «УфаНИПИнефть» и «БашНИПИнефть».В выставке традиционно принимают участие около 400 компаний России и зарубежных стран, крупные нефтехимические предприятия, лидеры нефтяного машиностроения : «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Транснефть», «Газпром трансгаз Уфа», свои разработки представили китайские производители нефтегазового оборудования, белорусский концерн «Белнефтехим», компании Германии, Италии, Швейцарии, Китая, Индии, Польши, Казахстана, Японии и ряда других стран.Связи и проектыНа пленарном заседании соглашение о сотрудничестве, направленное на совместную деятельность в области электроники, телекоммуникаций, проектировании нефтехимических технологий, импортозамещении, заключили ОАО НПП «Полигон» и ООО «Роде и Шварц Рус»,Бизнес-проект НПП «Полигон» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики. Rohde & Schwarz – компания-первопроходец в области контрольно-измерительного оборудования, программного обеспечения для безопасного обмена данными в облачных средах. Реализуемый проект позволит локализовать в Башкортостане производство контрольно-измерительного оборудования, а НПП «Полигон» приобретет новые компетенции в создании исследовательских лабораторий. Тем самым на территории республики создаются новое высокотехнологичное производство и рабочие места.Подготовила Юлия ПАХОМОВА.Фото Риты Ишниязовой.