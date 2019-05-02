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Начато, заморожено, не завершено

Автор: cmanager от Вчера, 09:42
Начато, заморожено, не завершено- На месте стадиона, который располагался за СДЮШОР №2, начали возводить бассейн «Атлантика». Но так и не достроили. Теперь здесь пустырь, огороженный забором. Когда же доведут дело «до ума»? – с таким вопросом обратился в редакцию Иван Д.

Земельный участок, расположенный севернее жилого дома №91/1 по проспекту Октября, передан ООО «Бассейны «Атлантика» в 2013 году для проектирования и строительства бассейна за счет инвесторов. Они были намерены вложить в запуск восьми спорткомплексов с бассейнами, фитнес-залами и площадями для спортивных секций около 4 млрд рублей. Договор аренды земельного участка был заключен на три года, но в эти сроки строители не уложились.

- Причиной остановки строительства стало резкое изменение ситуации на валютном рынке. Сейчас ищут варианты импортозамещения материалов и техники, поскольку проект выполнен по заграничной технологии, - так в январе 2016 года прокомментировал ситуацию начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Орджоникидзевского района Никита Щемелинин.

- После истечения срока указанного выше договора между УЗИО Уфы и ООО «Бассейны «Атлантика» был заключен еще один с целью завершения возведения комплекса до 26 мая 2019 года, - рассказал заместитель начальника городского Управления земельных и имущественных отношений Эдуард Сардаров.

В ноябре прошлого года в адрес компании было направлено письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора, освобождении земельного участка и его возврате по акту приема-передачи.

- В настоящий момент в Арбитражном суде РБ рассматривается исковое заявление УЗИО Уфы к ООО «Бассейны «Атлантика» о признании у них отсутствующим права собственности на объект незавершенного строительства, - добавил Сардаров.

Мария Апкаримова.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
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Категория: Четверг

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