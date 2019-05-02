На страже чистоты города

– Администрацией Уфы было выделено 119,5 млн рублей на закупку. У нас два поставщика – «Меркатор-Холдинг» и «Кургандормаш». Все процедуры оформлений завершены, сейчас идет поставка. Шесть машин мы уже вручили, четыре уедут в МУБы сегодня, шесть ожидаются в течение недели, – говорит заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства города Гафур Клызбаев.Ключи вручили сотрудникам коммунальных служб по благоустройству Орджоникидзевского и Ленинского районов.Курганский завод дорожных машин поставил 2 вакуумные подметательно-уборочные машины на базе КО-318Д и 2 УКМ-2500 для уборочных работ.– Каждая из них хороша по-своему. Например, УКМ – маленькая, компактная, маневренная. Очень удобна при поливе узких улиц, тротуаров, парковых дорожек, куда большой машине сложно проехать, – объясняет нам водитель МБУ УСБ Орджоникидзевского района Вячеслав Григорьев.Но у поступившей крупногабаритной техники на базе КамАЗ тоже есть свои преимущества – выдвижные подметательные щетки расположены с обеих сторон, чтоб не ездить по встречной полосе. В зимнее время к передней части можно прикрепить специальный отвал для уборки снега, а с задней –расположены гофрированные вакуумные трубы для сбора пыли и грязи.– Пока еще не знаем, кому из водителей доверим, но у нас есть хорошие работники, достойные такой техники, – говорит мастер МБУ УСБ Орджоникидзевского района Рафис Габдрахманов.Корзинка25 апреля автопарк муниципальных предприятий столицы пополнился тремя самоходными подметально-вакуумными машинами Меркатор ВКМ-2020. 17 мая – тремя подметально-вакуумными уборочными машинами КО – 318Д на базе «КамАЗа 53605». Таким образом городской автопарк коммунальной техники пополнился на 10 единиц. До конца недели поступит еще шесть.Алина Гарипова.Фото Риты Ишниязовой.