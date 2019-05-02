В поисках лучшего управдома

Разговор с ним происходит на крыше девятиэтажки. Перед глазами – панорамы Шакши и Инорса, двор внизу граничит с хоккейным спорткомплексом. Сверху он кажется довольно большим. И при этом парковка не вмещает всех автомобилистов. Значит, ее надо увеличить.Все это видят и участники комиссии городского конкурса «Лучший совет многоквартирного дома». Ибо эта высотка стала лучшей в Калининском районе.Пока председатель Рим Булатов осматривает крышу, его коллеги делают в бланках какие-то записи. Оказывается, кровля в нормальном состоянии: ремонт, если и требуется, то лишь текующий.- Как видите, двор тоже стараемся блюсти в чистоте. Собрать людей на субботник не всегда просто – кто-то на работе, кто-то в садах. Я работаю сам на себя и потому могу находить время. Другим сложнее, но все активны, насколько могут, - продолжает Култаев.Спускаемся. Лифтовая коробка идет до первого этажа, мы же направляемся еще ниже – в подвал. Именно там, вдали от глаз непосвященных, скрывается коммуникационное «сердце» дома. Правда, на пути к нему можно споткнуться: одна из труб проложена прямо перед порогом, а в дальнем углу видна яма более чем в метр. Дело в том, что тепловики недавно проводили ремонт сетей, вот и оставили раскоп не засыпанным. Конечно, все работает. Но тем не менее…- Странно. Обычно их зона ответственности заканчивается на подходе к дому. Как бы там ни было, а ямы в подвале быть не должно. Сегодня же позвоню, узнаю, в чем дело, - резюмирует Рим Булатов.В остальном вопросов нет, дом действительно содержится хорошо. Залог этого –налаженный контакт с местным ЖЭУ и районным УЖХ. Осматривая двор уже с земли «комиссионеры» рассуждают, как можно рационально использовать пространство. Увеличение парковки даже не обсуждается, вопрос решится еще одной полосой асфальта в два-три метра. А на оставшейся части хорошо будет смотреться спортивно-игровой комплекс. Тем более что двор – общий на несколько домов. Реализовать идею можно, включившись в одну из республиканских целевых программ.Тем паче, что городские коммунальщики говорят: на своем уровне поддержим.- Конкурс проходит во всех семи районах. В нашем, например, было шесть заявок. На городской этап прошел этот дом. Второе место занял тот, что за номером пять по улице Мушникова. На третьем – Кольцевая, 170/2, - говорят сотрудники администрации Калининского района, - внешний вид, состояние придомовой территории, фасадов, подъездов – все это было очень важно. Также отмечали и мнения жильцов. Практика показывает, что от активности домкомитета зависит очень многое. Один из главных показателей хорошей работы советов – отсутствие задолженностей за коммунальные услуги.В этом плане жильцы девтиэтажки на Сельской показали себя вполне на уровне. Да и в остальном проблем нет, а взаимодействие есть. Попрощавшись с ними, мы садимся в микроавтобус и едем дальше.Пользуясь моментом, Рим Булатов рассказывает нам о конкурсе.- Чему уделяем основное внимание? Конечно, отсутствию долгов.Участие в общегородских субботниках – явный плюс, также как и в программах по благоустройству. Состояние фасадов, подъездов, ухоженность двора – это и многое другое должно быть раскрыто в фотоотчете.Простой факт: в Уфе около 5500 многоквартирных жилых домов, и примерно в 600 из них ныне действуют домовые комитеты. По словам членов комиссии, еще несколько лет назад их было меньше. Но статистика в этом плане позитивная. Как показывает практика, различия кардинальные. Что очень важно, меняется стоимость жилья. Одно дело - вселяться в дом, где все «по стандарту», и совсем другое – красавец с новым фасадом, теплыми окнами, надежной крышей и плиткой в подъезде. К этому прибавим комфортную стоянку и современную песочницу. Как говорится, совсем другой коленкор. Домком – сила, способная привлекать позитивные перемены. И ярче всего об этом расскажет история одного из членов комиссии Венера Курбанова.- Я тоже председатель, у нас в команде всего 12 человек. Может быть, слышали про дом № 11 по улице Губайдуллина? Тот самый, что приняли в эксплуатацию недостроенным.Дело было больше десяти лет назад. Тогда компания застройщик действительно сдала высотку «сырой».Частичное остекленение, колонка во дворе, тепло в батареях. Больше не было ничего, во многих квартирах отсутствовала стяжка полов. Потом появились вода и электричество. От безысходности жильцы объединились и стали писать письма в различные инстанции. Тем более что один из них был юристом. Дело сдвинулось с мертвой точки, в квартирах стало можно жить. Но на этом активисты не остановились. Благодаря поддержке остальных жильцов получилось расширить парковку до 137 мест, а перед этим изменить ландшафт под окнами. В подъездах теперь светодиодное освещение, а за безопасностью следят видеокамеры. Кстати, благодаря их записям недавно удалось поймать уличного грабителя.- Конечно, были тяжелые моменты. Даже установки почтовых ящиков пришлось добиваться. Но это уже в прошлом. С администрацией города можно и нужно сотрудничать, любые вопросы – решаемы. Какие планы на будущее? Хотим попасть в республиканскую программу «Башкирские дворики» и поставить под окнами детский игровой комплекс. Для всех возрастов, - говорит Курбанов.Конечно, поддержание трехсот квартирного гиганта не обходится и без своих затрат. К этому жители относятся спокойно, свой дом есть свой. Тем более что очень многое возвращается с экономией на тепле. Даже работу индивидуального теплового пункта можно отрегулировать в зависимости от погоды. А ежели качественно утеплить подъезды и квартиры, то будет совсем хорошо! В результате перерасчета только в прошлом году тепловики вернули 400 тысяч рублей.- А еще все смотрят на расходы по статье «содержание». У нас она не большая, в пределах 18 рублей, - говорит Курбанов.Конечно, сложности есть и сейчас. Например, с арендаторами нежилых помещений. Таких, как частная стоматологическая клиника, которая потребляет ресурсы, оплачиваемые гражданами. Мотивы не объясняются, хотя для коммунальщиков они понятны: просто удобно. Но с чем не поспоришь точно, так это с решением суда.- У нас в Деме, на Дагестанской, 21, была аналогичная ситуация. Магазинчик в полуподвале, продажи идут хорошо. А платежей за коммуналку – нет. Накопился долг в 60 тысяч. Мотивация к оплате появилась, когда перекрыли все, что нужно. Сейчас дело сдвинулось, - рассказывает председатель домкома Владимир Тертерян.Получается, что Совет защищает и права жильцов в повседневной жизни, это косвенным образом подтвердилось при действии региональной программы по ремонту подъездов. Оказалось, что в домах, где есть сильные комитеты, он либо не нужен, либо не требует больших затрат. Причина – в простом, но важном понимании: ответственность не заканчивается за порогом квартиры.Хотя и она, к сожалению, есть не у всех даже в «активных» домах. Иначе сложно объяснить факты вандализма. Когда только что обновленная дверь подъезда вдруг поджигается, а пластиковое окно выбивается камнем. С одной стороны, это удар по чувствам жильцов, с другой – по их кошелькам. Потому сейчас домкомовцы, наученные горьким опытом, активнее наводят контакты с участковыми полицейскими.Но вот мы, наконец, останавливаемся у дома № 69/1 по улице Коммунаров. Первое, что бросается в глаза, плакат. « В этом году нашему дому – 50 лет!». Это подтверждают и специалисты.Впрочем, на полвека пятиэтажка не выглядит. Фасад аккуратен, подъездные группы радуют чистотой. А настоящий палисадник под окнами – ярким разноцветьем.- Когда я переехала сюда, то еще училась во втором классе. А сейчас здесь живет моя внучка. Такие истории и у других жильцов, многие проживают здесь с самого основания. Мы давно уже стали одной семьей. На субботники выходим вместе, помогаем друг другу. Когда есть единство –и результат есть, - говорит председатель домового комитета Татьяна Печенкина.Кроме цветочной эстетики, в этом дворе отмечаем перенос бордюрной линии. Она отступила вглубь, в результате автомобилистам стало просторнее. Картины на стенах подъезда? Почему бы и нет. Даже простые репродукции создают настроение. Поднимаемся на чердак, и лишь здесь немного возвращаемся в реальность «хрушевки».Деревянные перекрытия, порхающие между ними голуби. Даже шифер – уже редкость, его место давно должен занять профнастил. Хотя есть в конструкции и бетонные элементы, внесенные в наше время. Тем не менее капитальное обновление здесь необходимо. Еще один элемент современности – так называемый провод малого тока. Наверняка, от интернет-провайдера.- Как видите, он просто висит в воздухе, а должен быть хотя бы заизолирован! Так или иначе, в подъездах мы будем просить установщиков переложить свои провода, спрятав их в общие кабель-каналы, - резюмирует Рим Булатов.Иван Бегма.Фото Валерия Шахова.