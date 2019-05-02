Удобный для жизни

В последние годы Инорс стал местом активной жилой застройки. Вскоре на его территории появятся несколько объектов социальной инфраструктуры, сейчас их отсутствие вынуждает 75,5 тысячи жителей ездить в другие районы Уфы. На улице Ферина строится торгово-развлекательный центр площадью 23 тысячи квадратных метров, где будут кинотеатр, фитнес-центр, зоны фуд-корта и развлечений для детей, продуктовый гипермаркет и различные торговые точки. Возводится современный двухэтажный медицинский центр, бассейн с водной чашей 10 на 25 метров, способный за одну смену принимать до 50 человек, а также образовательный центр, включающий школу на 1650 мест, детский сад и спортшколу.Параллельно идет процесс благоустройства дорог, дворов и зон отдыха. Серьезным шагом стало создание сквера на бульваре имени Баландина, в котором высадили 92 дерева, установили спортплощадку, фонари и скамейки, заасфальтировали прогулочные дорожки. В планах на этот год – установка 174 опор и 364 светильников, двух детских и трех спортивных площадок, капитальный ремонт четырех многоквартирных домов, ремонт 45 подъездов 16 жилых зданий, замена 23 лифтов в 9 домах, благоустройство придомовых территорий 8 МКД по программе «Башкирские дворики».Успешно решается и транспортная проблема. При общей протяженности улично-дорожной сети 16,6 километра по программе «Безопасные и качественные дороги» выполнен капитальный ремонт 7 участков на протяженности 12 км. Сложным остается выезд из жилых кварталов на улицу Сельская Богородская, где в часы пик часто возникают пробки. Выходом станет создание альтернативных путей. На 2020 год запланировано строительство улицы Валерия Лесунова и продолжения бульвара Баландина, что будет очень удобно для жителей новых жилых комплексов «Полесье» и «Акварель». Нынче планируется начать строительство продолжения улицы Мушникова до Сельской Богородской с мостовым переходом через сбросной канал ТЭЦ-2. Это лишь первый этап создания дополнительного выезда из микрорайона. В дальнейшем дорога будет продолжена с выходом на улицу Трамвайную и Индустриальное шоссе, что значительно упростит выезд на проспект Октября и в сторону Черниковки.Алексей Фатыхов.Фото Риты Ишниязовой.