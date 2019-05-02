Покоряя новые вершины

– Разница между классическим и пляжным волейболом существенная и заключается не только в количестве игроков. В прошлом году мы все лето тренировались на Кашкадане, не раз выезжали на сборы в другие города – готовимся по мере возможности, – говорит Дамир Фанилович.Техника у каждого вида своя,и главная сложность – в разнице покрытий площадок.– Для классического волейбола полы твердые, и ты держишься увереннее, а на песке возможность потерять равновесие гораздо выше, к тому же техника совсем другая. Ну и немаловажно то, что игроков в пляжном волейболе только двое, значит, и действовать нужно активнее, интенсивнее и полагаясь только на себя и напарника, а не на всю команду, – рассказывает ученик 8 класса Сергей Борисов.Ребятам действительно приходится нелегко: мало того, что климат региона не способствует развитию пляжного волейбола, так еще и специализированных площадок в Уфе не имеется. Если летом в солнечные дни есть возможность заниматься на песке, то зимой приходится тренироваться в спортзале и играть в классический. Ездят в другие города, где пляжный волейбол более развит – Екатеринбург, Нижний Новгород.Рассказывая о претендентах на участие в Играх, нужно отметить Сергея Борисова. Семья у него волейбольная – его дядя играет в одном из московских клубов. Папа также окончил профильную спортшколу, хоть в юности и подавал большие надежды, но с волейболом свою жизнь не связал. И сыну внушает: необходимо получить хорошее образование.Сергей сейчас оканчивает 8 класс лицея № 83 с углубленным изучением естественно-математических наук. Хоть и тяжело совмещать учебу и спорт, но увлечение свое не бросает. Он еще не определился с выбором: станет профессиональным волейболистом или выберет другую стезю. Возможно, участие в Детских играх поможет ему определиться.– Мне интересно знакомиться с новыми людьми. Недавно в составе сборной республики ездили на соревнования в Новокуйбышевск, подружился с ребятами из Ишимбая, Стерлитамака и других городов России, – говорит он.Его друг и напарник – Данил Фаизов – также претендует на участие в Играх.– Возможно, мы оба будем участвовать, а может кто-то один из нас. Но это не имеет значения, главное – защитить честь города и достойно выступить, – говорит он.Он тоже учится в восьмом классе, увлекается электронной музыкой: изучает ее историю, сочиняет мелодии. В прошлом году сдавал нормативы значка ГТО и получил значок. В волейбол в 8 лет его привел папа и мальчика так увлекла игра, что через некоторое время он стал одним из основных игроков команды.Воспитанники школы № 7 олимпийского резерва так же хотят попасть в городскую сборную. Команда должна быть одна, и состоять из двух основных и одного запасного игрока.– Седьмая школа предложила провести турнир между нами и мы согласились. Когда он будет – решает Федерация. Мы надеемся, что наши ребята выиграют. Но если нет, будем стремиться к победам в различных спартакиадах, первенствах и чемпионатах, – говорит тренер.А побед у моих ребят немало, они – регулярные призеры на чемпионатах республики. Недавно заняли третье место на спартакиаде Приволжского федерального округа.Алина Гарипова.Фото автора.