«Игра – процесс, который люблю бесконечно…»

Народному артисту республики Марату Курбангалееву - 70, и это повод поговорить о его творческом пути.- В детстве я думал, что стану летчиком. Но когда мне было лет 10, друг привел меня во Дворец культуры имени Орджоникидзе (мы жили рядом), где был театральный кружок-студия, и занятия меня увлекли. У нас были замечательные педагоги - Фаина Скобелева, Светлана Акимова, Владимир Прибылов. Потом уже не мыслил себя без сцены. После 8-го класса решил поступать в театральное училище в Свердловске, но сразу не получилось, набирали только после 10-го. Так что закончил школу и поступил в Казанское театральное.После окончания учебы в 1971-м году по направлению поехал в Уральск и играл несколько лет в областном драматическом театре. В 1978-м пригласили в Краснодарский краевой театр драмы имени М. Горького. За два-три года сыграл там более десяти ролей. Потом вернулся в Уральск, несколько лет жил и работал в Новосибирске. За роль в спектакле «Пугачев» по поэме Сергея Есенина стал обладателем Гран-при фестиваля «Свободная сцена». Занимался и режиссурой…- И все-таки родной город притянул к себе...- Так сложились семейные обстоятельства.Пришел в Молодежный театр, и здесь начался новый виток творческой жизни. Мне везде везло с ролями, и занятость в репертуаре всегда была плотная. На определенном этапе чувствовал себя на взлете в Уральске и в Краснодаре, в Новосибирске, но всему свое время. Убежден, что артист должен менять место своего пребывания. Творчество имеет свойство застаиваться. Как говорится, в определенный момент «надо ломать карту», чтобы начать не то чтобы с нуля, а в новом качестве. До этого в основном играл в драмтеатрах, поэтому Молодежный был мне, конечно, любопытен, и вот здесь я уже 20 лет и рассчитываю здесь долго и плодотворно работать.- Любимые - роль Константинова в «Жестоких играх», Мешкова в «Ночевала тучка золотая», Лоренсо в спектакле «Чума на оба ваших дома», это те, в которых есть что-то созвучное в твоей душе…- Безусловно, но уточню, я не играю Мустая Карима, что было бы неправильно. Пытаюсь донести до зрителя его философскую позицию, его отношение к жизни. Поэт пытается понять, чем человек живет между первым криком рождения и прощальным, как он возводит мост своей судьбы, строит эту жизнь из камня и дерева, из мечты из мыслей, ищет смысл бытия.- Это долгий творческий процесс, и даже в день премьеры не можешь сказать, что роль родилась, она еще долго оттачивается от спектакля к спектаклю, обогащается, открывая новые грани в образе.- Именно поэтому, наверное, зрители один и тот же спектакль смотрят не раз и не два… А вы не устали открывать новые грани?- Творчества? Разве от этого устанешь? Нет, конечно.- Короля Лира, Сарафанова в «Старшем сыне» А. Вампилова. Хотелось бы что-то поставить самому, есть мысли, замыслы…- Выпадет свободный день, чем займетесь?- Рыбалкой, люблю посидеть с удочкой, или поеду на дачу, проведу выходные в кругу семьи.- Безусловно, она стала более театральным городом, на наших спектаклях всегда много зрителей, видно, что у них есть интерес, а у Молодежиого - своя ниша.- Буду играть в любимом спектакле «Отель двух миров», а потом мы отправимся на гастроли в Екатеринбург, где покажем «Долгое-долгое детство». Мне нравится работать, быть в постоянном творческом процессе.Беседовала Лилия ЗИМИНА.