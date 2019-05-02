Самая важная миссия

Конгресс-холл «Торатау» стал площадкой для обсуждения важных социальных проблем – демографии, защиты детства, развития эффективной семейной политики. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, открывая форум, зачитала приветствие президента Владимира Путина: «Институт уполномоченных по правам ребенка зарекомендовал себя как действенный механизм по защите прав несовершеннолетних. В рамках объявленного в России Десятилетия детства миссия по защите детства выходит на новый уровень».Врио главы Башкортостана Радий Хабиров отметил:- За 10 лет институт Уполномоченных стал очень важным, действенным, активным органом и есть уникальная возможность обменяться опытом, чтобы применять лучшие практики в регионах.Радий Фаритович считает, что наши дети сегодня намного лучше и умнее, интереснее нас, взрослых. Но, к сожалению, на них сегодня выливается агрессивный информационный поток. Ребенок иногда живет в виртуальном мире, в социальных сетях, и разрывается нормальная цепочка общения внутри семьи, в школе. Это - большая проблема, ведь порождается такое явление, как буллинг. Нам с этим надо бороться.- Сегодня идет постоянная борьба за души и головы наших детей, - сказал руководитель региона, - нам надо понять, насколько мы эффективны в этой борьбе, - сказал он.Современный подросток находится под серьезным давлением школьных нагрузок, учебные планы построены так, что готовят детей к жизни в конкурентной среде. Но вместе с тем мы теряем детей, как счастливых, творчески одаренных и физически развитых. Поэтому в Башкортостане было принято решение перевести школы на пятидневное обучение, чтобы у них была возможность провести два дня в кругу семьи, заняться спортом, творчеством и выйти из школы гармонично развитыми и физически крепкими.Однако есть и задачи, которые непросто решать - например, повышение рождаемости.Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова зачитала приветствие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и отметила:- Год назад был дан старт проекту «Вектор Детство», участники которого не ограничились большими городами, смогли увидеть успешные проекты и в маленьких и даже в селах.«Вектор Детство» складывается из проектов, которые реализуются по всей России, и на форуме отметили топ-100 и топ-10 наиболее значимых, А лучшим признан проект уфимского Центра «Семья». В числе лучших региональных практик – проект нашей республики по созданию социальной гостиницы «Подросток» и работающего при ней детско-родительского клуба «Семейный очаг». Также была отмечена благодарственным письмом социально значимая «Радость нашего дома», реализуемая телеканалом «Вся Уфа».Шести семям региона и Уполномоченному по правам ребенка в Башкортостане Милане Скоробогатовой вручили благодарственные письма.Лилия ЗИМИНА.Фото Валерия ШАХОВА.