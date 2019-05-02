Будут как новенькие

Подъезд дома №12/3 встретил гостей новым изумрудным цветом. Рабочие как раз завершают покраску стен, которые до ремонта имели весьма плачевный вид, были обшарпаны, в подтеках. Кстати, из предложенных такой цвет выбрали не случайно. Дело в том, что в этом районе фасады домов окрашены именно в подобный. Всем понравился приятный оттенок, вот и решили использовать его и во внутренней отделке.Здесь уже поменяли деревянные окна на пластиковые. Теперь в подъездах будет тепло и уютно, ведь старые рассохшиеся рамы сквозь щели пропускали и ветер, дождевую воду. Сняли перила, а поддерживающие их стойки подлатали и покрасили. «Колдовали» и над входной группой. Дверь с улицы менять не стали, она – металлическая, еще достаточно добротная, ее устанавливала несколько лет назад домофонная компания. Но вот столбы, подпирающие козырек, проржавели. Их укрепили, забетонировали. Зато заменили вторую дверь, ведущую в подъезд, оштукатурили и окрасили смежную с мусороприемником стену, и сейчас выкладывают облицовку пола на первом этаже.- Мы как-то легко вошли в программу. Сначала на общем собрании решили, что нам это нужно. Потом оформили заявку, подали документы в управляющую компанию, оттуда пришли, осмотрели наш подъезд, потом приходили из городской комиссии, - рассказывает старший по дому Борис Альчибаев.Аналогичные работы провели у соседей. Только окна им менять не стали, так как там установлены пластиковые. Сэкономленные в конкретном подъезде средства могут быть впоследствии использованы на его дополнительное обновление.– Все работы должны быть выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством, а в их приемке обязательно должна участвовать общественность, – отметил Ульфат Мустафин.Напомним, что в этом году в рамках программы комплексного ремонта запланировано обновить 1 288 подъездов в 444 многоквартирных домах.Подъезды, включенные в перечень на 2019 год, будут отремонтированы поэтапно. Первый: с 15 апреля по 15 июня, второй: с 15 июня по 1 августа, третий – с 1 августа по 1 октября, четвертый – с 1 октября по 1 ноября. По итогам каждого периода подрядные организации должны отремонтировать определенный процент запланированного объема подъездов. На сегодняшний день ремонт ведется в 248 подъездах 76 МКД.Однако уже произошло несколько случаев вандализма в свежеотремонтированных подъездах. На окрашенных стенах – отвратительные царапины, на новеньких окнах – трещины, повреждена электропроводка. У некоторых граждан руки чешутся испортить то, что с таким трудом было создано для всеобщего комфорта. Уважаемые уфимцы, не будьте равнодушными! Если вы стали свидетелем подобной порчи общедомового имущества, сообщайте в полицию.Алина Дмитриева.Фото предоставлено пресс-службой мэрии.