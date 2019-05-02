Закопаем себя в мусоре?

Воображение рисует привычную картину - небольшая «ничейная» мусорка у дороги. Но зрелище, открывшееся на площадке бывшего аэродрома УМПО, поразило даже бывалых рабочих. «Это мы будем вывозить несколько дней»…Плоскую как стол поляну на пару сотен метров покрывает разноцветный слой отходов: пластмасса, дерево, стекло, металл… Грязным флагом на ветру реет чье-то старое одеяло, а видавший виды матрас застыл на гребне мусорной волны. Под ногами хрустят осколки лампы освещения…- Сигнал тревоги подали местные жители. Они обратились в Министерство природопользования и экологии РБ, откуда информация пришла нам как региональному оператору по уборке мусора, - говорит заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство» Ринат Биккинин.Оценив масштабы, коммунальщики принялись за дело. Для удобства загрузки гигант-мусоровоз сбросил кузов на траву – благо устройство конструкции позволяет. Пока контейнер высотой в два с половиной метра пуст. Но вот уже погрузчик опрокидывает в него первую партию бытовых отходов. Вглядываюсь в разнородное месиво: пенопласт, ветви деревьев, какое-то железо. Скоро все это отправится на полигон в Черкассы.- Как видите, в основном здесь твердые отходы и то, что не пригодилось на стройке. На ваш резонный вопрос «чья земля?» отвечу: она принадлежит муниципалитету. Если бы собственником было предприятие, то мы составили бы акт. И уведомили, что убрать все нужно в течение 30 дней. Но в данном случае уборка проводится «Спецавтохозяйством» и коммунальщиками Калининского района, - говорят специалисты.Пытаюсь оценить расстояние до жилых домов. Полкилометра, и даже больше. Вполне достаточно, чтоб «выбросить и не видеть». Правда, ведущая к реке грунтовая дорога пролегает от свалки довольно близко.Старая одежда, пластиковые бутылки, обломки мебели. Приборная панель от «ВАЗ-2114». Картина напоминает пейзаж из романа-антиутопии. Эдакий финал философии тотального потребления. Что интересно: пригород сегодня активно застраивается именно в силу его экологичности. Но каким он будет через десять лет?...От грустных мыслей отвлекают аккуратненькие молодые елочки, посаженные чуть дальше. Пока деревца не выше полутора метров, но их достаточно много. Значит, скоро здесь будет еще один городской лес. А пока нужно ликвидировать свалку.- Сейчас у нас на контроле примерно десять таких заявлений. После зимы все тайное становится явным. Установив хозяина территории, мы даем ему месяц на исправление ситуации. Если этого не происходит, вывозим мусор своими силами. А потом взыскиваем затраты на топливо для машин, оплату труда рабочих и так далее. Но обычно частные собственники решают вопрос сами, за пару дней, - объясняет Биккинин.Конечно, такая оперативность приветствуется. Ибо забот у регионального оператора и так хватает. Ведь в зону его ответственности вошли четырнадцать районов республики. В столице на этом предприятии лежит восемьдесят процентов уборки. Помогает одна компания, да частный сектор полностью обслуживают МУБы.Вот и сейчас трактор калининцев отчаянно штурмует мусорную гору. А водители трех грузовиков прикидывают, сколько придется сделать рейсов. «Если в пять поездок уложимся, то хорошо. Но вряд ли». Посчитаем: вместимость каждого кузова около десяти кубов, значит, объем ликвидируемой свалки достигает 200 кубических метров. Внушительная цифра…Между тем организованно сдать бытовой хлам проще простого и совсем недорого. Сделать это можно при любом заезде мусоросборных машин, которые обслуживают и Максимовку.Потому остается надеяться, что труд коммунальщиков не пропадет даром. И эта поляна, наконец, заиграет всеми красками летней свежести.Егор СОЛНЦЕВ.Фото Валерия ШАХОВА.