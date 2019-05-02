Когда будем разделять?

Подробнее о том, что происходит на съезде, рассказал заместитель министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов:- Профессиональное сообщество будет обсуждать конкретные механизмы воплощения реформы в жизнь - ведь все знают, что мы работаем в рамках нацпроекта «Экология» по указу президента РФ. Обращение с ТКО - один из самых острых вопросов на сегодняшний день, им активно интересуются и тарифные комитеты, и антимонопольная служба, и законодатели: ожидается представительная делегация из Государственной Думы.В рамках форума планируется открытие мусоросортировочного комплекса в Ишимбае, а в Уфе - выставка на площадке перед Конгресс-холлом современной техники для обращения с ТКО, которая позволяет вывозить отходы без привлечения внимания жителей и вообще обеспечивает полный цикл работы с ними. Одним из гвоздей программы обещает стать выступление нашего земляка - мастера спорта по армрестлингу и пауэрлифтингу Эльбруса Нигматуллина; он берется сдвинуть с места 16-тонный мусоровоз.Реформа стартовала от СалаватаРаздельный сбор мусора - то, что более всего интересует экологически сознательных горожан. До сих пор в Уфе было всего 17 пунктов приема бумаги, стеклотары, алюминиевых банок, пластиковых ящиков, и график их работы не слишком удобен для работающего уфимца: в основном по будням, часов до трех-четырех. Также развивалась система сбора ПЭТ-бутылок - однако и контейнерами для этих целей город не изобилует, а в результате тару спрессовывают и отправляют в Москву, конечный продукт производится не у нас. У оператора, отвечающего за Уфу - МУП «Спецавтохозяйство», - имеются достаточно мощные линии сортировки мусора, но всем ясно: эффективней сразу собирать отдельно: качество таких вторресурсов несоизмеримо выше.Сейчас в деловом квартале, ограниченном улицами Гафури, Тукаева, Цюрупы и Коммунистической, реализуется пилотный проект по раздельному сбору отходов - стекла, бумаги и картона. Здесь расположены 76 площадок с 227 контейнерами. На сегодня создано еще 12 мест сбора нового типа в знаковых местах города (например, на смотровой площадке около памятника Салавату Юлаеву и Верхнеторговой площади).Кстати, контейнер для бумаги стоит около 20 тысяч рублей, для пластика можно найти и за 5-10 тысяч (зависит от размера). Для сравнения: обычный пластиковый евроконтейнер «для всего» стоит 11-15 тысяч. Так что цены, можно сказать, не «кусаются».А в населенных пунктах рядом с Уфой и в черте города - свои проблемы: например, в Юматово впервые поставили контейнеры, они чрезвычайно быстро наполняются, а вывозят содержимое гораздо реже, чем когда жители сами отвозили отходы в город.Все зависит от бизнеса?Когда же раздельный сбор охватит не отдельный квартал, а всю нашу столицу? Где он будет перерабатываться, куда обращаться, если мусор не вывозится?- Все зависит от инициативы предпринимателей, - отвечает Нияз Фазылов. - И они могут получить поддержку от государства: например, начиная дело, подпадут под категорию «Стартап», меры поддержки для которой предусмотрены. Вот, например, в Октябрьском практически весь мусор собирается раздельно: там есть бизнесмен, который активно занимается этим.Что касается переработки, планируется возведение нескольких крупных заводов в Приволжском и Уральском федеральных округах. В Башкортостане на это пока не решаются - в большой степени это тоже вопрос к бизнесу. Кроме того, для рентабельности подобным заводам нужны немалые объемы: например, чтобы Уфа собирала по 500 тонн ПЭТ в год.По своевременности вывоза ТКО (что волнует сегодня очень многих жителей поселков): на сегодня каждый региональный оператор открыл «горячую линию» в Интернете и в Whatsapp, куда можно обратиться по поводу несоблюдения графика. Юматово - зона деятельности МУП «Спецавтохозяйство». Если не находите информации - звоните на телефон «горячей линии» Минэкологии: 218-03-90, мы готовы вас сориентировать. После обращения к регоператору вопрос должен решиться не позднее, чем в три дня.Горячая линия МУП «Спецавтохозяйство» по вывозу ТКО:Телефон: 8 800 3478003Whatsapp: +7 986-704-40-88Горячая линия Минэкологии: 218-03-90Екатерина КЛИМОВИЧ.