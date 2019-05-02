Что для ребенка лучше?

- И действительно, почему-то даже для воспитания братьев наших меньших требуются специальные знания, и в то же время родительская компетенция считается врожденным качеством, не требующим их, - выразила общее мнение модератор пленарного заседания заместитель председателя Государственного Собрания - Курултая Эльвира Аиткулова.Тем более что определенные проблемы все еще остаются в повестке дня. Как подчеркнула в своем приветственном слове и.о. вице-премьера правительства РБ Ленара Иванова, в последнее время стали проявляться некоторые настораживающие тенденции. К примеру, в прошлом году несколько выросла детская преступность, что является одним из важнейших индикаторов, по которому оценивается благополучие общества.Высказала свое мнение и мама двух сыновей, супруга врио главы республики Каринэ Хабирова, которая активно занимается вопросами материнства и детства. Она подчеркнула, что главное в воспитании – включенность самого родителя в общие занятия с детьми.- Очень часто мамы, планируя досуг своих детей, говорят так: «Давайте соберемся, наймем аниматоров. Они будут заниматься ими, а мы сможем спокойно попить кофе и обсудить наши проблемы». В воспитании такие подходы не работают. Только личный пример и личная вовлеченность – вот рецепт нормальных взаимоотношений родителя и ребенка.Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский обратил внимание еще на одну тенденцию, угрожающую нашему обществу, – слом традиционной иерархии.- Я понимаю, почему у нас ломаются сегодня семьи. Еще лет двести назад ребенок, появившись в семье, занимал последнюю ступеньку в ней. Затем он становился чуть взрослее, и ему поручалось какое-нибудь дело. Получая ответственность, он продвигался выше. И так было вплоть до того, как он, взяв ответственность за создание своей семьи, начинал строить собственную иерархию. Сегодня ребенок уже от рождения становится центром семьи, а бывший ее «глава», отец, смещается куда-то на периферию. Поэтому и семьи, созданные такими детьми, распадаются. Как могут два эгоиста нормально жить вместе? Никак. Любовь – обязательно жертвенность.Привел психолог и интересную статистику по суицидам. В среднем по стране их количество держится на уровне 45 случаев на 100 000 человек. Однако в той же Ингушетии – всего 2 на 100 000, а в среде старообрядцев вообще ноль. То есть, традиционные социумы остаются наиболее устойчивыми к таким проявлениям.Столь же интересным получилось и выступление детского нейропсихолога Анны Полищук, которая выявила одну из главных ошибок современного родителя.- Мы сегодня чрезмерно стремимся прежде всего развивать интеллектуальные способности ребенка, что приводит к перекосам в его психике. А ведь кроме интеллекта необходимы двигательные и эмоциональные способности.После чего докладчик нарисовала схему человеческого мозга по мере его развития. Сначала в ребенке пробуждается двигательная сфера ребенка, его моторика. Поэтому задача родителей в первый год жизни вложиться именно в эту сферу. Учить хватать, бежать, падать. А далее развитие идет по определенному вектору. И не надо его менять, иначе родитель может нанести ребенку только вред.- Иногда ко мне на прием приводят ребенка, который до полутора лет ходил в шлеме, - рассказывает Анна Полищук. - То есть, он не научился вовремя падать, и сейчас полностью раскоординирован, зато родители пытаются его учить читать и писать. В результате мозг нормально не созрел, он не успевает развиться. Мамы начинают переживать, говорят: «Ребенок какой-то не такой. Он мне уже не нравится. Научите, как вырастить нового».Затем делегаты форума разошлись по тематическим секциям, на которых модераторы совместно с родителями должны выработать конструктивные предложения по проведению тематических суббот в общеобразовательных учреждениях, завершивших переход на пятидневку. В качестве направлений были выбраны туризм, экология, физвоспитание, этнология, культурное и патриотическое воспитание. Целью стало создание единого воспитательного пространства в субботний день, направленного на формирование в детях активной жизненной позиции, становление гражданина и патриота, ответственного семьянина и конкурентоспособной личности.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Валерия ШАХОВА.