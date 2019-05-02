Баскетбол учебе не помеха

Семья жила недалеко от спортшколы, и маленькая Таня каждый день проходила мимо нее. Как-то раз один из тренеров подозвал ее и спросил, не хочет ли заняться баскетболом. Но она отказалась, так как увлекалась легкой атлетикой, и вскоре вовсе забыла об этом предложении. Однако, через некоторое время ее все же уговорили.– Я и сама так приводила детей в баскетбол. Бывало, ходила в школы, приглашала высокорослых мальчиков и девочек. На отборе оценивала природные данные, потому что помимо высокого роста необходимо иметь хорошую координацию, быструю реакцию, гибкое мышление и меткость, – говорит Татьяна Юрьевна. Среди ее воспитанников – участники баскетбольного клуба «Уфимец»: Павел Кречетов, Вадим Абдеев, второй тренер Дмитрий Иванов, бывший спортивный директор Андрей Трушкин. Также Татьяна Юрьевна отмечает и выпускницу школы Земфиру Рамазанову (ныне звезду шоу-бизнеса Земфиру), которая в 90-м году была капитаном юниорской сборной России.– А вот наши сегодняшние герои: Максим Матюхин, Степан Кучин, Александр Павлов и Андрей Чижов, – представила она ребят, собравшихся в зале спортивной школы.– Мой папа был гандболистом, брат ходил в спортивную школу, и я предполагал, что тоже пойду по их стопам, только не знал, каким видом буду заниматься. Как-то раз я напросился с братом на его тренировку, мне понравилось. Оказывается, тренер уже была в нашей школе, заметила меня и даже разговаривала по поводу тренировок с папой. Когда он предложил мне пойти в спортшколу, я с удовольствием согласился, – рассказывает Степан Кучин.– У меня похожая ситуация – привел брат. Родители были на работе, а ему надо идти на тренировку. Я же не хотел оставаться один, и он взял меня с собой. Никогда не забуду этот день: брат и его друзья так ловко справлялись с мячом и забрасывали его в корзину, что я тогда решил, что тоже пойду в баскетбол, – вспоминает Максим Матюхин.Юные спортсмены хором подтверждают, что они не просто команда, а настоящие друзья.– С одного взгляда понимаем, почти читаем мысли друг друга, - шутит Александр Павлов. – Только когда команда думает синхронно, можно надеяться на победу.И дружат они не только меж собой, но и с ребятами из других команд.– С нами раньше тренировался Данил Кожаров, сейчас он играет в Москве в «Тринте», мы с ним периодически созваниваемся. Также познакомились с ребятами из Белорецка, когда нас взяли на усиление команды. Конечно, вне игры можем вместе смеяться, шутить, но как только начинается матч, сразу становимся соперниками и каждый думает об успехе своей команды, – продолжает тему Андрей Чижов.На вопрос, как ребятам удается совмещать учебу и игры, Андрей рассказывает, что его родители – преподаватели и строго контролируют, чтобы сын не сдавал позиции ни в спорте, ни в учебе.Нужно сказать, что тренер, увлекая ребят в баскетбол, заинтересована и в их успехах в школе.– Вы можете в дальнейшем не связать свою жизнь со спортом, но голова всегда должна быть на плечах, а в руках – диплом, – говорит Татьяна Юрьевна, и ребята с ней согласны: все учатся без троек.Ближайшие игры команды – летняя Спартакиада молодежи, которая пройдет в Салавате, после чего ребята поедут на сборы в «Арский камень» для подготовки к МДИ.Алина Гарипова.Фото автора