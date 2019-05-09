Не сломленный судьбою

…Когда он подъехал в инвалидной коляске, я поначалу растерялась. Передо мной сидел мужчина с улыбкой и сияющими глазами. Поприветствовав, он через секунду очутился на диванчике напротив.– Моя история уже много раз пересказывалась и обсуждалась, но я рад любой встрече, каждому новому собеседнику, – сказал он.…Это случилось 20 лет назад – несчастье настигло шестнадцатилетнего юношу совершенно неожиданно. Он шел поздравлять деда, ветерана Великой Отечественной войны, с Днем Победы, когда увидел, что около дома ребята разжигают костер. Алеша тут же помчался тушить пламя, но в этот момент раздался взрыв, разделивший его жизнь на «до» и «после»…– Больше всего мне запомнились глаза дедушки, который прибежал, услышав до боли знакомый звук детонации мины. Каково было видеть любимого внука, подорвавшегося на мине, человеку, который прошел всю войну партизаном, – вспоминает о злосчастном дне Алексей.«Последняя жертва Второй мировой», – писали о нем СМИ. Врачи не давали шансов. Но он выжил, без рук и ног остался прикованным к инвалидному креслу, ловя на себе сочувственные взгляды.Как-то раз услышал разговор знакомых с его мамой. «Ты сходишь с ума, а муж прикладывается к бутылке, брат боится подходить к Алексею и стесняется выйти на улицу... Такая была прекрасная семья и что же ждет вас теперь?..» – сокрушались они. В этот момент семнадцатилетний юноша осознал, что в создавшейся ситуации должен взять на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за судьбу близких: раз это случилось – значит, так предрешено свыше. Не обвиняя никого, не жалуясь на судьбу, начал действовать. Сначала научился самостоятельно передвигаться по дому, обходиться в быту без посторонней помощи – переодеваться, есть. Много читал, изучал иностранные языки. Затем, некогда подававший надежды спортсмен, начал приводить себя в хорошую физическую форму – плавать, заниматься каратэ. Когда привык к новому телу и образу жизни, приступил к решительным действиям. Его поддержали друзья и родные.Конечно, некогда мечтавшему продолжить династию железнодорожников парню пришлось поменять свои планы и, немного изучив рынок родной Оршы, он решил заняться строительным бизнесом.– Сегодня общество стало лояльнее к инвалидам. Большинство зданий оборудовано пандусами, кнопками вызова персонала. Но в моей юности были моменты, когда на культях приходилось подниматься по лестнице, потому что не было лифта, – вспоминает он.Помимо физических неудобств, нелегко приходилось и морально. Окружающие не видели в нем полноценного человека, способного вести дела самостоятельно. Если одни мягко намекали, что мог бы маму или папу отправить за документами, то были и такие, которые открыто посмеивались. Но Алексея это не смущало: он знал, что родители и друзья всегда с ним, и он все увереннее шел наверх к своей цели, преодолевая ступеньку за ступенькой по крутым лестницам…Сегодня Алексей – успешный бизнесмен, примерный семьянин и любящий отец четырех детей. Он считает, что самое главное в их воспитании – быть им другом и опорой, верить в них.Своим верным соратником не только в жизни, но и в бизнесе Алексей называет своего брата Артура, который когда-то маленьким мальчишкой часто обращался к нему за помощью. Теперь он, нисколько не сомневаясь, переложил часть обязанностей по бизнесу на него.В воспитании братьев немаловажную роль сыграл дедушка – ветеран войны. Его советы Алексей хорошо усвоил и сейчас применяет в жизни, считая, что главным в семье является мужчина, отец. Природой заложено, что женщина – хранительница очага, источник доброты и ласки, а муж – не только защитник, но и строгий наставник и достойный пример. Глядя на главу семейства, ребенок должен понимать, на кого равняться.Алина Гарипова.