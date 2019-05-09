Все еще в строю…

Недавно свой 99-й день рождения отметил защитник Брестской крепости Ришат Салихович Исмагилов, проживающий в Нуримановском районе, а уфимцам героям-фронтовикам Сафитдину Акрамовичу Акрамову и Хамиту Гадиевичу Вагапову исполнилось по 104 года.Специально на чествование самого славного дня в жизни приехал из Иглинского района 96-летний Ахмед-Заки Сакаев.- Я прожил счастливую жизнь, - признается он, - да и всей нашей семье повезло: троих проводила на фронт наша мать - мужа и двоих сыновей, все вернулись. Отец попал в самое пекло под Сталинградом, брат защищал воздушные границы родины, а я вышел в отставку капитаном третьего ранга, служил на Амурской Краснознаменной флотилии. День Победы встретил в Мурманске. Помню, как в великом порыве со слезами на глазах громко кричали «Уррааааа, мы победили!». Наши союзники – американцы кидались в наши объятия, не сдерживая восторг. Потом долго с двумя переписывался, пока связь не потерялась.Вернулся – выучился и всю жизнь преподавал в сельской школеисторию и татарский язык, народил пятерых детей.Марат Сабитович Муллагалямов, два десятилетия возглавлявший Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, вспоминает:- Началась война, и мы – 11-летние мальчишки, проводив своих отцов, сразу стали взрослыми. Те, кто был постарше года на два, встали у станков, помладше – собирали ягоды, травы и желуди: жили мы тогда в рабочем поселке Зигаза Белорецкого района. Отец погиб вместе с генералом Башкирской кавалерийской дивизии Шаймуратовым, мне тогда было 13 лет. И я понял, что надеяться не на кого, и стал главой нашей небольшой семьи.- Недаром поется: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», - говорит генерал-майор запаса Марат Шарифович Магадеев. – Один мой дед воевал в Гражданскую, второй – в Великую Отечественную. Есть кто погиб на фронте, и кто вернулся, да ушел преждевременно. У нас была традиция, пока был жив Нурла бабай (старший брат моей мамы), после торжественных мероприятий всей семьей собираться у него. Теперь нам осталось только вспоминать о настоящих людях, настоящих героях.Дорогих ветеранов сердечно поздравил врио главы Башкортостана Радий Хабиров:- Страна отмечает 74-ю годовщину Победы советского народа над фашистской Германией. Искренне, от души поздравляю с этим главным для всех нас праздником! Жители Башкирии вместе со всей страной проявили мужество и героизм на фронтах. Показали трудовую доблесть на заводах и фабриках, полях и стройках, в медсанбатах и госпиталях. Более 700 тысяч уроженцев нашей республики ушли на фронт. 322 тысячи из них (или почти половина) остались на полях сражений. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью погибших в боях, умерших от ран, замученных в концлагерях. Скорбим о ветеранах, которых сейчас нет с нами.Зал встал, почтив память героев Отечественной минутой молчания.Радий Фаритович напомнил, что республика приняла в годы войны сотни тысяч эвакуированных, лечила раненых в развернутых повсюду госпиталях. В короткие сроки были размещены и пущены почти 200 предприятий. В Уфе располагался Коминтерн – главный информационный центр антигитлеровской коалиции. Здесь работали Академия Генштаба, Военно-политическая академия имени Ленина, училища, ведущие вузы и научные центры.Более 200 тысяч солдат и офицеров республики награждены орденами и медалями. 278 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а летчик-штурмовик Муса Гареев стал дважды Героем, 39 воинов - полными кавалерами ордена Славы.93-летний Габдрауф Саляхович Гареев из Белебея все эти годы мечтал проехать 9 мая на танке Т-34, на котором громил врага в годы войны. Стоящая на постаменте в селе Караидель легендарная «тридцатьчетверка» на ходу и каждый год принимает участие в празднике Победы. Спустя 75 лет Габдрауф Саляхович вновь сел за рычаги боевой машины. Так что наши героические фронтовики до сих пор в строю.Сегодня, 9 мая в колоннах «Бессмертного полка» Радий Хабиров тоже с волнением будет нести портрет деда – рядового Барыя Латиповича Хабирова, который прошел с боями всю войну, закончив ее в Монголии. С портретами родственников-фронтовиков пройдут десятки тысяч жителей республики.Ирина ШИПУНОВА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.