Наташе посвящается

И хотя Наташа прожила в Уфе лишь первые годы жизни, тем не менее память о ней сохраняется в наименовании улицы, ежегодного легкоатлетического забега, а теперь и школьного музея. Присутствовавший на церемонии Герой России, генерал-майор авиации Риф Сахабутдинов подчеркнул, насколько важно сегодня помнить о подвигах нашего народа во время той страшной войны. А глава администрации Октябрьского района Роберт Ахунов отметил, что в наше время открытие нового школьного музея – явление не рядовое.Лицеисты попытались воссоздать обстановку, в которой могла жить довоенная школьница: патефон со старой пластинкой, газеты и массивная настольная лампа на письменном столе, простенькие игрушки, которые краевед Аркадий Шестаев смог спасти из отправленного под снос дома, где в 20-е годы жила маленькая девочка Наташа, еще не зная, что придется обессмертить свое имя воинским подвигом.Тут же со стен на нас смотрят близкие родственники, большая часть которых погибла еще до ее рождения. Так дед со стороны матери Д.М. Араловец и два его сына были зверски замучены белыми во время мятежа в Месягутовском районе в 1918 году. А за несколько дней до ее рождения в ноябре 1920 года был убит в бою с частями Булак-Балаховича брат отца Виталий Ковшов.Девочка очень рано осталась без родителя, так сказалась непримиримость революции. Венедикт Ковшов оказался в рядах троцкистской оппозиции, и мама Наташи, организатор комсомола на Южном Урале, не смогла ему простить этого. Так разошлись их дороги, а через несколько лет в 1934-м отец был арестован и на 15 лет пропал в бездонной системе ГУЛАГа.Может, именно поэтому Наташа так рвалась стать красноармейцем. Ее огорчало, что женщин в армию не берут, но однажды, сияя от счастья, сказала маме: «Ты знаешь, оказывается, если девушка добьется получения четырех оборонных значков, ее возьмут на военный учет! Ну, так я получу все пять!». И Наташа их получила, совмещая общественную комсомольскую работу с учебой в школе, участием в спортивном клубе и занятиями в тире Осоавиахима. Мечтала стать летчиком, но началась война, и она освоила снайперское дело.На личном счету Ковшовой, воевавшей на Северо-Западном фронте, не менее 200 уничтоженных солдат и офицеров врага. В наградном листе от 1942 года сказано: «21-22 февраля в боях за дер. Новая Русса Ковшова истребила 11 фрицев, большинство из них «кукушек».14 августа стал для снайперов Натальи Ковшовой и Марии Поливановой последним днем их войны. Попав в окружении подруги отбивались до конца. А последние две гранаты подорвали уже вместе с собой, когда их окружили гитлеровцы.Сегодня в Москве в районе Очаково-Матвеевское встречаются улицы Натальи Ковшовой и Марии Поливановой. Они так и остались неразлучными подругами и после смерти.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото ufacity.info.