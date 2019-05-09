Идет в шинели молодость моя

Информация о том, чем занималась разведчица Раиса Назарова во время Великой Отечественной войны в тылу врага, засекречена до сих пор. Несмотря на то, что после тех событий прошло 75 лет.
- Мама нам никогда ничего не рассказывала, - говорит дочь Наиля Рашитовна, - тайна есть тайна, а она из тех людей, кто умеет хранить секреты.
Родилась Раиса (в девичестве Галикеева) недалеко от Уфы, в деревне Еремеево Чишминского района в многодетной семье. Родители ее люди работящие, образования не получили, но обладая умом и крестьянской хваткой, пользовались уважением сельчан. Они сразу поняли, куда может привести коллективизация. Шагий абзый с братьями не стал ждать, когда их начнут раскулачивать (хоть и числились середняками), а сами организовали колхоз. Тем самым спасли от тюрьмы и высылки многих односельчан.
В 1935-м глава семьи скоропостижно скончался. Раисе было тогда 9 лет, ее взяла под свое крыло старшая сестра. Так девочка оказалась в Стерлитамаке, где поступила в среднюю школу №4. Училась хорошо, но особенно способной оказалась к немецкому языку. Сегодня Раиса Шагиевна не помнит имени учителя, но благодарна ей до сих пор: впоследствии именно знание предмета во многом определило ее судьбу.
Когда началась война, на фронт ушли два брата Галикеевы.
- И я не могла остаться в стороне, - вспоминает Раиса Шагиевна. – Мы с подругой пошли в сельсовет, где нам выправили документы, изменив год рождения на более ранний.
А было в ту пору ей всего 16.
В военкомате, узнав, что она владеет немецким, направили под начало ГРУ.
Мать Раисы, узнав, что дочь отправляется на войну, бросилась на станцию, но поезд уже ушел. Женщина упала на рельсы и горько заплакала.
Новобранцев привезли в Давлеканово. Когда девушки выстроились в шеренгу, командир сразу выделил хорошенькую, с ладной фигуркой девушку в белом жакете. Раиса надела свой лучший наряд, пошитый мамой. Правда, здесь же пришлось с ним расстаться – все получили новое обмундирование.
Потом ее направили в Подмосковье в школу разведчиков. Чему учили, тоже никому не рассказывала. В 1943-м ее с группой забросили на Украину.
- У меня самое хорошее отношение к украинцам, - продолжает Назарова, - они встречали нас очень радушно, хлебосольно. Другое дело бандеровцы, с которыми мы боролись. Днем они были мирными людьми, а ночью вырезали целые семьи красноармейцев и евреев. В своей жестокости превосходили даже фашистов.
Неоднократно младшего лейтенанта Галикееву отправляли и в тыл к немцам, но что эта хрупкая девушка делала за линией фронта, до сих пор закрытая информация. Об этом лишь красноречиво говорят ее награды: медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. В 1944-м в одном из таких походов в тыл врага Раиса попала под обстрел, после ранения ее переправили на Большую землю.
Она вернулась в Уфу и первым делом отправилась в военкомат. Посмотрев документы, ее направили заведовать райпо в родной Чишминский район. С этого времени вся трудовая деятельность связана со сферой торговли. На заслуженный отдых ушла из магазина №29, что располагался по улице Бессонова, напротив нынешнего ТЦ «Мир». Здесь она проработала больше 20 лет, заслужив звание «Отличник торговли» и много благодарностей. Шутка ли, Назарова ушла на заслуженный отдых в 80 лет!
…Но вернемся назад. Вскоре после мобилизации Раиса вышла замуж, супруг тоже служил в органах и вскоре погиб, исполняя свой воинский долг. Она осталась с маленькой дочкой Наилей на руках. Немного погодя ее расположения стал добиваться офицер КГБ Минибай Назаров. После смерти жены он один воспитывал двоих детей. Настойчивые ухаживания достигли своей цели. Раиса и Минибай поженились и родили еще двух ребятишек.
- Мама и папа большую часть времени были на работе, уходили к 8 утра и возвращались поздно вечером, - рассказывает Наиля Рашитовна. - Я никогда не слышала, чтобы они ссорились. Иногда отец предлагал: «Пойдем погуляем!». Очевидно, там и выяснялись отношения. Даже в обыденной жизни они соблюдали конспирацию, а, может быть, просто ограждали нас от взрослых проблем.
Семья Назаровых жила скромно, но открыто: на праздники в трехкомнатную хрущевку набивалось больше десятка гостей. Тем, кому не доставались места на диванах, стелили прямо на полу. Так ночевали и председатель КГБ, и министры, и артисты. Среди друзей Раисы Шагиевны был Бахти Гайсин, который писал песни для своей жены - народной артистки Фариды Кудашевой. Частенько он просил Раису первой исполнить его произведение (она всегда замечательно пела). Мы лично убедились в этом, когда ветеран пропела нам не только задорные частушки, но и украинскую и татарскую песни.
Дети выросли достойными и образованными людьми, но никогда не кичились своим положением, помнили наказ мамы: сначала накорми человека, расспроси, самое главное – не задирай нос, как бы высоко ни взлетел. Внуки Раисы Назаровой живут не только в России, но и в Испании, Израиле, Германии. У прабабушки-татарки растут 13 правнуков разных национальностей, среди них - башкиры, армяне, евреи.
Сегодня Раиса Шагиевна живет с дочерью Наилей, которая ухаживает за 93-летней мамой: возраст дает о себе знать. Но интерес к жизни, природную любознательность он не победил: ветеран смотрит все политические передачи и по-прежнему читает.
- Делаю каждый месяц маникюр-педикюр, не забываю о прическе, слежу за модой, - удивила нас Раиса Шагиевна. – Шифоньер полон нарядов, в свое время только мечтала об этом. Мой любимый поэт Юлия Друнина писала: Не знаю, где я нежности училась,/Об этом не расспрашивай меня./Растут в степи солдатские могилы,/Идет в шинели молодость моя.
Несмотря на героическое прошлое, связанное с разведкой, Назарова привыкла доверять своим: не фашисты же. Оттого и больнее сознавать, что, воспользовавшись ее доверчивостью, непорядочные люди уничтожили документы, подтверждающие ее стаж. Участница Великой Отечественной получает неоправданно маленькую пенсию.
- Сколько еще мне дней осталось? – говорит она, - не могу тратить время на бумажную суету. Живу, окруженная заботой родных, внуки-правнуки не забывают. Что еще нужно?
Светлана ЯНОВА.
На фото: ветерана пришел поздравить глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин.