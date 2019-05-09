Идет в шинели молодость моя

- Мама нам никогда ничего не рассказывала, - говорит дочь Наиля Рашитовна, - тайна есть тайна, а она из тех людей, кто умеет хранить секреты.Родилась Раиса (в девичестве Галикеева) недалеко от Уфы, в деревне Еремеево Чишминского района в многодетной семье. Родители ее люди работящие, образования не получили, но обладая умом и крестьянской хваткой, пользовались уважением сельчан. Они сразу поняли, куда может привести коллективизация. Шагий абзый с братьями не стал ждать, когда их начнут раскулачивать (хоть и числились середняками), а сами организовали колхоз. Тем самым спасли от тюрьмы и высылки многих односельчан.В 1935-м глава семьи скоропостижно скончался. Раисе было тогда 9 лет, ее взяла под свое крыло старшая сестра. Так девочка оказалась в Стерлитамаке, где поступила в среднюю школу №4. Училась хорошо, но особенно способной оказалась к немецкому языку. Сегодня Раиса Шагиевна не помнит имени учителя, но благодарна ей до сих пор: впоследствии именно знание предмета во многом определило ее судьбу.Когда началась война, на фронт ушли два брата Галикеевы.- И я не могла остаться в стороне, - вспоминает Раиса Шагиевна. – Мы с подругой пошли в сельсовет, где нам выправили документы, изменив год рождения на более ранний.А было в ту пору ей всего 16.В военкомате, узнав, что она владеет немецким, направили под начало ГРУ.Мать Раисы, узнав, что дочь отправляется на войну, бросилась на станцию, но поезд уже ушел. Женщина упала на рельсы и горько заплакала.Новобранцев привезли в Давлеканово. Когда девушки выстроились в шеренгу, командир сразу выделил хорошенькую, с ладной фигуркой девушку в белом жакете. Раиса надела свой лучший наряд, пошитый мамой. Правда, здесь же пришлось с ним расстаться – все получили новое обмундирование.Потом ее направили в Подмосковье в школу разведчиков. Чему учили, тоже никому не рассказывала. В 1943-м ее с группой забросили на Украину.- У меня самое хорошее отношение к украинцам, - продолжает Назарова, - они встречали нас очень радушно, хлебосольно. Другое дело бандеровцы, с которыми мы боролись. Днем они были мирными людьми, а ночью вырезали целые семьи красноармейцев и евреев. В своей жестокости превосходили даже фашистов.Неоднократно младшего лейтенанта Галикееву отправляли и в тыл к немцам, но что эта хрупкая девушка делала за линией фронта, до сих пор закрытая информация. Об этом лишь красноречиво говорят ее награды: медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. В 1944-м в одном из таких походов в тыл врага Раиса попала под обстрел, после ранения ее переправили на Большую землю.Она вернулась в Уфу и первым делом отправилась в военкомат. Посмотрев документы, ее направили заведовать райпо в родной Чишминский район. С этого времени вся трудовая деятельность связана со сферой торговли. На заслуженный отдых ушла из магазина №29, что располагался по улице Бессонова, напротив нынешнего ТЦ «Мир». Здесь она проработала больше 20 лет, заслужив звание «Отличник торговли» и много благодарностей. Шутка ли, Назарова ушла на заслуженный отдых в 80 лет!…Но вернемся назад. Вскоре после мобилизации Раиса вышла замуж, супруг тоже служил в органах и вскоре погиб, исполняя свой воинский долг. Она осталась с маленькой дочкой Наилей на руках. Немного погодя ее расположения стал добиваться офицер КГБ Минибай Назаров. После смерти жены он один воспитывал двоих детей. Настойчивые ухаживания достигли своей цели. Раиса и Минибай поженились и родили еще двух ребятишек.- Мама и папа большую часть времени были на работе, уходили к 8 утра и возвращались поздно вечером, - рассказывает Наиля Рашитовна. - Я никогда не слышала, чтобы они ссорились. Иногда отец предлагал: «Пойдем погуляем!». Очевидно, там и выяснялись отношения. Даже в обыденной жизни они соблюдали конспирацию, а, может быть, просто ограждали нас от взрослых проблем.Семья Назаровых жила скромно, но открыто: на праздники в трехкомнатную хрущевку набивалось больше десятка гостей. Тем, кому не доставались места на диванах, стелили прямо на полу. Так ночевали и председатель КГБ, и министры, и артисты. Среди друзей Раисы Шагиевны был Бахти Гайсин, который писал песни для своей жены - народной артистки Фариды Кудашевой. Частенько он просил Раису первой исполнить его произведение (она всегда замечательно пела). Мы лично убедились в этом, когда ветеран пропела нам не только задорные частушки, но и украинскую и татарскую песни.Дети выросли достойными и образованными людьми, но никогда не кичились своим положением, помнили наказ мамы: сначала накорми человека, расспроси, самое главное – не задирай нос, как бы высоко ни взлетел. Внуки Раисы Назаровой живут не только в России, но и в Испании, Израиле, Германии. У прабабушки-татарки растут 13 правнуков разных национальностей, среди них - башкиры, армяне, евреи.Сегодня Раиса Шагиевна живет с дочерью Наилей, которая ухаживает за 93-летней мамой: возраст дает о себе знать. Но интерес к жизни, природную любознательность он не победил: ветеран смотрит все политические передачи и по-прежнему читает.- Делаю каждый месяц маникюр-педикюр, не забываю о прическе, слежу за модой, - удивила нас Раиса Шагиевна. – Шифоньер полон нарядов, в свое время только мечтала об этом. Мой любимый поэт Юлия Друнина писала: Не знаю, где я нежности училась,/Об этом не расспрашивай меня./Растут в степи солдатские могилы,/Идет в шинели молодость моя.Несмотря на героическое прошлое, связанное с разведкой, Назарова привыкла доверять своим: не фашисты же. Оттого и больнее сознавать, что, воспользовавшись ее доверчивостью, непорядочные люди уничтожили документы, подтверждающие ее стаж. Участница Великой Отечественной получает неоправданно маленькую пенсию.- Сколько еще мне дней осталось? – говорит она, - не могу тратить время на бумажную суету. Живу, окруженная заботой родных, внуки-правнуки не забывают. Что еще нужно?Светлана ЯНОВА.На фото: ветерана пришел поздравить глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин.