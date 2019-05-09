Нимфы замедленного действия

Как известно, период активности клещей - с апреля по сентябрь, но пик заражений от них приходится на май-июнь. И словно по иронии судьбы 80 % заболевших относятся не к профессиональным группам риска - горожане, выезжающие в свои сады или на природу.Об энцефалите и его грозных последствиях наслышаны все. О том, что многие районы Башкирии эндемичны и по клещевому бореллиозу (или болезни Лайма), и о том, чем он грозит, рассказывает профессор БГМУ, заведующая курсом ИДПО кафедры инфекционных болезней Расима Мурзабаева.- У нас в республике чаще выявляют клещевой энцефалит, но зараженность насекомых его вирусом колеблется от 2 до 7 %, а бореллиозом - от 14 до 21 %. К примеру, в Бирском районе инфицированность клещей бореллиями составляет 18 %, в Ишимбайском - 16, Благовещенском - 12, Иглинском - 10, Уфимском - 4,2. В целом по стране ежегодно регистрируется от 6 до 10 тысяч случаев данного заболевания.- Почему терапия антибиотиками обязательна во всех случаях подозрения на бореллиоз?- Если был факт присасывания клеща, человек проходит антибактериальную профилактику еще до постановки диагноза. Да и такая терапия обязательна независимо от давности и стадии болезни. Почему? Потому что возможные последствия бореллиоза - атрофия кожи, поражение суставов, миокардит, неврит лицевого нерва, менингит.- Инфекцию передают только взрослые особи?- Нет - любой фазы развития, начиная с личинки - нимфы. Ее присасывания человек практически не ощущает: она слишком мала и не вызывает неприятных ощущений. Поэтому, когда мы ставим диагноз клещевого бореллиоза, бывает достаточно и косвенного подтверждения происхождения болезни - факта выезда на природу.- Почему у нас имеет место недостаточная диагностика первой стадии болезни, даже эритемных форм?- Дело в том, что анализ на бореллиоз - выявление иммуноглобулина IgM; нарастание титра иммуноглобулина IgG подтверждает диагноз. Но бореллии отличаются слабой иммуногенностью, и на первой стадии антитела выявляются лишь у 40-45 % больных (на второй - у 70-90 %, на третьей – практически у всех, но мы изо всех сил стремимся не допустить развития второй и третьей стадий). Так что лабораторное подтверждение малоинформативно, а без него Центр гигиены и эпидемиологии диагноз не принимает. Поэтому у нас нет полной картины заболеваемости и анализов исхода болезни.- Наиболее частый вариант - субклиническое (латентное) течение инфекции. Как ее выявить?- К нам обращается человек с присасыванием инфицированного клеща, и мы назначаем антибиотик-профилактику. После этого за пострадавшим лицом нужно обязательно установить диспансерное наблюдение, назначить анализы - серологическое исследование крови с определением иммуноглобулинов M и G через месяц и через три. Если они обнаруживаются, это свидетельствует о заражении даже при отсутствии симптомов. Тогда наблюдение продолжается до двух лет, а в случае смешанных инфекций - 3 года, и при каждом исследовании обращают внимание на возможное проявление хронической стадии бореллиоза. Также для экспресс-диагностики при снятии присосавшегося клеща проводится его исследование.- Как выглядит эритемная форма бореллиоза?- Почти у 88 % больных в нашей республике на первой, ранней стадии на месте укуса клеща появляется эритема - покраснение кожи. Ее обычный размер - более 5 см; она может быть сплошной, затем в центре кожа бледнеет, а по краям увеличивается красное кольцо: вирус распространяется. Могут увеличиться лимфатические узлы, почти у половины больных отмечается скованность в области шеи (значит, уже поражены нейроны спинного мозга). Мы считаем, что, если есть такой симптом, как эритема, правомочен клинико-эпидемиологический диагноз - даже без лабораторного подтверждения - а значит, и дальнейшие наблюдения.В 18 % процентов случаев регистрируется безэритемная форма, диагностировать которую еще сложнее. При этом бореллии уже не останавливаются в коже - рано проникают в кровь и вызывают поражения внутренних органов, поэтому такая форма протекает тяжелее. Как правило, заболевание начинается с высокой температуры, мышечных и суставных болей. Пациент обращается к врачу и госпитализируется. В этом случае врач должен проводить дифференциальную диагностику с энцефалитом, геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила. Но есть и «подсказки»: увеличение печени, геморрагический синдром (кровоточивость сосудов), изменения со стороны сердца на ЭКГ и увеличение лимфатических узлов. Следует также иметь в виду: если мы не поставим диагноз и не проведем антибактериальную терапию - эта форма чаще дает рецидивы и переходит в хроническую.- Что будет, если не пролечить больного на первой стадии?- У 10 процентов пациентов, не пролеченных антибиотиками, через 1-6 месяцев развивается вторая стадия, которая характеризуется разнообразием клинических проявлений: мигрирующие элементы эритемы (бляшки бордового цвета на мочках, узелках уха), артриты крупных суставов, безжелтушный гепатит и где-то в 5 % случаев - поражение нервной системы: неврит лицевого нерва, серозный менингит и даже синдром Баннварта - лимфоцитарный менингит с поражением лицевого нерва с одной или с обеих сторон и в связи с этим развитие пареза или паралича мимических мышц.У наших пациентов с безэритемной формой наблюдался только один случай серозного менингита при позднем поступлении больной - на 7-й день болезни. Также «излюбленными» местами обитания бореллий являются мышечные клетки сердца (кардиомиоциты) и клетки проводящей системы сердца, поэтому возможно развитие миокардита и предсердно-желудочковой (антриовентрикулярной) блокады - это замедление или прекращение прохождения электрического импульса между предсердиями и желудочками, приводящее к расстройству сердечного ритма. АВ-блокада может протекать бессимптомно, а может сопровождаться брадикардией (замедлением пульса), слабостью, головокружением, приступами стенокардии и потерей сознания.У 10 % нелеченых больных в период от полугода до двух лет болезнь принимает хроническую форму - с углублением перечисленных симптомов плюс атрофический акродерматит: кожа истончается, становится морщинистой, легко собирается в складки, шелушится.- Какое значение имеет быстрое обращение к врачу?- Огромное: от этого зависит длительность лечения и выбор антибиотиков. Считается, что позднее пятого дня уже есть вероятность поражения нервной системы. При этом бореллии не так уж легко победить: если антибиотиков оказалось недостаточно либо проявилась устойчивость к ним, микроорганизмы могут выжить - и опять-таки болезнь перейдет в хроническую, с большой вероятностью поражения нервной системы. Поэтому так важно внедрить в широкую практику диспансерное наблюдение пациентов, перенесших бореллиоз, а также исследование снятых клещей - на сегодня их проводится недостаточно.Екатерина КЛИМОВИЧ.