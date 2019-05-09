Окунемся в детство…

Как говорит художественный руководитель театра Мусалим Кульбаев, ониставятспектакль не только в связи с датами, но и потому, что это –большая литература, к которой обратиться всегда интересно. А накануне премьеры журналистывстретились с постановочной группой.- «Долгое-долгое детство» - одно из программных произведений Мустафы Сафича, соответствовать его грандиозности и величиюбыло бы уже достижением, - сказал Мусалим Георгиевич. - Произведение, безусловно, актуально. Стиль общения, мировоззрение, миропонимание героев повести настолько не соответствует нашему сегодняшнему прагматичному времени, что многое кажется нам неправдоподобными, выглядит как сказка для взрослых. Так изменилась наша жизнь.После прочтения романа у меня возникло ощущение, будто я напился свежей родниковой воды.В произведении хронометраж событий перемешан, в нем много направлений… Но одна из задач постановки - понять, откуда Вселенная посылает нам людей такого уровня, как Мустафа Сафич, из чего они возникают, что их формирует, каким воздухом они дышат, какие песни слушают, на какие костры смотрят на Девичей горе. Ну и самое главное — гимн жизни и любви, как это и есть в книге. Мы не стали далеко уходить, и в пьесе нет неожиданных шагов: то, что важно для автора, мы сохранили. В Молодежном театре пьесы по произведениям Мустая Карима идут постоянно, они востребованы зрителями. И все они проникнуты одной атмосферой, одним настроением,словно все происходит в один прекрасный солнечный летний день, когда ясно и светло, не слишком жарко, и торопиться никуда не надо.Главных героев в пьесе сыграли Ренат Фатхиев (Пупок), Ильгиз Тагиров (Шагидулла), Альбина Кашанова (старшая мать).Автор музыки - композитор Ришат Сагитов. В спектакле будут песни, и как признается сам композитор он все еще в процессе их создания. Ришат Рифкатовичподелился тем, что уже «нашептал» ему космос.- Все дело… в простоте, - говорит Ришат Рафкатович, - я лично общался с Мустаем Каримом, он был человек одновременно и сложный, и в тоже время простой. И поэтому музыка в спектакле должна отразить это ощущение.Ключевая роль в спектакле - Старшая мать. И, как мы знаем из воспоминаний Мустая Карима, она имела в его жизни большое значение.- Признаюсь, работа сложная, - говорит Альбина Раисовна, - у многих в памяти великолепный образ, созданный Зайтуной Бикбулатовой и Гюлли Мубаряковой. Но мне помогают партнеры по сцене, а именно Ренат Фатхиев, исполняющий роль сына. От него идет светлая энергетика.Творческий процесс еще идет и, как говорят участники постановочной группы им важно, чтобы в итоге у зрителя возникло ощущение, как будто они пообщались с Мустафой Сафичем.Аудитория спектакля - зрители от 12 лет. 28 мая он будет сыгран в Екатеринбурге. А осенью состоится театральная декада, посвященная юбилею Мустая Карима, шесть дней на сцене будут идтипостановки по его произведениям.Лилия ЗИМИНА.