Первомай, фонтан запускай!

Как и в былые времена, действо получилось торжественным и многолюдным. Выступления творческих коллективов смотрели учащиеся школ, молодежь с колясками, пенсионеры. Наблюдал за происходящим и сам народный поэт, воплощенный в металле. С приветственным словом к горожанам обратился глава администрации Ленинского района Олег Котов:- Примите искренние поздравления с праздником мира, весны и труда. На протяжении многих лет этот день символизирует начало активного созидания и движения вперед. С ним связаны надежды на добрые перемены. Этот сквер давно уже стал излюбленным местом отдыха уфимцев. В том числе его любят и ветераны, которых сегодня мы чествуем с особым вниманием!Как и каждый из уфимских фонтанов, тот, что около Дома профсоюзов, имеет свои особенности. Вода здесь не бьет искрящим ключем, а течет спокойно, журча мелодичными переливами. Неспешен и сам Мустай Карим. Сняв пиджак, он застыл в полушаге к людям. Во всем его образе чувствуется немой вопрос: чем живете, потомки?Словно бы отвечая ему, на сцену выходят малыши вокального ансамбля «Фантазеры». Песня их проста, но полна щемящего душу смысла: на нашей планете есть место всем на свете. А значит, и «мир, труд, май» - одни на всех.Контрастом на их фоне – стихи молодого уфимского поэта Всеволода Тайги. Резкие, хлесткие строчки отправляют нас в далекое прошлое. Так о настоящем и будущем говорили Маяковский и Блок. В веке XXI их революционный пафос – не более чем «стилизация под прошлое». Но есть и посыл, актуальный на все времена: только созидательный труд сделает страну и общество счастливыми.Следующей точкой весенней активности стал фонтан у Конгресс-холла. На площади собрались сотни уфимцев, и даже пасмурная погода не испортила праздничного настроения. Пока взрослые осматривали юрты парка «Ватан», дети стояли в очереди к лоткам с сахарной ватой.А кто-то, не дожидаясь начала действа, согревал собравшихся музыкой. Например, саксофонист Айнур Сафин.- Что я играю? Композиция популярная, называется «Весенний джаз». Сам предпочитаю классиков жанра, таких как Гиллеспи или Паркер. Вообще, джаз – очень универсальная музыка, - говорит он, - на саксофоне можно даже проигрывать мелодии курая.Попрощавшись с ним, возвращаемся к кураю водному, который должен расцвести с минуты на минуту. «Раз, два, три: фонтан, журчи!» - призывают его юные уфимцы. И, словно откликаясь на их зов, взмывают в небо серебряные струи! Семь живых лепестков блестят в лучах солнца и ласкают руки детей, взрослых. Кто-то бросает монетку, чтобы вернуться сюда еще раз…- Это для обычных людей фонтан начинается на земле. Для нас его сердце – здесь, на глубине. Спускайтесь осторожнее!- говорит инженер МУП «Горзеленхоз» Юрий Шварев, - сейчас увидите автомат, который запускает воду.Разговор с ним происходит по соседству со знаменитыми башкирскими красавицами – речь идет о фонтане Семь девушек в Театральном сквере. В нескольких метрах над головой шумит оживленный город. А здесь – трубы, датчики, вентили. И небольшой компьютерный центр в углу.По существу, фонтан – это целая замкнутая гидроциркуляционная система. Объем воды в ней сравнительно небольшой, всего пара кубометров. Но для того, чтоб красиво взметнуть ее вверх, нужна мощь четырех насосов. Пятый, к слову говоря, включается лишь поздней осенью, чтобы слить воду перед «зимовкой».Но вот подходит минута пуска. Над нами слышны радостные возгласы горожан, звучит торжественная музыка. Едва утихнут фанфары, как фонтан запоет свою мелодию. Уникальный компьютер позволяет синхронизировать движение воды с ее переливами.- Это еще что! Вот наступит вечер, и заиграет световое сопровождение! Тогда вы посмотрите на семерых девушек и сами увидите – они танцуют! – резюмируют специалисты.Иван БЕГМА.Фото Валерия ШАХОВА.