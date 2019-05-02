Влюбленным – добро пожаловать

Проект комплексного благоустройства ПКиО «Первомайский» рассматривался на публичных слушаниях в администрации Калининского района.- Это один из самых востребованных парков в данной части города, я побывал здесь зимой и убедился в этом лично. Сегодня есть отработанный вариант проекта, но мы обязательно учтем все замечания и предложения. И пока не отработаем вопрос с вами, к строительно-монтажным работам не приступим, - пообещал в начале встречи мэр Уфы Ульфат Мустафин.Проект представил главный архитектор Уфы Олег Байдин. На небольшой территории (7 гектаров) планируется масса нововведений и улучшений, которыми многие другие зеленые зоны города похвастать пока не могут.Рядом с хоккейной коробкой расположатся площадки для баскетбола и волейбола; сегодняшние спортплощадка и зоны воркаута будут модернизированы: в частности, появится более современное покрытие, а еще к ним прибавится скейт-парк. Заменят старые аттракционы на платной детской площадке, а рядом с ней будет еще одна - бесплатная, площадью 1300 квадратных метров.Центр парка и его изюминку - озеро окольцуют набережной из декинга (то есть с деревянным покрытием), получит новое, более безопасное ограждение и места схода к воде. А фонтан в середине озера станет многоструйным. Поработают и над биологией водоема: подселят растения-оксигенераторы, позволяющие очищать микрофлору и насыщать ее кислородом.Сцена, которая особенно нравится посетителям старшего возраста (они, кроме нее, просили внести еще один ностальгический элемент - танцплощадку), несколько переместится и также станет круглогодичной, с раздевалками. «На самом деле зимой парки загружены даже больше, чем в теплое время года - ведь меньше возможностей выехать на природу, поэтому все объекты задумывались круглогодичными», - пояснил Олег Байдин. А места для зрителей примут вид круглогодичного газона со специальной травой, не боящейся вытаптывания.Чтобы невесты не бегалиНапротив - ЗАГС Калининского района, и многие свадебные процессии просто перебегают дорогу, даже на красный свет, чтобы оказаться в парке. Поэтому мы предлагаем сделать здесь еще один пешеходный переход со светофором: от ЗАГСа - сразу на Аллею влюбленных. Мы планируем ее с арочками, увитыми плющом. Вообще, если уже есть какой-то элемент с названием, пользующийся популярностью у жителей, мы стараемся его сохранить и развить.На эту и другие аллеи также будут подсажены деревья, чтобы акцентировать их, дорожки - расширены до норматива; часть их покроют тротуарной плиткой, другие (спортивные дорожки) - нескользящим минеральным покрытием.После реконструкции не останется мест, недоступных для горожан с ограниченными возможностями здоровья. И, наконец, кафе-недострой в восточной части парка достроят, в техническом помещении на территории планируется устроить круглогодичный стационарный теплый туалет, а за перемещенной сценой найдется место для огороженной собачьей площадки с элементами для тренировки. Вопрос с режимом работы кафе, чтобы жители близлежащих домов не страдали от чужого веселья, власти района пообещали изучить отдельно.Также парк получит новые скамейки и систему освещения из двух элементов: высокие светильники и более низкие, интерьерные. Безопасность будет обеспечиваться системой видеокамер, а для тех, кому нужен Интернет и возможность поработать на природе, возникнет зона бесплатного Wi-Fi - как в московских парках.- По нашей оценке, общественные места очень влияют на восприятие города и себя, как жителей города. Именно здесь формируется столичность, - заключил свою презентацию Олег Байдин.Объем работ таков, что будет реализовываться как минимум в два этапа, и первым делом руки строителей дойдут до восточной зоны, прилегающей к улице Орджоникидзе. Причем в процессе строительства (особенно детской площадки) для жителей пообещали устраивать дни открытых дверей. Богатый и проработанный проект вызвал горячее одобрение слушателей.Из выдвинутых предложений особенно важными стали два: во-первых, тренер клуба скандинавской ходьбы парка Лилия Юмагужина (а нем занимаются уже 75 человек) попросила оборудовать дорожку вокруг всей территории. Во-вторых, черниковцы все-таки мечтают о бассейне, который планировалось возвести в западной части.- Фирма, которая собиралась построить бассейн «Атлантика», создала семь долгостроев в разных частях города, и теперь мы будем возвращать участки по суду, - проинформировал горожан Ульфат Мустафин. – Один из вариантов - достроить какой-либо объект.Возможно, бассейн рядом с «Первомайским» все-таки построят, однако, для этого теперь придется найти другой участок: парк - в первую очередь открытая прогулочная зона.По предложению мэра главный архитектор рассказал также о планах благоустройства других зеленых зон Уфы. Так, в парке Нефтехимиков не только заканчивается строительство стадиона шорт-трека, но и предполагается возвести бассейн. Планируется реконструкция самого стадиона «Строитель» плюс сооружение многоуровневой парковки для спортсменов. Дойдут руки и до площади перед ДК «Химик»: там располагается красивый и давно не функционирующий фонтан, выложенный дорогой смальтой, - в этом году он должен ожить.Еще в Орджоникидзевском районе будет реконструирован сквер рядом с Городским Дворцом культуры - «Дубки», или «Танцующие журавли» - по названию фонтана. В этом месте наблюдается наибольшая концентрация дубов в Уфе (что вообще-то необычно для нашего города, ведь дубы растут несколько севернее наших мест).По улице Первомайской главе города уже был представлен эскиз архитектурной подсветки, что улучшило бы освещенность места. Теперь на проект предстоит найти финансирование. А за реконструкцией парка «Первомайский» должен последовать ремонт самого ДК «Моторостроитель».В южной части города планы властей касаются пока что несформированного сквера в микрорайоне Колгуевский. Также вслед за памятником Габдулле Тукаю появится памятник Шайхзаде Бабичу.Екатерина КЛИМОВИЧ.