Кто в доме главный?

- Они заслужили это право своим неравнодушием, тем, как зачастую ведут неравный бой с нерадивостью власти за то, чтобы наша с вами жизнь стала лучше. Руководство республики сегодня в своем видении того, как и куда должна развиваться городская комфортная среда, выработало основные принципы, - отметил в приветственном слове врио главы региона Радий Хабиров и далее развернул перед делегатами четыре главных тезиса:Во-первых, мы можем жить лучше. У нас красивая природа, замечательные города и села, но мы можем их сделать еще лучше.- Ко мне часто обращаются с просьбой быстро обустроить парки, дворы, скверы, а я в ответ предлагаю сделать так, чтобы наши парки, города и села стали чистыми, чтобы были убраны многолетние скопления мусора, - сказал он. - Зимой мы боролись со снегом, сегодня воюем с пылью. Не случайно в Госсобрании-Курултае принят закон о штрафах за парковку на газонах. И хотя реакция на него была неоднозначной, мы все-таки решили исходить из интересов подавляющего большинства жителей республики. В своем движении к лучшему мы должны начинать с простых вещей.Во-вторых, все действия представителей любого уровня власти (от сельской до республиканской) должны реализовываться только во взаимодействии и по согласованию с жителями. Будь то ремонт подъездов, обустройство парков или создание общественных пространств. Всегда необходимо находить баланс интересов. Задача нелегкая, но без этого сегодня нельзя – с людьми надо разговаривать.В-третьих, жилищно-коммунальная деятельность – большая наука, находящаяся в постоянном развитии.- Мы должны об этом помнить постоянно, - отметил Хабиров. – Нам всем необходимо учиться, вертеть головой на 360 градусов, чтобы подмечать у соседей и в мире интересные новации. И мы должны ставить планку все выше и выше.И, наконец, четвертым тезисом стали повышенные требования к главам муниципалитетов по формированию современной комфортной городской среды и созданию эффективно функционирующего жилищно-коммунального хозяйства.Затем слово взял человек, хорошо и не понаслышке знакомый как со сферой ЖКХ, так и с уфимскими реалиями – депутат Госдумы Павел Качкаев. Он рассказал о том, какие законодательные новшества ожидают в ближайшем будущем область жилищно-коммунальных отношений. Прежде всего, они вызваны необходимостью повышения уровня включенности населения в управление домовым и дворовым пространством. И если в 2016 году в таком управлении активно участвовало лишь 5-6% жителей МКД, то сейчас этот уровень оценивается в 15-20%. И все равно активность пока находится на довольно низком уровне. Поэтому давно назрела необходимость принятия законопроекта, который позволит проводить собрания жильцов, где сначала жители от каждого этажа или подъезда выделяют своих делегатов, а те уже будут представлять их интересы на общедомовом собрании.О том, как вырастить грамотного потребителя услуг ЖКХ, чуть позже рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ» Александр Козлов. Он особо отметил, что это крайне важно.Затем в рамках форума прошло пять круглых столов: «Городская среда», «Ремонт подъездов и капитальный ремонт МКД», «Содержание МКД», «Прямые договора и тарифное регулирование», «Твердые коммунальные отходы».Именно здесь начался конструктивный диалог управдомов с представителями региональных операторов, руководством УЖХ и главами муниципалитетов. Вопросы прозвучали самые разные. Одни предлагали включить в комиссии по приемке ремонтных работ представителей управляющих компаний, другие пеняли на то, что не могут воздействовать на арендаторов нежилых помещений. А кто-то требовал повысить ответственность собственников за сохранность самого ремонта. А то получается, что прежде всего в перечень на капремонт входят самые «убитые» подъезды, в то время как те, которые жители собственными силами содержат в чистоте и порядке, передвигаются в конец очереди...Все вопросы перечислить невозможно, но самое главное сделано – начат очень важный разговор власти и общества.- У нас много проблем, - подытожил результаты дискуссии мэр Уфы Ульфат Мустафин. – Некоторые из них копились много лет, но мы уже начали их решать, реализуется целый ряд программ, направленных на то, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной. Но что бы мы ни делали, все должны обсуждать совместно.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.