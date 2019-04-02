Откройте двери здоровью

Форум собрал не только медицинское сообщество ведущих центров республики и регионов Приволжского федерального округа, но и обычных горожан.Организатором мероприятия выступило Всероссийское движение «Матери России» при поддержке администрации города, Министерства здравоохранения РБ и регионального отделения партии «Единая Россия». В работе приняли участие супруга врио главы республики Каринэ Хабирова, мэр Уфы Ульфат Мустафин.- Очень важно задать направление, поддержать это движение, - сказала Каринэ Владимировна, обращаясь к участникам форума. -Ведь здоровье женщины – это и здоровье семьи и детей, и в целом нации.В Башкортостане есть уникальные центры и прекрасные специалисты. Цель проекта - распространить передовой опыт в другие регионы, привлечь внимание к проблеме ранней диагностики рака.- Особую обеспокоенность вызывает статистика, показывающая омоложение рака. За последние десять лет случаи его выявления у людей в возрасте от 14 до 45 лет выросло на 65 процентов. Этоn тревожный показатель заставляет задуматься о том, что надо обследовать женщин не только старше 40 лет, - говорит руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Надежда Рожкова, - за последние 10 лет заболеваемость во всем мире выросла на 51 процент, смертность (даже в самых развитых цивилизованных странах) – на 37 процентов. И это несмотря на то, что развиваются новые лечебные технологии. Фойе ГДК стало не только выставочной площадкой для известных клиник - «Белой розы», «Мать и дитя»? «РЖД-Медицина», Республиканского клинического перинатального центра и онкологического диспансера. Здесь развернули мобильный передвижной центр УЗИ, где можно было пройти маммографию, а также передвижные лаборатории, в которых все желающие могли проверить содержание сахара в крови и уровень холестерина, сделать РЭГ сосудов головного мозга, измерить давление, провести скрининг на ВИЧ.К каждому такому медпункту сразу выстраивалась очередь, но двигалась она быстро. Врачи-лаборанты сразу объясняли, где можно будет узнать результат, впрочем, иногда он выдавался тут же. «Ваш уровень сахара в норме», - сообщил врач очередной пациентке. «А вы не забываете делать зарядку? Пробежки, пешие прогулки или плавание вам обязательно нужны», - советует специалист, проверяющий рабочий объем легких. Самая большая очередь выстроилась на маммографию. За время форума выявлены несколько случаев патологий и пациенток тут же направили в онкодиспансер.- Вот это и есть реальная забота о нас - женщинах, вечно занятых днем на работе, а вечером и в выходные с детьми, - так отозвались об этой акции уфимки, а значит, она стала еще одним шагом к тому, чтобы побудить их не забывать о самом важном – о своем здоровье.На форуме были вручены благодарственные письма и серебряные кулоны «Матерей России» лидерам движения в республике.Лилия ЗИМИНА.Фото Валерия ШАХОВА.