Бизнес на желании жить

Как выяснилось, в списке покупок – голубая глина, травяные сборы, растительные масла и биодобавки по явно завышенным ценам. Например, «Альгиклам» (вытяжка из водорослей) стоимостью около 200 рублей, он купил за 800. «Лаэтрил В17», средство, якобы спасающее от рака, стоит 2200, а полный курс - около 200 тысяч. Почему тогда его не используют врачи? И с каких пор в фитоаптеках стали лечить от онкологии? – такие вопросы задала нам читательница.Мы отправились в магазин и выяснили, что он работает под эгидой ООО «МНПХ «Созвездие Мечты»». Это российская компания, работающая по принципу сетевого маркетинга. Позиционируется как международный научно-производственный холдинг, однако ни своего производства, ни базы для научных исследований не имеет, распространяя биодобавки других производителей. Основной вид экономической деятельности, согласно общероссийскому классификатору, оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Среди дополнительных есть и связанные с медициной, например, допускается общая врачебная практика, медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля. Однако они не вправе давать рекомендации по лечению онкологии и представлять БАДы в качестве лекарственного средства.Также мы изучили ассортимент магазина. Пресловутый «Лаэтрил» (англ. laetril) - торговое название препарата, содержащего «амигдалин», который представители «нетрадиционной медицины» пропагандируют в качестве витаминоподобного препарата (т. н. витамин B17) и противораковое средство. В этом качестве он категорически отвергается научным и медицинским сообществом, в частности Американским онкологическим обществом как токсичный и не обладающий противоопухолевым действием. Известны случаи отравления «лаэтрилом», в том числе при приеме его в комбинации с высокими дозами витамина C. В США распространители препарата преследуются в судебном порядке. Значимые клинические доказательства пользы употребления «амигдалина» и «Лаэтрила» для онкологических больных отсутствуют, более того, существуют высокий риск побочных эффектов от отравления цианидами при их употреблении и особенно пероральном. Ни «Амигдалин» ни «Лаэтрил» не являются витаминами.Данные о магазине направлены в Роспотребнадзор. А мы напоминаем - цинизм торговцев «панацеей» беспределен. Они готовы зарабатывать на страданиях тяжелобольных людей, обманывая их ложными надеждами: примитивный обман подкрепляется лишь красочными рассказами якобы вылечившихся.Оберегайте своих родных, ведь таких компаний очень много.Ольга ЯКОВЛЕВА.