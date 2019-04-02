Почти грипп, но с пятнами

Во избежание распространения заболевания с 1 апреля по 1 октября проводится подчищающая иммунизация против кори. Дополнительная прививочная кампания пройдет среди детей, своевременно не охваченных вакциной из-за медотводов и отказов родителей, а также среди взрослого населения из контингентов группы риска. Уже вакцинированы 1506 взрослых и 570 детей, аНе отказывайтесь, не подумавЕще вечером трехлетний Рустик бегал по квартире, а ночью разметался в кроватке, заплакал сквозь сон. Мама Алина подошла, потрогала лоб – горячий. Померила температуру – 39,5! Присмотрелась – за ушами малыша какие-то пятна. 22-летней матери показалось, что это аллергия, но приехавший врач «Скорой» уверенно сообщил диагноз: «Корь!». Его отвезли в ГКБ №4.Когда Рустам уже пошел на поправку, заболел пятилетний племянник – ребята всегда вместе гуляли. Вот только скрытый период для него оказался намного дольше.Болезни могло и не быть, если бы дети были привиты. Но бабушка убедила родителей, что толку от этой прививки никакого, она только вредит иммунитету.Корь - заболевание довольно опасное, может вызвать тяжелые осложнения и в отдельных случаях привести к летальному исходу. За 12 лет практики у заместителя главного врача инфекционной больницы №4 Уфы Александра Дмитриева было и такое. Правда, заболевание протекало на фоне иммунодефицита.- Если к нам поступает пациент с клинической картиной, схожей с корью, мы ставим предварительный диагноз и направляем анализы в лабораторию. Однако забор нужно делать не раньше четвертого дня после появления сыпи, иначе результаты будут ложными, - говорит он. - У нас всегда с подозрением на корь кто-то лежит, в том числе и сейчас. Подтвердится диагноз или нет еще не известно, но больному оказывается необходимое лечение. Безусловно, я – за прививки. Вакцинация от кори должна быть полной, для детей это в год и в шесть лет. Затем желательна еще повторная, так как в соответствии с исследованиями через 10 лет у 30 процентов людей иммунитет снижается. Отказ от прививок идет из-за мощной антивакцинальной пропаганды в соцсетях, которую, не вникнув в суть, раздувают сами же родители. Приводят взятые с потолка данные о том, что прививки снижают общий иммунитет, бесплодию и неврологическим патологиям, что все они содержат ртуть. Все это говорят вакцинированные взрослые, которые почему-то хотят, чтобы их дети и внуки были не защищены.Есть и те, кто не обращается к врачам, путая ротовирусную инфекцию с корью, и возмущаются: сделали ребенку прививку, а он все равно заболел! Корь поражает слизистые, верхние и нижние дыхательные пути, кожные покровы. При подозрении на нее нужно немедленно вызывать педиатра, «Скорую». Если мама идет с ребенком в поликлинику, то она подвергает опасности других детей, ведь вирус очень стойкий. Он очень заразен и по распространению близок к ветрянке.Почти грипп, но с сыпьюКорь - широко распространенное острое инфекционное заболевание, встречающееся в основном у детей. Инкубационный период длится от 7 до 14 дней. Важно помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды: температура 38-40 градусов, резкая слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк. Позже появляется конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза). На третий – пятый день возникает сыпь в виде ярких пятен - сначала за ушами и на лбу, затем переходит на все лицо, шею и тело. В период максимального высыпания, через 2-3 дня после ее появления, температура может подскочить до 40°. Сыпь держится 4-7 дней. На месте пятен остаются очаги коричневой пигментации, через 2 недели кожа становится чистой.Не так страшна корь, как ее осложнения. К ним относятся конъюнктивит (вплоть до слепоты), воспаление легких, отиты, ларинготрахеиты, сильнейшие диареи и даже энцефалит.Предупредить или уменьшить количество осложнений можно, правильно организовав лечение. От этой инфекции не существует «волшебной таблетки», и тем более ее нельзя победить антибиотиками, все действия направлены на облегчение симптомов.Ирина ШИПУНОВА.