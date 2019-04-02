Крепкая команда – залог побед

Легкая атлетика – один из немногих видов спорта, когда не обязательно с малых лет усиленно растягиваться и никогда не поздно начинать им заниматься.Девочки внимательно слушают строгого наставника, понимая ее с полуслова.– Мысль о том, что если дать слабину, можешь подвести товарища по команде, мотивирует выложиться в полную силу, – говорит Альвина Четверикова, которая стала участницей благотворительного проекта Всероссийской федерации легкой атлетики «Тысяча талантов».Несмотря на то, что девочки учатся в разных классах, в жизни они неразлучны – общий спортивный интерес сделал их лучшими подругами. Даже отправляясь во время каникул в спортивный лагерь «Сокол», они подбирают заезды не так, как удобно родителям, а подстраиваясь друг под друга.«В жизни вы можете дружить, но на дистанции вы соперники», – говорит Гульнара Назимовна. Но это срабатывает не всегда: как-то на соревнованиях Альвина опередила подругу и, когда тренер перечисляла ошибки проигравшей Лейлы Хайритдиновой, победительница расплакалась, так как очень переживала за нее. Теперь юные спортсменки на каждые соревнования смотрят не как на соперничество с остальными, а как на вызов самой себе, стараясь улучшить предыдущий результат.Человеческие отношения сложны – бывают тренеры, которые не всегда находят общий язык с родителями, а их отношения остаются на уровне «здравствуйте-до свидания». Как правило, в таких случаях нет и результата. Но такой вариант не про Гульнару Кирееву, потому что только когда все стороны работают слаженно, у ребенка будет положительная динамика. Необходимо, чтобы родители осознавали это и относились к увлечению чад серьезно, всячески его поддерживая.Кроме родителей самый главный и ярый болельщик юных бегунов – директор гимназии Гульназ Ахмадеева. Она никогда не пропускает городских эстафет, где выступают ее воспитанницы, и всегда с добрыми пожеланиями отправляет их на соревнования. Также регулярно беседует с педагогами о том, чтобы у девочек не снижалась успеваемость.– Я сама в юности увлекалась легкой атлетикой, но свою жизнь со спортом не связала, хоть и не отстранилась от него полностью. Пусть наши учащиеся с достоинством представят Уфу на Играх, а мы сделаем все возможное для этого, – говорит она.Алина Гарипова.Фото автора.