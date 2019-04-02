«На сцене я смеюсь и плачу»

- говорит о себе народная артистка Башкортостана, актриса Государственного татарского театра «Нур» Расима Гайфуллина, где трудится со дня его основания. В ее репертуаре десятки ролей, среди которых особенно полюбились зрителям Зубаржат из трагедии «В ночь лунного затмения», Мавия из спектакля «Заблудшая», Сарвар из музыкальной комедии «Башмачки». Сегодня мы беседуем с ней о настоящем и планах на будущее.
- Расима Рифовна, почему вы выбрали актерскую стезю?
- Росла в творческой семье: родители, мама, Филюза Галимжановна, и папа, Риф Анварович – актеры. Мама играла на аккордеоне и мандолине, у нее был свой ансамбль. Как поет папа, слышала только один раз, у него был очень красивый голос. К сожалению, они расстались. А еще с детства я любила смотреть по телевизору спектакли, передачи про балет. Мне нравилось не только слушать, но и самой петь во весь
голос песни Софии Ротару, Ирмы Сохадзе, Аллы Пугачевой.
- Знали, что станете актрисой?
- Нет, даже в мыслях не было. Хотела стать юрис-консультом, чтобы помогать людям. Но в первый год не поступила, и на следующий… А пока работала во Дворце
культуры в Малоязе инструктором-массовиком, пела,
танцевала. И завотделом культуры, глядя на меня, предложила поступить в училище искусств, на вокальное отделение. Я снова приехала в Уфу, меня прослушали два педагога и особого восторга не выказали (теперь понимаю, что исполняла подготовленные арии уставшая, с дороги, и голос не звучал). Но по счастливо сложившимся обстоятельствам, поступила в тот год на театральный факультет института.
- Чем запомнились годы учебы?
- В юности отличалась стремлением все делать правильно, и мне было трудно, так как не хватало гибкости, а в профессии актера нужно уметь перевоплощаться. В год, когда мы должны были выйти из стен альма-матер дипломированными актерами, наш руководитель Габдулла Гилязев,
режиссер Олег Ханов и другие деятели сцены решили создать театр юного зрителя. У нас был очень хороший курс, мы целый год после окончания
учебы ездили с дипломными спектаклями, чтобы потом вместе войти в коллектив нового театра, что и произошло. За два года работы сыграла много ролей. Одной из самых ярких стала Зульхиза в спектакле «Любовь и ненависть» по повести Зайнаб
Биишевой. В то же время открывали татарский театр «Нур», и меня, а также Идриса Калимуллина, Альберта Шайхутдинова туда пригласили.
Всегда хотела играть на родном языке. С тех пор я здесь. За это время успела удостоиться почетных званий: заслуженной, а затем и народной артистки Башкортостана, заслуженной Республики Татарстан.
- Вы создали много ярких женских образов, какой из них вам ближе?
- В каждый вношу душу, но, конечно, есть и любимые. К примеру, в спектакле по пьесе Георгия Хугаева «Моя теща» играю главную героиню. У нее такой разноплановый характер – она и
шутит, и хитрит, и смеется... Словом, есть что играть. Близок мне образ старшей дочери Савии в спектакле «Белое платье моей матери», и героиня в комедийной постановке «Родник» Ильдара Валеева – Нагима.
- В каждом спектакле показаны человеческие судьбы - встречи, расставания, утраты, непростой выбор между злом и добром… Что-то похожее происходит и в нашей реальной жизни, и
в моей тоже. Думаю, популярность театра в том, что зрителю близко и понятно все, что происходит на сцене.
- Есть ли у вас кумиры? Кого вы бы отметили из своих коллег?
- Говорят: не сотвори себе кумира, и я этому следую. Но у меня есть учителя. Всегда восхищалась талантом, красотой и мудростью моего педагога народной артистки СССР Гюлли Мубаряковой,
преклоняюсь перед талантом моей коллеги, народной артистки республики Савии Сираевой. Я смотрю на игру коллег, что-то мне нравится, что-то нет. Но я всегда учусь, часто и с удовольствием общаюсь с людьми старшего поколения, советуюсь с ними.
- Не возникало ли у вас желания поставить свой спектакль?
- Задумки есть. У меня всегда есть свое видение спектакля. Есть режиссеры, которые прислушиваются к моим идеям. И, как показывает практика, постановка только выигрывает
от этого.
- Есть ли роли, которые хотели бы сыграть?
- Хочу играть в драме, мне импонируют роли в классических пьесах. А комедии играть сложнее.
- Расскажите о своих близких.
- Моя семья - мама, сын, сестры и вторая половинка – супруг Марат. Мы вместе пять лет. Встретились весьма романтично. У
меня было интервью на радио, и он слушал меня, находясь за рулем в машине, а потом пришел на спектакль, подарил цветы и попросил разрешения проводить, а через двадцать дней мы совершили никах. С тех пор вместе, он моя опора и поддержка.
- Что в ближайших планах?
- Скоро мой бенефис. Буду играть в спектакле «Моя теща», а потом спою для своих зрителей, в песне есть слова, которые отражают мое состояние о том, что сцена для меня все. А осенью, к юбилею Мустая Карима ставим спектакль «Страна Айгуль», надеюсь, режиссер-постановщик увидит меня в какой-либо роли.
Беседовала Лилия ЗИМИНА.