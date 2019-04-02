«На сцене я смеюсь и плачу»

- Росла в творческой семье: родители, мама, Филюза Галимжановна, и папа, Риф Анварович – актеры. Мама играла на аккордеоне и мандолине, у нее был свой ансамбль. Как поет папа, слышала только один раз, у него был очень красивый голос. К сожалению, они расстались. А еще с детства я любила смотреть по телевизору спектакли, передачи про балет. Мне нравилось не только слушать, но и самой петь во весьголос песни Софии Ротару, Ирмы Сохадзе, Аллы Пугачевой.- Нет, даже в мыслях не было. Хотела стать юрис-консультом, чтобы помогать людям. Но в первый год не поступила, и на следующий… А пока работала во Дворцекультуры в Малоязе инструктором-массовиком, пела,танцевала. И завотделом культуры, глядя на меня, предложила поступить в училище искусств, на вокальное отделение. Я снова приехала в Уфу, меня прослушали два педагога и особого восторга не выказали (теперь понимаю, что исполняла подготовленные арии уставшая, с дороги, и голос не звучал). Но по счастливо сложившимся обстоятельствам, поступила в тот год на театральный факультет института.- В юности отличалась стремлением все делать правильно, и мне было трудно, так как не хватало гибкости, а в профессии актера нужно уметь перевоплощаться. В год, когда мы должны были выйти из стен альма-матер дипломированными актерами, наш руководитель Габдулла Гилязев,режиссер Олег Ханов и другие деятели сцены решили создать театр юного зрителя. У нас был очень хороший курс, мы целый год после окончанияучебы ездили с дипломными спектаклями, чтобы потом вместе войти в коллектив нового театра, что и произошло. За два года работы сыграла много ролей. Одной из самых ярких стала Зульхиза в спектакле «Любовь и ненависть» по повести ЗайнабБиишевой. В то же время открывали татарский театр «Нур», и меня, а также Идриса Калимуллина, Альберта Шайхутдинова туда пригласили.Всегда хотела играть на родном языке. С тех пор я здесь. За это время успела удостоиться почетных званий: заслуженной, а затем и народной артистки Башкортостана, заслуженной Республики Татарстан.- В каждый вношу душу, но, конечно, есть и любимые. К примеру, в спектакле по пьесе Георгия Хугаева «Моя теща» играю главную героиню. У нее такой разноплановый характер – она ишутит, и хитрит, и смеется... Словом, есть что играть. Близок мне образ старшей дочери Савии в спектакле «Белое платье моей матери», и героиня в комедийной постановке «Родник» Ильдара Валеева – Нагима.- В каждом спектакле показаны человеческие судьбы - встречи, расставания, утраты, непростой выбор между злом и добром… Что-то похожее происходит и в нашей реальной жизни, ив моей тоже. Думаю, популярность театра в том, что зрителю близко и понятно все, что происходит на сцене.- Говорят: не сотвори себе кумира, и я этому следую. Но у меня есть учителя. Всегда восхищалась талантом, красотой и мудростью моего педагога народной артистки СССР Гюлли Мубаряковой,преклоняюсь перед талантом моей коллеги, народной артистки республики Савии Сираевой. Я смотрю на игру коллег, что-то мне нравится, что-то нет. Но я всегда учусь, часто и с удовольствием общаюсь с людьми старшего поколения, советуюсь с ними.- Задумки есть. У меня всегда есть свое видение спектакля. Есть режиссеры, которые прислушиваются к моим идеям. И, как показывает практика, постановка только выигрываетот этого.- Хочу играть в драме, мне импонируют роли в классических пьесах. А комедии играть сложнее.- Расскажите о своих близких.- Моя семья - мама, сын, сестры и вторая половинка – супруг Марат. Мы вместе пять лет. Встретились весьма романтично. Уменя было интервью на радио, и он слушал меня, находясь за рулем в машине, а потом пришел на спектакль, подарил цветы и попросил разрешения проводить, а через двадцать дней мы совершили никах. С тех пор вместе, он моя опора и поддержка.- Скоро мой бенефис. Буду играть в спектакле «Моя теща», а потом спою для своих зрителей, в песне есть слова, которые отражают мое состояние о том, что сцена для меня все. А осенью, к юбилею Мустая Карима ставим спектакль «Страна Айгуль», надеюсь, режиссер-постановщик увидит меня в какой-либо роли.Беседовала Лилия ЗИМИНА.