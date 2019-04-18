У реформы не та форма

Первый заместитель генерального директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Биккинин рассказал, что с начала года предприятие вывезло около 964 тысяч кубометров мусора, однако на переработку направлено чуть более 15 тысяч. Помимо нехватки мусоросортировочных заводов, в столице республики и других подведомственных Региональному оператору муниципалитетах не хватает площадок накопления. Только в Уфе в течение года необходимо организовать 415 таковых и закупить для них около 1,5 тысячи контейнеров.Помимо недостатка полигонов, как в городах, так и селах, Ринат Биккинин указал на плохие проезды. Большой проблемой стал низкий сбор платежей за услуги по вывозу и сортировке мусора. Если в Уфе собираемость составила 60-70%, в селах она держится на уровне 40%. Надо заметить, что в начале года картина была более удручающей. Сказывается не только нежелание платить, но и наличие частных домов, которые оказались вне сферы управляющих компаний.- Неправильные начисления в платежках возникают в большинстве случаев из-за неточной базы данных, - сообщил Ринат Биккинин. – Она постоянно меняется, но мы не можем ее скорректировать, так как у нас нет доступа к персональным данным из-за законного запрета миграционной службы.Также он указал, что для строительного мусора и отслужившей мебели нужны специальные бункера и спецтехника. Очень много грязи, попавшей в фотожалобы, возникло после субботников. Все это приходится вывозить за счет пресловутых 70 рублей.Отдельная тема - раздельный сбор отходов, за который ратуют многие уфимцы. В Кировском районе запускается пилотный проект, который покажет готовность населения к этому. Для реализации программы установят 150 евроконтейнеров.- Все понимают, что не готовы ни нормативно-правовая база, ни инфраструктура, - сказала и.о. руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ Ольга Янчук. - В то же время если мы реализуем имеющиеся у нас полномочия, то не будет ни одного регоператора, а останется заваленная мусором страна. Поэтому со своей стороны мы стараемся не штрафовать, а координировать и корректировать ход реформы.В ходе мониторинга ведомство выявило несоответствие зон для деятельности регоператоров. Также наблюдается острая нехватка полигонов, так как в некоторых районах их просто нет, необходимая по закону сортировка мусора присутствует лишь минимально.- Подрядчики говорят: мы готовы забрать мусор, но не знаем, куда везти, - заметила Ольга Янчук.Что касается тарифов, то, по словам председателя Госкомитета РБ по тарифам Светланы Бурдюк, они установлены на максимально низком уровне. Более 70 % суммы в них - вывоз, 20 % - сортировка и захоронение, остальное – налоги, негативное воздействие на окружающую среду.- За эти копейки невозможно довезти мусор до свалки, не говоря о развитии отрасли, - подхватил диалог председатель Союза экологов РБ, председатель Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления РБ Александр Веселов. - Если же повысить плату, то получим возмущение населения, не осознающего пока, какой вред мы приносим окружающей среде.В списке причин торможения реформы он указал на затянувшийся процесс выборов регоператоров, который уменьшил время для их подготовки.- Реформа сложная, с трудом идет по всей России, но ее останавливать не будут. Никто не был готов к ней, хотя мы четыре года ее откладывали, - резюмировала заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания-Курултая РБ, председатель Совета БРО политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Руфина Шагапова. – Наш регион на фоне остальных выглядит неплохо, однако есть очень много нюансов, которые надо отрабатывать в ежедневном контакте с общественниками, регоператорами, профильными министерствами. Несмотря на критику, мы за то, чтобы реформа двигалась, а площадок для ее обсуждения стало больше.Зиля БАДРИЕВА.Фото Валерия ШАХОВА.