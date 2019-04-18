У реформы не та форма

Мы не готовы к мусорной реформе, но продолжать ее жизненно необходимо – таким стало общее мнение участников круглого стола, прошедшего в рамках Международного экологического форума. В обсуждении приняли участие представители регоператоров, надзорных ведомств, депутаты, общественники.
Первый заместитель генерального директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Биккинин рассказал, что с начала года предприятие вывезло около 964 тысяч кубометров мусора, однако на переработку направлено чуть более 15 тысяч. Помимо нехватки мусоросортировочных заводов, в столице республики и других подведомственных Региональному оператору муниципалитетах не хватает площадок накопления. Только в Уфе в течение года необходимо организовать 415 таковых и закупить для них около 1,5 тысячи контейнеров.
Помимо недостатка полигонов, как в городах, так и селах, Ринат Биккинин указал на плохие проезды. Большой проблемой стал низкий сбор платежей за услуги по вывозу и сортировке мусора. Если в Уфе собираемость составила 60-70%, в селах она держится на уровне 40%. Надо заметить, что в начале года картина была более удручающей. Сказывается не только нежелание платить, но и наличие частных домов, которые оказались вне сферы управляющих компаний.
- Неправильные начисления в платежках возникают в большинстве случаев из-за неточной базы данных, - сообщил Ринат Биккинин. – Она постоянно меняется, но мы не можем ее скорректировать, так как у нас нет доступа к персональным данным из-за законного запрета миграционной службы.
Также он указал, что для строительного мусора и отслужившей мебели нужны специальные бункера и спецтехника. Очень много грязи, попавшей в фотожалобы, возникло после субботников. Все это приходится вывозить за счет пресловутых 70 рублей.
Отдельная тема - раздельный сбор отходов, за который ратуют многие уфимцы. В Кировском районе запускается пилотный проект, который покажет готовность населения к этому. Для реализации программы установят 150 евроконтейнеров.
- Все понимают, что не готовы ни нормативно-правовая база, ни инфраструктура, - сказала и.о. руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ Ольга Янчук. - В то же время если мы реализуем имеющиеся у нас полномочия, то не будет ни одного регоператора, а останется заваленная мусором страна. Поэтому со своей стороны мы стараемся не штрафовать, а координировать и корректировать ход реформы.
В ходе мониторинга ведомство выявило несоответствие зон для деятельности регоператоров. Также наблюдается острая нехватка полигонов, так как в некоторых районах их просто нет, необходимая по закону сортировка мусора присутствует лишь минимально.
- Подрядчики говорят: мы готовы забрать мусор, но не знаем, куда везти, - заметила Ольга Янчук.
Что касается тарифов, то, по словам председателя Госкомитета РБ по тарифам Светланы Бурдюк, они установлены на максимально низком уровне. Более 70 % суммы в них - вывоз, 20 % - сортировка и захоронение, остальное – налоги, негативное воздействие на окружающую среду.
- За эти копейки невозможно довезти мусор до свалки, не говоря о развитии отрасли, - подхватил диалог председатель Союза экологов РБ, председатель Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления РБ Александр Веселов. - Если же повысить плату, то получим возмущение населения, не осознающего пока, какой вред мы приносим окружающей среде.
В списке причин торможения реформы он указал на затянувшийся процесс выборов регоператоров, который уменьшил время для их подготовки.
- Реформа сложная, с трудом идет по всей России, но ее останавливать не будут. Никто не был готов к ней, хотя мы четыре года ее откладывали, - резюмировала заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания-Курултая РБ, председатель Совета БРО политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Руфина Шагапова. – Наш регион на фоне остальных выглядит неплохо, однако есть очень много нюансов, которые надо отрабатывать в ежедневном контакте с общественниками, регоператорами, профильными министерствами. Несмотря на критику, мы за то, чтобы реформа двигалась, а площадок для ее обсуждения стало больше.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.