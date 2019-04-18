Встреча братских культур

Статная фигура, взгляд, устремленный вперед, - таким рано утром увидели уфимцы его образ, застывший в бронзе.- В Башкортостане проживает миллион татар и, безусловно, памятник Тукаю востребован. Мы задумали его несколько лет назад и шли к осуществлению творческого проекта постепенно. В 2017 году объявили конкурс, в конце прошлого года нас поддержал врио главы Башкортостана Радий Хабиров, - говорит депутат Госсобрания - Курултая РБ, председатель Национально-культурной автономии татар региона Римма Утяшева.Автор памятника – известный уфимский скульптор Владимир Дворник, создавший целую галерею скульптур известных деятелей нашего края - Мубарякова, Биишевой, Акмуллы, сейчас идет работа над образом Бабича.- Вдохновила неординарная личность писателя и поэта Тукая, - говорит скульптор. - Сам проект начали четыре года назад. Параллельно включился художник-скульптор Александр Миронов, и мы объединили наши усилия.На книгах Тукая выросло не одно поколение, его стихи, переводы искренне любимы, произведения восхищают юмором и остротой слова. А ведь у него непростая судьба, тяжелое детство…- Тукай – целая эпоха в культуре. Его творчество уже давно перешагнуло национальные границы, - считает руководитель литературно-драматургической части театра «Нур» Гульнур Загидуллина. – Мы всегда отмечаем дни его рождения, проводим юбилейные мероприятия, связанные с его именем. У нас проходят литературно-музыкальные вечера на камерной и большой сценах, где читаются стихи, отрывки из произведений писателя. Мы первыми поставили литературно-музыкальный спектакль, посвященный поэту «О, лира моя благозвучная» (автор сценария - заслуженная артистка республики Римма Ключарева). Тукай был другом и соратником основателя труппы нашего театра великой актрисы Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, которую он всегда поддерживал.Напомним, что поэт побывал в Уфе дважды. В 1912 году он останавливался в доме №98 на улице Свердлова, на нем сейчас установлена мемориальная доска. Тукай встречался с Мажитом Гафури, с которым его связывали общие идеи и дружбаСпустя одиннадцать лет после смерти его именем в Уфе назвали одну из центральных улиц.Лилия ЗИМИНА.