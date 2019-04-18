«Спасибо! Было круто»

Но сначала он поздравил веселых и находчивых чиновников с профессиональным праздником:- Все вы знаете, что муниципальная служба нелегка. Перечень вопросов, которые мы решаем ежедневно, чрезвычайно широк. Именно от нашей работы зависит комфортность проживания уфимцев. И, безусловно, это требует высоких профессиональных качеств, ответственности и терпения.А затем мэр вручил благодарственные письма лучшим сотрудникам столичного местного самоуправления.После короткого официоза на сцену вышли команды. Уже на стадии «Визитной карточки» стало понятно, что недозволенных тем для «распоясавшихся» чиновников не будет. На острие шуток попадали и их коллеги, и даже их непосредственное руководство. А в составе команды городской администрации на сцену вышли в роли самих себя вице-мэры Рустем Газизов и Алина Сулейманова, которые так высоко подняли планку возможного, что сделало призрачным шансы на победу для других команд. Но они тем не менее постарались не отставать. Вот как представил «Калининский район» случай в темном переулке Инорса:«- Ну, все, молись! Тебе хана!- Пожалуйста, не убивайте меня! Я хочу жить!... Инорс – район, в котором хочется жить».Кстати, эта тема была ими мастерски закольцована, ведь уже под конец игры в музыкальном конкурсе они пропели: «Мы – не провинция!».«Калининцы» представили городские районы как одну большую и дружную семью. Про Демский район было сказано, что он «как старший сын, который уже вроде бы и живет отдельно, но время от времени ходит за деньгами к родителям», а Ленинский – «дедушка, про которого никто не знает, чем он занимается, но если хочешь его найти, он по-любому где-то возле речки».Но, конечно, одним из наиболее запомнившихся хитов оказался первый башкирский триллер, представленный командой столичной администрации. В нем в пародийной манере зрители смогли разглядеть многие современные уфимские реалии. Может, он и помог окончательно склонить чашу весов авторитетного жюри в пользу городской команды. К тому же, за проигрыш Рустем Газизов обещал их всех отправить в Шакшу, где они каждое утро бы гадали, с чего же начать... Впрочем, это была еще одна шутка.Зал от всей души хохотал над каждым новым гэгом, новым скетчем, каламбуром.Бывший уфимский мэр Фидус Ямалтдинов поблагодарил от имени жюри всех участников игры за полученное удовольствие:- Вы впервые показали, что чиновники умеют посмеяться и над собой. А это очень важное качество, необходимое на муниципальной службе.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Риты Ишниязовой.