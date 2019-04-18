Обман по Сети

- Показать не могу, в командировку уехала, вернусь только через две недели, - сокрушалась молодая женщина, ответившая на указанный номер телефона и, словно невзначай, обронила, что на домик немало охотников. Вот если бы ей оставили залог... Сторговались на ста тысячах. После перевода денег объявление, исчезло из числа активных, впрочем, и абонент сразу же оказался вне доступа сети.Эта схема мошенничества элементарна и рассчитана на самых доверчивых, причем продаваться может все, что угодно – автомобиль, ноутбук, электронные гаджеты и даже детская коляска. Чаще всего у мошенника нет ничего: фотографию и описание берут из сети.- Не стоит обманываться заманчивой ценой и переводить деньги в надежде зарезервировать покупку. Перед оплатой тщательно проверяйте документы, не допуская дистанционного заключения договоров, ведь в графических программах можно подделать и паспорт и свидетельство о праве на собственность, - комментирует начальник отделения СО по РПТО ОП №3 СУ УМВД России по г. Уфе подполковник юстиции Юлия Баишева.Обвести вокруг…банкомата…Василий из Новосибирска был явно заинтересован потрепанной «Ладой» Ильдара: готов купить ее даже без осмотра и немедленно перечислить деньги. Но вот беда - банк налагает ограничения на максимальную сумму единоразовых операций. Впрочем, Вася уже предусмотрел лазейку: для успешной сделки нужны лишь данные карты и паспорта, а для подтверждения перевода - пин-код, который пришел на телефон Ильдара. Скоро он понял, что все счета в банке опустошены.Казалось бы, что плохого в получении денег? Однако цель преступников – выманить у вас секретные сведения и получить доступ к онлайн-операциям. В одной из схем обмана «покупатель» может настаивать на оплате товара исключительно переводом на банковскую карту, при этом старается выведать не только ее номер, но и данные с обратной стороны, срок действия и коды из приходящих СМС. Могут попросить подойти к банкомату и следовать инструкциям, например, ввести номер чужого телефона и подтверждающий пин-код. Для достоверности последует «звонок из банка», однако на линии будет снова пособник преступника.- Пострадавшими от махинаций все чаще становятся не только покупатели, но и продавцы, - подтверждает Юлия Баишева. - Стоит насторожиться, если клиент не интересуется свойствами товара, предлагает залог для «резервирования», звонит сразу же после публикации объявления и не соглашается на оплату наложенным платежом.Куда обратитьсяИдите в полицию: наказание за мошенничество предусматривается статьей 159 Уголовного кодекса РФ. К заявлению следует приложить распечатки скриншотов переписки и объявления, чеки или квитанции об оплате, персональные данные мошенника – ФИО, адрес, номер телефона, банковской карты.Если деньги похищены со счета – обратитесь в банк и заблокируйте карту. В редких случаях удается доказать, что доступ к онлайн-операциям был совершен без вашего согласия, но если вы не предоставляли преступнику паролей и кодов доступа, то можно написать заявление о возврате средств на имя начальника отделения или управляющего банком.Юлия ПАХОМОВА.