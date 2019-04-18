Недоступная среда

В редакцию обратился Наиль С., вот уже семь лет прикованный к инвалидной коляске. В 2012-м он получил травму позвоночника, затем спустя год после реабилитации начал двигать ногами, но сделать первые шаги так и не смог… С тех пор не выбирается из дому без посторонней помощи, потому что «ловушки» подстерегают его повсюду: начиная от крутого пандуса на выходе из подъезда, заканчивая аптеками и автобусами, куда может попасть разве что скалолаз.- Жду у двери соседа, чтобы с его помощью спуститься на тротуар, но на этом «приключения» не заканчиваются: нужно ухитриться не упасть, преодолевая высокий бордюр. И здесь начинается самое сложное: все попытки попасть в маршрутку, банк, рынок, «Росреестр» и даже аптеку оказываются неудачными. Давно понял, что Уфа – не для таких, как я! Так и приходится сидеть в четырех стенах и ждать, когда дети пойдут и купят то, что нужно…не понаслышке знает о проблемах: «мировцы» встречаются друг с другом не только для общения, но и для решения конкретных задач. В прошлом году они разработали интернет-ресурс для людей с ограниченными возможностями здоровья и даже задумали организовать Первый форум инвалидов.- Отправились в рейд по остановкам и выяснили, что возле них много высоких ступеней и бордюров, которые колясочнику не преодолеть! – говорит он. - Удобные для нас места занимают автомобилисты, хотя на каждой остановке должна быть табличка с пометкой «Для инвалида». Подземные переходы также оставляют желать лучшего: на горсовете невозможно перебраться на другую сторону, потому что пандус слишком крут. Следующая проблема касается общественного транспорта: в городе мало низкопольных автобусов (для них даже нет отдельного графика), а с выдвижной платформой – и вовсе отсутствуют. Сложно попасть в аптеки из-за узких входных групп. Кнопки вызова часто не работают, потому что сотрудники их отключают: помню, как не дождался специалиста банка «Восток» на ул. Шафиева. Особого внимания заслуживают шлагбаумы, на многих из которых не пишут номер диспетчера: недавно не смог попасть в театр «Нур». В большинстве новых жилых домов пандусы оборудованы с соблюдением всех норм, а в старых – нет. Считаю, что при их капитальном ремонте эти недостатки должны устранить.Наш корреспондент решил выяснить, как социальные объекты оборудованы для людей с ОВЗ.Первой точкой стала аптека «Фармленд» на ул.8 Марта. Попасть сюда можно было, только преодолев крутую двухъярусную лестницу. Пандусом, кнопкой вызова и тактильной плиткой вход в помещение не оснащен.- Часто ли вас посещают люди в инвалидной коляске либо незрячие?- Первым, конечно, невозможно к нам попасть: нет пандуса и очень узкая входная группа, - с огорчением ответила сотрудница. – Люди с белой тростью иногда заходят в сопровождении родственников. Чаще приходят покупатели на костылях и жалуются, что поднимаются по пятнадцать минут. Планировка для аптеки, конечно, не совсем удачная, но переоборудовать помещение руководство не собирается, поскольку наша аптечная сеть самая широкая, и жители всегда могут обратиться в филиал с удобным расположением.Затем мы заглянули в магазин оптики «Brotex», который также не оборудован ни пандусом, ни кнопкой вызова, ни тактильной плиткой.- Как к вам попадают колясочники или инвалиды по зрению? – спросили мы.- Приходят с близкими либо просят прохожих вызвать меня, - приветливо ответила сотрудница. – Альтернативный вариант – заказ через Интернет. Планируем установить кнопку вызова. Пандус, скорее всего, не появится.В число необорудованных для людей с ОВЗ вошли также магазин оптики на ул. 50 лет СССР, два продуктовых по Ленина и аптека на Российской.Правы ли мы, лишая инвалидов возможности посещать социально значимые места?К основным регламентирующим нормативным документам относятся: Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов в РФ» и СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».В соответствии с их положениями, в здании как минимум один вход должен быть приспособлен для инвалидов (центральный или специальный для колясочников).Пандус состоит из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования). Его длина не может превышать 9,0 м, а уклон – 5 %. Покрытие должно представлять собой сплошное полотно и быть нескользким. Двухстороннее ограждение пандусов с двойными поручнями необходимо конструировать на высоте 0,7 и 0,9 м. Расстояние между ними для одностороннего движения составляет в пределах 0,9-1,0 м. Поручни могут быть больше длины пандуса с каждой стороны не менее чем на 0,3 м. Дверные проемы обязаны быть без порогов и перепадов, а при необходимости их высота не превышает 0,014 м. На каждой автостоянке около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений выделяется не менее 10 % мест для парковки специальных транспортных средств. Места желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.Кнопка вызова на входе устанавливается в случае, когда нет технической возможности обеспечить свободный доступ инвалидам на коляске, то есть убрать ступеньки на входе путем понижения уровня пола или построить пандус.Для безопасности передвижения слабовидящих или незрячих людей выкладывается рельефная плитка, а также помещаются тактильные наклейки на поручнях, выпуклые пиктограммы и световые маяки.В случае, если объект не оборудован для человека с ОВЗ, можно направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию, «Роспотребнадзор» (при отсутствии пандуса в магазине), прокуратуру, администрацию или районный суд.- В 2017 году выполнено обустройство пологих спусков и занижение бортовых камней на 133 участках, в 2018 году - на 357 участках, - говорит начальник отдела по развитию доступной городской среды- На сегодняшний день Управлением совместно с МУЭСП «Уфагорсвет» 181 светофорный объект оборудован устройствами звукового сопровождения для слабовидящих и незрячих пешеходов, что составляет 49 % от общего количества светофорных объектов. Данные виды работ продолжаются. Разработан механизм подачи и рассмотрения заявок на обустройство парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата специализированными дорожными знаками и разметкой. Данная информация размещена на официальном сайте администрации городского округа. Согласно поступившим в адрес Управления заявлениям жителей, на территории города в 2018 году оборудовано 125 парковочных мест для автотранспорта инвалидов. Еженедельно совместно с представителями администраций районов, а также экспертами общества инвалидов проводятся обследования социально значимых объектов на предмет доступности маломобильных групп населения, согласно утвержденному плану-графику.В ходе обследований выявляются следующие основные замечания:– наружная лестница не дублирована пандусом либо подъемным устройством;– уклон пандуса не соответствует действующим нормативам, не должен превышать 1:20;– поверхность пандуса должна быть нескользкой;– отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 м с обеих сторон пандуса с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам;- ширина входного дверного проема не соответствует нормативным значениям, должна быть от 0,9 до 1,2 м;- отсутствует место парковки для автотранспорта инвалидов.По факту проведенных мероприятий Управлением в адрес руководителей организаций направлены письма о приведении входных групп в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016. В случаях неустранения вышеуказанных замечаний, Управлением в прокуратуру Уфы направляются письма о нарушении Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года №181-ФЗ с целью принятия мер прокурорского реагирования.Юлия ГОЛОВИНА.Фото Валерия ШАХОВА.