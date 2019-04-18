Есть на кого равняться

- Соперники были подготовлены на достаточно высоком уровне. Но не сказал бы, что пришлось трудно, потому что проиграл случайно. Для меня МДИ стали значимы еще и потому, что обрел здесь очень много друзей из разных стран – Коста-Рики, Канады, Германии, с которыми общаюсь по сей день, - рассказывает воспитанник спортшколы «Батыр», обладатель «серебряной» награды Наиль Гареев. - Дзюдо развивает не только силу, но и выносливость, закаляет характер. Поэтому хочу и дальше продолжать им заниматься.Сейчас он снова готовится представлять родной город на предстоящих Играх.- Можно сказать, что уже морально и физически готов. И настраиваюсь только на «золото».В легкой атлетике в 2018 году выступали Аделина Хусаинова, Полина Воронина, Дарина Юрмашева и Данис Исламов.- Каждый из нашей команды, съездив на эти соревнования, получил огромный опыт. Конкуренция была достойная: здесь собираются самые сильные спортсмены. Мы привезли с собой не только впечатления, но и поняли над чем работать дальше. Возможно, могла бы выступить лучше: Игры зарядили мотивацией идти к своей цели, несмотря ни на что, - рассказывает Полина Воронина. – В Иерусалиме познакомились с коренными жителями, которые неплохо владеют русским языком, общаться с ними было очень интересно.Среди участников большую часть составили бегуны, поэтому обойти соперников оказалось непростой задачей.- Накануне Игр в Уфе проходил отбор - это были республиканские соревнования. Обращали внимание и на лидеров сезона: нас с Аделиной Хусаиновой одних из первых включили в список участников МДИ, - продолжает рассказывать девочка.Легкой атлетикой в спортивной школе Полина занимается четвертый год, а пригласила ее сюда тренер. Уже через несколько занятий новоиспеченная спортсменка приняла участие в своих первых соревнованиях.- Я поняла, что мне нравится бегать, и это - то, чему хочу посвятить свою жизнь, - говорит Полина. – Недавно получила первый разряд по легкой атлетике на дистанции 60 м, неплохие результаты и на дистанции 400 м. Ее пробежала в Израиле: хотя упорно готовилась к Международным играм, но подвела полученная травма. Наши основные конкуренты тайванцы. В России тоже есть сильные легкоатлеты: регулярно наблюдаю за чемпионатами и могу отметить бегунью Олесю Солдатову 2002 года рождения. Она быстрее всех преодолевает 400 метров. У нее отлично развита техника, что и позволяет всегда выигрывать. Есть на кого равняться.В Иерусалиме отличились фехтовальщики Эмиль Файзиев, Илья Поповцев, Егор Алдошин, Полина Хаертдинова, Анастасия Голубкова и Анастасия Казакова.- На соревнованиях такого формата атмосфера совершенно иная – впервые мне удалось испытать свои силы на мировом уровне, - говорит Настя Голубкова, завоевавшая серебряную медаль в командном зачете. - В личном первенстве также могла подняться на пьедестал, но не хватило опыта. Здесь нет слабых или средних: на этой площадке собираются только самые лучшие спортсмены. Уверена, что в будущем смогу добиться больших результатов, и приложу для этого все усилия.В фехтование девушка попала совершенно случайно: в секцию пришла за компанию с другом, да и сама увлеклась шпагой.- Данный вид спорта зацепил меня своей зрелищностью, а еще воспитывает терпение и дисциплину, развивает общефизическую подготовку. И это для меня не просто временное увлечение, а образ жизни. Сейчас тренируемся шесть дней в неделю, так как впереди календарные соревнования. А в мае, наконец, получу звание кандидата в мастера спорта.- Что пожелаешь новичкам, которым предстоит защищать честь столицы республики на МДИ-2019?- Не бояться, потому что на таких крупных соревнованиях всегда присутствует волнение, что может помешать. Необходимо выложиться на все сто и быть уверенным в своих возможностях: если тебе доверили выступить, значит ты способен показать высокие результаты.Индира МАГДАНОВА.