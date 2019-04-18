Помни о правилах, юный пешеход!

В рамках акции будут организованы посты вблизи школ, расположенных возле перекрестков или дорог с интенсивным движением, а таковых в Уфе 84. Также в учебных учреждениях побывают инспекторы ГИБДД, которые еще раз напомнят о том, как правильно переходить дорогу. Такие беседы проводятся регулярно, но ребята слишком полагаются на «авось», поэтому необходимо напоминать им о безопасности постоянно.Накануне мы провели один день с дежурными. В школе №35 инспектор отделения пропаганды отдела ГИБДД Булат Самигуллин провел открытый урок. Он рассказал историю мальчика, которого в темноте не заметил водитель и едва не наехал, а все потому, что на нем не было светоотражающих элементов в одежде.А неподалеку, на пересечении улиц Пушкина и Заки Валиди, дежурит патруль ГИБДД. Сотрудники останавливают женщину с ребенком дошкольного возраста, которые перебежали дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что совсем рядом находится пешеходный переход.– Перехожу где мне удобно, какая вам разница! – резко реагирует она на замечание инспекторов. Кстати, в КоАП РФ за подобные нарушения предусмотрены не только устные предупреждения, но и штрафы до 500 рублей. Однако женщина отделалась выговором. А вообще, пешеходы – тоже полноправные участники дорожного движения и своим неосторожным поведением часто создают аварийные ситуации. Неплохо бы помнить о своей ответственности не только водителям, но и им.– Наши дети – отражение нас самих, они копируют родителей. Если взрослые на своем примере учат нарушать правила дорожного движения, что можно сказать о детях? – прокомментировала ситуацию инспектор городского Центра общественной безопасности отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних Виктория Абдуллаева.Дальше мы видим, как второклассница, чтобы не делать крюк до пешеходного перехода, перешла проезжую часть, выйдя из калитки школы. Дежурившие с нами педагоги узнают в ней свою ученицу, начинается воспитательная беседа.– В школу меня всегда провожает мама, но, бывает, и одна хожу, - оправдывается ребенок. - Сегодня она повела в больницу младшего брата.Инспекторы записали контакты родителей ребенка – они будут приглашены для разговора, а протоколы и материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.– Административная ответственность в отношении пешеходов наступает только с 16-и лет, поэтому сложно принять какое-то решение и вести статистику, чаще такие нарушения заканчиваются разъяснительными беседами, – говорит старший инспектор отделения по пропаганде отдела ГИБДД Альбина Кадикова.Алина Гарипова.Фото Валерия Шахова.