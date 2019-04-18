Его величество трюк

Вот Амурочка вальяжно здоровается с каждым самцом и не забывает понежничать с дрессировщиком, Август (400 килограммов мышц под полосатой шкурой), отказывается прыгать через пылающее кольцо и залезает под стол… Между тем старейший представитель циркового прайда с легкостью проделывает сложнейшие элементы, не боясь огня и воды.Вместе с цирком путешествуют и малыши-тигрята, дети Амурочки. Для выступлений они еще не готовы, зато на репетициях с удовольствием демонстрируют таланты.- На постановку тигрят начинают тренировать с 6 месяцев, в год уже можно запустить на работу. До этого они просто играют и резвятся, а я присматриваюсь, кто на что способен: один лезет вверх, а другой, наоборот, высоты не любит. И все с удовольствием поют, так что совсем скоро у нас будет настоящий хор, -комментирует Рустам Матчанов.Укротитель работает с животными уже 35 лет, основывая дрессуру львов, медведей, обезьян, осликов и пони на терпении и доверии. О шрамах на руках рассказывать не любит.- Каждая трагедия – это ошибка дрессировщика. Животное нельзя гонять, заставлять работать после травмы, стресса, болезни… Надо дать отдохнуть им и с дороги, хотя путешествия для моих подопечных давно стали привычны, ведь они не один раз пересекли всю Россию на самолетах, поездах и кораблях. Надо хорошо кормить: тиграм полагается 6 килограммов мяса в день, плюс молоко, рыбий жир и витамины, - объясняет он.Аттракцион бенгальских тигров, «изюминка» труппы, награжден благодарственным письмом от муниципалитета Уфы за развитие культуры циркового искусства России – ее вручил представитель артистов цирка Республики Башкортостан Равиль Рамазанов. Здесь немало и других животных: вместе с Рустамом выступают американские медвежата-гризли Марта и Тишка, а безусловными «звездами» арены стали сибирские хаски, выполняющие под руководством Анастасии Миллиан самые сложные номера.- Первым появился Шаман, невероятно смышленый и преданный друг, а сегодня у меня уже 14 собак, правда, шестеро еще только учатся выступать вместе, - рассказывает дрессировщица единственной в России группы именно этой породы. Своенравные, обаятельные, харизматичные псы податливы дрессуре и послушны в жизни, но любовь к свободе у них в крови – не раз после выступления питомцы старались улизнуть и побегать на природе. За подобные нарушения дисциплины собак наказывают только … невниманием, ведь для общительных питомцев это и есть самая тяжелая кара. Анастасия Миллиан, как и большинство артистов цирка, продолжает династию. С юных лет она выступала вместе родителями – отец, Евгений Седов, основал в России жанр акробатики на роликах, а сейчас она стала женой представителя другого старейшего циркового рода.Ее супруга, Максима Миллиана можно назвать самым главным человеком во время выступления: он ведущий, конферансье или, пользуясь цирковой терминологией, шпрехшталмейстер. К тому же владеет сложнейшим жанром, ловко управляясь с лассо и плетьми. Ударом бича «ковбой» способен погасить свечу, отбить зажигательный ритм и исполнить «смертельный номер»: с завязанными глазами кнутом разрывает бумажную ленту, которую держит ребенок, вызванный из зала.- Я профессионал своего дела, полностью в себе уверен. Были ситуации, когда я беру хлыст, а ребенок бросает бумагу и убегает. Приходится играть дальше! А иногда после первого-второго удара, не достигшего цели, ребенок делает шаг вперед. Я должен это контролировать, - рассказал он.Феерические выступления акробатического ансамбля под руководством Жанышбека Шамеева, шоу гимнастов Нестеренко в светящемся ренском колесе, уникальное владение телом гимнастки Ирины Скок, работающей под куполом цирка без страховки – множество цирковых жанров пересекаются в самых неожиданных номерах. В единое целое их связывает искрометная игра клоуна, которого в цирке называют «коверный». Это отдельный сложнейший жанр, требующий разнообразных навыков: жонглирование, акробатика, эквилибристика, дрессура, езда на моноцикле должны сочетаться с наблюдательностью, оригинальностью, умением импровизировать и находить общий язык с публикой. Зрители становятся непосредственными участниками происходящего шоу: клоун встречает «Мамулю», вальсирует с девушкой по арене или крутит тарелки на гибких бамбуковых тростях без дублеров или повторов.Дмитрий Ульяницкий, он же клоун Митяй, встречает зрителей вместе с персоналом, выглядывая будущих «партнеров»:- Сразу видно, кто с каким настроением пришел в зал - с одним можно играть, другого приходится тормошить. Очень важно стать своим для публики, найти контакт со зрителем. Надеть на скептика клоунскую шапку, завлечь в диалог - и вот перед нами уже весельчак. Конечно, свою роль играет менталитет, порой встречаешь «тяжелый» зал, когда люди не проявляют эмоций, но Уфа в этом плане показала себя как чудесный, открытый город, готовый встречать новое.Юлия ПАХОМОВА.