Иностранцам – об Уфе

- Она позволит познакомиться жителям из других городов и стран со столицей Башкортостана, а участникам проекта ощутить себя радушными хозяевами. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать свою причастность к масштабному событию, - рассказывает- В нашей группе ВКонтакте мы размещаем увлекательные задания и еженедельно их обновляем.Проект зародился еще на зимних МДИ-2013. Можно сказать, что нынешняя игра стала ее продолжением. Идею высоко оценили члены комитета: другие города, принимавшие детские соревнования, тоже пытались создать нечто подобное, но по отзывам Уфа пока лидирует.В этом году организаторы решили расширить поле игры: если прежде в основном ориентировались на школьников, то сейчас планируют задействовать всех желающих. В первый раз в ней приняли участие около пяти тысяч человек. Среди них были и те, кто встречал прибывших гостей, и те, кто болел на трибунах.- На Игры уже заявили о себе немало уфимцев. По прогнозам, у нас соберется около 3000 активных участников, и 10000 будут задействованы в ходе самой игры или каким-то образом попадут в ее окружение, - продолжает руководитель.Желающим присоединиться к проекту предстоит выполнить несколько простых, но интересных заданий. Например, нужно написать эссе объемом в сто слов: рассказать иностранцам о нашем городе и пригласить их.Также придется сделать это и в видеоформате. Участники могут использовать костюмы, флаги, лозунги. Самые лучшие ролики отправят иностранцам: на своей Родине они должны почувствовать нашу гостеприимность.Ждут от уфимцев и фотографии любимых уголков города. Необходимо приложить короткое описание места: почему именно его должны посетить гости. И это не обязательно должно быть достопримечательностью или самой посещаемой точкой.- Победителей «Большой игры» мы пригласим на мероприятия, которые пройдут в рамках МДИ. Например, они смогут оказаться на самих состязаниях, в специальной фан-зоне, попасть на церемонию открытия. А еще подготовили ценные призы - участники получат их в обмен на свои таланты, - поясняет Радченко. - Сначала отметим тех, кто проявит себя в интернет-конкурсах - 31 мая. А награждение второго этапа пройдет непосредственно на соревнованиях. Стремимся к тому, чтобы активные участники стали заметными. Те, кто умело фотографирует, пишет, снимает видео, попадет в пресс-центр Игр: их аккредитуют наравне с журналистами ведущих СМИ. Здесь они смогут делать репортажи и демонстрировать свой неформальный взгляд на соревнования. А их работы будут транслироваться на телеканалах и в соцсетях.