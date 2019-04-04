От «Недели» польза на год

На площади перед ВДНХ-Экспо установили мобильные медицинские лаборатории, в которые уфимцы занимают очередь с раннего утра. Возможность бесплатно, без записи и нескольких недель ожидания пройти УЗИ, ЭКГ и другие обследования появилась благодаря проходящей в эти дни «Неделе здравоохранения в Башкортостане». Этот ежегодный форум каждый раз собирает сотни специалистов, а также горожан, предлагая одним насыщенную деловую программу, а вторым – бесплатные консультации, выставку достижений медицины, просветительские мероприятия.
Мы прошли в павильон и убедились, что посетители могут также получить консультации узких специалистов – эндокринолога, онколога, кардиолога, стоматолога, гастроэнтеролога, психотерапевта, сдать экспресс-анализы.
В очереди познакомились с Лилией Закировой. Молодая женщина посетила выставочный комплекс со своей 60-летней мамой, страдающей несколькими хроническими заболеваниями.
- Посещаем мероприятие каждый год. В прошлый раз не успели пройти всех специалистов, которых хотели, поэтому теперь решили распределить «нагрузку» на несколько дней. Да и желающих сделать УЗИ, к примеру, заметно прибавилось. В основном приходят пожилые люди, но есть и молодежь, - рассказывает Лилия.
Актуальную акцию «Узнай свой ВИЧ-статус» проводит Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Анонимное обследование только в первый день прошли 283 человека. Точность теста составляет 99%. Результат каждый пациент получил уже через 15 минут.
Лидия Петрова посетила выставку, развернувшуюся в фойе здания, чтобы определиться со здравницей, в которой можно провести отпуск. Свой выбор остановила на одном из известных башкирских курортов, ставшего брендом региона. В разгар сезона цены значительно вырастут, но некоторые санатории разработали специальные предложения. Вот она и поспешила ими воспользоваться.
В рамках «Недели» прошли соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья «Кибатлет», где колясочники преодолевали полосу препятствий. Для здорового человека она может и не представляет особой сложности, но на инвалидной коляске преодолевать их непросто.
- Увидел объявление о соревнованиях и сразу подал заявку. Если легкоатлеты могут бегать кругами, почему мы не можем пройти полосу препятствий? – говорит активист Республиканского общества инвалидов Александр Зиновьев.
- Направление очень нужное. Мы с министром здравоохранения Максимом Васильевичем обсудили идею создания залов для реабилитации пациентов, которые получили травмы и имеют протезы, - отметила супруга врио главы республики Каринэ Хабирова.
Выступая на пленарном заседании, врио главы Башкортостана Радий Хабиров, отметил, что многое предстоит сделать в рамках национального проекта «Здравоохранение». В первую очередь - это качественная диспансеризация, вакцинация, диагностика различных заболеваний.
- Республика и в дальнейшем будет делать всё, чтобы у нас была самая передовая медицина, - подчеркнул Радий Фаритович.
- Что касается организации форума, то она находится на уровне Российской недели здравоохранения. Наша общая задача – чтобы в систему люди попадали не больными, а здоровыми, - отметил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Алексей Киселев-Романов.
В фойе ВДНХ-Экспо развернулась выставка, на которой представлены самые передовые достижения медицины. 160 компаний России и Белоруссии демонстрируют новейшее оборудование, технологии и научно-промышленные разработки. Впервые представлен коллективный стенд Минпромторга РФ, в котором участвуют производители медицинского высокотехнологичного оборудования из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов.
Республиканский кардиоцентр и Башкирская выставочная компания организовали акцию «Оденься в красное». Проект направлен на то, чтобы наши граждане больше знали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.