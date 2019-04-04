На ногах или колесах?

Московский ЦСКА обыграл своего самого принципиального соперника, "Спартак", в рамках 22-го тура чемпионата России - 2:0. Успех армейцам принес дубль Арнора Сигурдссона. ...

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище. Перед церемонией с депутатом Госдумы можно будет попрощаться в ритуальном зале Центральной клинической больницы. ...