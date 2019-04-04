На ногах или колесах?

Идея создания в городе пешеходной зоны – аналог арбата - года два назад горячо обсуждалась на всех уровнях: горожанами, специалистами и чиновниками. Самым популярным было предложение перегородить кусочек улицы Ленина, на которую выходили Гостиный двор, Театр оперы и балета, гостиница, кафе и Педуниверситет. Что, однако было отвергнуто в силу довольно убедительной причины: закрытие одной из центральных магистралей может спровоцировать транспортный коллапс.
Тогда проектировщики обратили взоры на менее оживленные места, в частности, на исторический квартал по улице Чернышевского с разрушающимися памятниками архитектуры. Предполагалось, что их отремонтируют, а на территории пустующего старого завода и вокруг него расположат офисы, кафе, мастерские площадки для концертов, ярмарок и встреч с творческой интеллигенцией. Так родился ныне действующий «Арт-Квадрат». Но остался открытым вопрос – прилегающий к нему отрезок улицы Мустая Карима с выходом на Коммунистическую архитекторы хотели сделать пешеходным и даже построить надземный переход. Но это пока только планы.
Вторая пешеходная зона должна расположиться в Сипайлово. При проектировании парка «Кашкадан» одним из самых распространенных пожеланий жителей было создание непрерывных прогулочных маршрутов, поэтому архитекторы московского бюро «Стрелка» задумали соединить Бульвар Рыльского с Набережной в единый парковый комплекс.
Когда грандиозные планы воплотятся в жизнь и целесообразна ли дорога без машин в Уфе, рассказали специалисты.
Олег Байдин, главный архитектор Уфы:
- Вопрос должен стоять так: создание не пешеходной дороги, а пространства, где были бы представлены все условия для комфорта: кафе, зеленые зоны и другая инфраструктура.
«Арт-Квадрат» – пример такой зоны, где есть исторические памятники, творческие площадки и офисы. А если нет транспорта, то местность превращается в мертвую зону, по сути - выжженная земля.
Будущая пешеходная зона на Бульваре Рыльского, ныне неустроенная, останется транспортной, чтобы не превратиться в «спальник». Такие микрорайоны вряд ли привлекательны как для уфимцев, так и для гостей столицы. В планах - благоустроить улицу, сохранив инфраструктуру. Представьте, если там даже убрать один рынок, то сохранится ли ваш интерес к местности в прежней мере? Если в какой-либо зоне города нет автомобилей, значит, нет жизни. Поэтому должны быть не пешеходные дороги, а пространства со всеми атрибутами отдыха для горожан.
Дмитрий Винкельман, руководитель студии, автор проекта «Арт-Квадрат»:
- Уфа – уникальна среди мегаполисов и исторических городов России: в ней нет пешеходных улиц либо зон. Есть их клочки, пользующиеся огромным успехом у горожан, – территория у памятника Салавату Юлаеву и Театральный сквер.
Впервые идея пешеходных зон в центре Уфы была заявлена в 1988 году в конкурсном проекте реконструкции Торговых рядов авторским коллективом под руководством архитектора Сергея Голдобина. Проект нашей команды занял тогда первое место и в части Торговых рядов был реализован. В нем была замечательная градостроительная составляющая: предполагалась единая пешеходная зона, включавшая в себя как квартал Торговых Рядов, так и ближайшие два, прилегавшие к ул. М. Карима до ул. Чернышевского. Эти кварталы – самые интересные в городе в плане насыщенности исторической застройкой и богатством внутриквартальных пространств.
Нашей мастерской посчастливилось через много лет приступить к реализации этой идеи в разработке креативного пространства «Арт-Квадрат». В нем реализуется давняя идея проницаемости внутриквартальных территорий и превращения их в общедоступную территорию исторического центра, насыщенную объектами культуры, торговли, обслуживания; создающую ту среду, которая позволяет развиваться тем формам активности жизни горожан, которые и делают город – Городом. Реализация проекта затянулась, но уже сейчас, зайдя в него с ул. М. Карима или ул. Ленина, можно оценить ожидаемый итог.
Надеемся, что подобное будущее ожидает и соседний, за ул. М. Карима квартал, в котором находится восстанавливаемая сейчас двухминаретная Хакимовская мечеть.
Объединить эти два квартала должна, естественно, пешеходная улица М. Карима, потребность в которой у города не то что созрела, а скорее уже перезрела. Улицу М. Карима вместе с улицей Октябрьской Революции и бульваром по ул. Ленина, через квартал Гостиного двора (который, к сожалению, не стал пешеходным, а полностью «убит» парковками) могли бы объединить в единую систему пешеходных пространств парки им. Якутова, Матросова и Салавата Юлаева (на южном склоне) и проектируемую набережную реки Белой, что придало нашему любимому городу совершенно иное, новое качество.
Павел Мазин, главный архитектор студии «Проект-М», соавтор проекта «Кашкадан»:
- При проектировании парка планировалось объединить общественные рекреационные пространства Сипайлово в единую систему. Будущую пешеходную дорогу - Бульвар Рыльского, который объединится с Набережной, будут реконструировать по плану в 2021-22 годах. Насколько я знаю, у проектировщиков есть вопросы к размещенным там Гагаринскому рынку и автостоянкам. Также появились инвесторы, которые хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс и в дальнейшем торговый центр. Считаю, что такой объем объектов на одну улицу «сажать» нельзя. Она должна быть прозрачной и удобной для пешеходов. Еще до реконструкции парка Бульвар Рыльского планировался как пешеходная зона, но до конца проект не был реализован, и мы хотели бы восстановить историческую справедливость.
Что касается пешеходных дорог в Уфе, считаю, что создавать искусственные пространства для осуществления модных тенденций, как хотели на Ленина и Октябрьской революции, тем самым ограничивая движение транспорта, перекрывая автомобильные потоки, не всегда идет во благо. Если есть исторически сложившаяся местность, то там можно развить дополнительное благоустройство, создать велосипедные дорожки, озелененить. Тогда она будет удобной и для пешеходов, и для водителей.
Ильдар Валеев, руководитель консалтинговой группы «Урбанайзер»:
- Пешеходные улицы в Уфе необходимы не для констатации факта. Речь идет о запросе на качественные общественные пространства, предназначенные именно для людей, где они могли бы активно взаимодействовать друг с другом, с интересной, полезной и эстетичной средой, не испытывая дискомфорта от движения машин. Такие места помогают избавиться от равнодушного перемещения в городском автопотоке, восполнить дефицит живых коммуникаций, обрести чувство общности. В идеале, такие пешеходные зоны должны быть представлены в каждом из инфраструктурных районов города. Что, к сожалению, не всегда возможно на практике.
Нельзя просто взять и указать интуитивно на какую-то улицу в центре и сказать: давайте сделаем ее пешеходной. Это чревато ошибками и провалом. Оптимальное определение пешеходных зон – это многофакторная модель выбора, основанная на специальных городских исследованиях. Анализ учитывает вписанность улицы в большие маршруты, центры притяжения, существующие и перспективные объекты, дорожную сеть, транспортную связанность, график изменения трафика.
Лучше всего сначала выделить несколько улиц или их отдельные сегментов по общепринятым критериям для успешного функционирования пешеходных зон. Затем провести исследования. Здесь хорошо работает метод эксперимента, например, тестовое закрытие улицы для автомобилей на выходные. Снимаются измерения о происходящих изменениях и делаются выводы. Необходимо организовать вовлечение граждан в такой проект, общественные слушания.
Конечно, экономически оправдано начинать с участков, где уже имеется максимальный набор предпосылок для устойчивого функционирования пешеходной зоны: удобное расположение на маршруте между крупными центрами притяжения, активная красная линия с высокой плотностью торговых точек и общепита, эстетичная архитектура и благоустроенная среда, квартальная застройка с частой сеткой улиц, наличие альтернативных путей для движения автомобилей и парковок в шаговой доступности, близость общественных остановок.
Ведь создать пешеходную улицу – только начало истории. Не нужно забывать об управлении созданным пространством. Здесь очень много работы: требуется оператор, регламенты пешеходной улицы, дизайн-код, проезд обслуживающего транспорта, событийная активность, безопасность, работа с резидентами, мониторинг эффективности.
Зиля БАДРИЕВА.