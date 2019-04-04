Сталкеры Непейцевского

Огромные лужи, ноги увязают в грязной жиже… Мы идем по размытой весенними водами дорожке Непейцевского дендропарка, по обе стороны которого валяется мусор, бутылки, в снегу видны остатки фундамента снесенного дома, свежеспиленные деревья. Подумалось: ничего здесь не меняется, время словно застыло.
- Куда мы забрели? - ворчит коллега. - Однако воздух-то какой, нектар! И это в центре города, смотри-ка, белка, да не одна…
Через триста метров мы почувствовали под ногами асфальт. Показались и посетители парка: мамы с колясками, горожане, выгуливающие четвероногих питомцев. Знакомимся с ними.
- Мы живем здесь много лет, парк - единственное место, где можно погулять, - говорит Елена. – Сказать, что ничего не делается, нельзя, сдвиги есть, дорожки сделали, фонарные столбы поставили, только не подключили освещение.
- Нам бы и скамейки с урнами не помешали, - вступает в беседу молодая мама Евгения.
- Что вы! - спорит с ней еще одна жительница здешних мест, - если поставят скамейки, тут будут собираться пьянчуги, лучше надо. Нам бы тропу здоровья, как в других местах, к примеру, как около Дворца спорта, где установили беседки, тренажеры. Здесь такая красота летом и осенью, вся палитра красок, можно картины писать, такого нигде больше не увидишь!
Нужно сказать, когда приходит пора субботников, парк преображается. Помнится, мусор отсюда вывозили машинами… Но каждую весну он появляется вновь. Это - болезнь не только этого конкретногопарка, но так смело можно сказать обо всех городских зеленых зонах.
- Парк не заброшен, - говорит начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков,- он находится в ведомстве Управления коммунального хозяйства и благоустройства города, а мы, подрядчики, здесь убираем, регулярно собираем и вывозим мусор. В ближайшее время проведем санитарную вырубку, увезем валежник и оставленную кем-то древесину. В парк ведь кто угодно заходит и «хозяйничает», оставляет пеньки, сучья, ветки. По желанию жителей микрорайона, если будет заявка, поставим скамейки и урны. Но, как вы уже услышали от жителей, нужны не столько скамейки, сколько общественный порядок в зоне отдыха.
Нужно, чтобы под свое крыло дендропарк взяли сотрудники полиции и Центра общественной безопасности, организовали здесь дежурство. И мусора будет меньше, и маргинальных личностей. А парк, если привести его в порядок, может стать настоящей достопримечательностью города.
- Здесь есть просто уникальные деревья, - говорит доктор биологических наук Валерий утенихин, - сибирский кедр, бархат амурский, сосна Веймутова, туя западная, лиственница даурская, но из прежней коллекции осталось 80 видов, а не сто, как было еще совсем недавно. Процесс с одной стороны естественный, ведь растения не нашей климатической зоны, с другой - условия стали хуже, нет ухода, много валежника, в парке жгут костры, почва ухудшается.
Дендропарку более двухсот лет, это собрание статского советника. Ивана Базилева, дело которого было подхвачено его сыном. На территории была их семейная усадьба с надворными постройками, конюшня. А в советское время парку был присвоен статус памятника природы. В 90-е годы лесная зона пришла в плачевное состояние, превратилась в заброшенный лес с несанкционированной свалкой, куда страшно было ногой ступить, не то что гулять. Но за дело взялись волонтеры, экологи-активисты и до сих в социальных сетях они собирают друзей дендропарка на субботники по его очистке.
Но это дело, безусловно, не только добровольцев, хотя у них планов по оживлению и облагораживанию лесной зоны немало, парку нужно общее благоустройство. Тогда зеленый остров большого жилого массива станет действительно украшением столицы и любимым местом отдыха горожан.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.