И нас узнает мир

Летом столица республики станет центром внимания всего мира: здесь состоятся 53-е Международные детские игры, где соберутся представители пяти континентов. О грядущем событии, а также о ходе подготовки к нему рассказал член комитета МДИ (единственный от России) Андрей Кривошеев.
Пишем историю
Штаб-квартира Игр располагается в городе Дармштадт в Германии, где живут президент комитета МДИ Торстен Раш и генеральный секретарь Ричард Смит – главный коммуникатор между городами и странами. А история Игр началась в г. Целе (Словения) в 1968 году по инициативе учителя физкультуры Метода Клеменца, который сегодня уже перешагнул восьмой десяток. Возможно, этим летом он станет почетным гостем Уфы: сейчас ведутся переговоры с его сыном.
- В первых соревнованиях участвовало лишь несколько городов. Постепенно география движения расширилась. Теперь уже на МДИ присутствуют спортсмены со всех пяти континентов: американских, канадских, австралийских, африканских, европейских городов. Впервые Уфа заявила о себе на Играх в 2011 году, тогда они прошли в Шотландии.
К этим состязаниям директор спортивной школы №24, мастер спорта международного класса Андрей Кривошеев присоединился в 2013-м, когда в столице нашей республики прошли зимние МДИ.
- Членов комитета более 20 человек: здесь и представители американского континента, и Европы, - рассказывает Андрей Николаевич. – Раз в четыре года проводятся отчетно-выборные собрания, где избирают руководство.
Это своего рода общественная спортивная организация, где сотрудникам не предусмотрена заработная плата.
- Бюджет МДИ формируется из взносов городов-участников, которых от одного государства может присутствовать несколько. Проводящая сторона освобождается от сборов, так как на организатора ложатся затраты в связи с приемом гостей. Ожидается приезд более 1500 человек: каждому будет предоставлено питание и проживание. Часть средств выделит федеральная, другую – республиканская и городская казна. Основную статью расходов закрывает генеральный спонсор – «Газпром».
По прототипу Олимпиады
Задача членов комитета - популяризировать МДИ в своих странах. На каждых Играх они собираются, чтобы обсудить важные организационные вопросы. Например, рассматривают города-кандидаты на проведение очередных соревнований.
- Летом в Уфе мы услышим доклад вице-президента комитета, который расскажет о том, как прошли зимние Международные детские игры в американской деревне Лейк-Плэсид в январе этого года. На собраниях часто звучат предложения и замечания, например, каким образом можно было бы улучшить проведение соревнований или привлечь к ним больше спортсменов, - поясняет Андрей Кривошеев.
Заявились на Игры 80 городов из 30 стран, в частности, из Башкортостана – Туймазы, Октябрьский, Салават. Стать частью масштабного события еще не поздно – кампания продлится до 22 апреля.
- Уфимцы постараются угодить вкусам и обычаям всех участников. Например, евреям приготовят кошерные блюда, особое меню будет для индусов, также предусмотрят диетическое и вегетарианское питание. И, конечно, каждый гость сможет отведать изыски башкирской кухни.
Сейчас организаторы размышляют и над культурно-развлекательной программой, которая предполагает отдельные мероприятия для детей и взрослых. Если цветочная церемония награждения будет проходить на самих объектах, то вручать медали планируется в ВДНХ по прототипу Олимпийских игр. Такой формат на детских соревнованиях еще нигде не практиковался.
Шансы на первенство
- На Универсиаде в Красноярске россияне забрали все возможные медали, предполагаю, что и на МДИ наши спортсмены подтвердят свое лидерство. Явное преимущество в том, что мы участвуем во всех дисциплинах – это прерогатива проводящего города. Поэтому шансы на первенство большие.
Впервые на Играх будут представлены греко-римская борьба и скалолазание. Специально для такого события сейчас возводится скалодром, который разместится в парке «Ватан».
- Высокие результаты демонстрируют наши дзюдоисты - без медалей еще не возвращались. Что касается соперников, то довольно быстро плавают мексиканцы, азиаты. Лучше борются европейцы, они же чаще побеждают в игровых видах. В футболе, например, можно выделить венгров. В греко-римской борьбе отличаются россияне.
Международные детские игры оставят в столице новые спортивные объекты и инвентарь. Например, в 2013 году город получил здание горнолыжной школы.
- Помимо спортивного интереса, организаторы стремятся повысить узнаваемость своего города. Вместе со спортсменами приезжают и мэры городов, и родители в качестве болельщиков. И эти люди уже точно запомнят, что есть на карте такой город, как Уфа. В общей сложности с сопровождающими лицами мы ожидаем более 4000 гостей. Наверняка многие тинейджеры из разных стран познакомятся друг с другом, обменяются контактами. Кстати, на прошлых зимних Играх в Уфе одна из волонтеров познакомилась с корейской командой и уехала в страну Утренней свежести учиться. Действительно МДИ открывают перед участниками большие возможности.
Индира МАГДАНОВА.