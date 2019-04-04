Лучше гор могут быть скалодромы…

Не успела она покорить «Янтарные вершины» в Калининграде, как вновь принялась за тренировки. После небольшой разминки сцепляет страховку, надевает снаряжение, припорошив ладони магнезией подходит к скалодрому, ее нога ступает на первый выступ.
– Она не из тех, кто любит бездельничать. Ей только дай волю – весь день тренировалась бы, настоящая фанатка скалолазания, – говорит про свою подопечную Любовь Степанова, которая готовит ребят к Международным детским играм. А наша встреча проходит в Центре спортивной подготовки, что расположен на улице Султанова.
К сборам Первенства России готовятся три девочки и три мальчика, они вместе с тренером отправятся в Пермь, в Тюмень. Ради выступлений в несколько минут ребята тренируются по три-четыре часа шесть раз в неделю.
– Пока занимаемся здесь, но я с нетерпением жду начала тренировок на эталонных трассах на скалодроме «Кул-Тау», что на улице Зорге, – говорит юная спортсменка Полина Федорова.
Эталонные трассы, про которые говорила Полина – это международные стандартизированные трассы, имеющие абсолютно идентичные зацепы, до миллиметра одинаковое расстояние между ними, высотой 10,5 или 15,5 метра и углом наклона 5 градусов. Они предназначены для прохождения соревнований «на скорость».
Спортсмены делают основной упор на нее, но одно без другого невозможно, поэтому ребята тренируются и «на трудность», так как она включает в себя все аспекты скалолазания: силовую подготовку, выносливость, технику, умение правильно и быстро организовать страховку, психологическую устойчивость.
Как и в любом виде спорта, в скалолазании очень большое значение имеет вес спортсмена – даже лишний килограмм может сыграть роковую роль во время выступлений. Хотя излишняя худоба тоже не в пользу – нужны силы, чтобы быстрее вскарабкаться по склону. Поэтому нужно четко соблюдать соотношение пропорции рост/вес и поддерживать хорошую физическую форму.
– Мы ведь все время на скалодроме, больше половины занятий уделяем общей физической подготовке. У нас не бывает выходных, поэтому и дома нельзя забывать о соревнованиях, – подмечает другой наставник Полины Руслан Галикеев.
На всероссийских юношеских соревнованиях «Янтарные вершины-2019» в своей весовой категории Полина заняла первое место, а и ее напарница по страховке Влада Крайнова – 4-е. По словам тренера то, что ребенок не встал на пьедестал почета – не повод опускать руки. Наоборот, если найти правильные слова и дать нужные наставления, иной проигрыш мотивирует даже больше чем победа.
В ближайших планах юных спортсменов – достойно выступить в первенстве России в Перми и Тюмени. А летом их ждут жаркие Международные детские игры. Конечно, они всегда нацелены на результат: мечтают попасть в будущем году в сборную России и непременно стать чемпионами.
– Это неописуемые ощущения, когда выступают и выигрывают твои воспитанники. Мы, волнуемся даже больше, чем они, потому что на нас лежит ответственность за их подготовку, – говорит Руслан Галикеев.
Алина Гарипова.
Фото Риты Ишниязовой.