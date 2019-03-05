О Детских играх-2019 - по взрослому

Для дзюдоиста Наиля Гареева спортивная школа «Батыр» давно стала вторым домом. Сейчас спортсмен готовится к Международным детским играм – 2019. До соревнований еще больше двух месяцев, но тренировки уже проходят в особом режиме. В зал Наиль приходит четыре раза в неделю. И это не считая общефизической подготовки.
- Дзюдо я занимаюсь с 2014 года, в секцию привел отец. Чего жду от грядущих игр? Красивой борьбы, - говорит он.
Приступив к занятию, скромно умалчивает, что на МДИ он не в первый раз. В прошлом году в Иерусалиме выступил достойно, стал вице-чемпионом. Пока юноша разминается, о ходе подготовки рассказывает его тренер, мастер спорта СССР международного класса Анатолий Яковлев.
- Если коротко, то работаем по трем направлениям - физическому, техническому и соревновательному. В рамках первого обязательны тренажерный зал, бассейн, гантели, гиря, турник и канат. Технику приемов оттачиваем на ковре. Но закрепить эти навыки можно только в реальных состязаниях. Поэтому совсем скоро Наиль поедет в Самару на всероссийский турнир.
Результатом этой работы станет четкость и отлаженность действий во время поединков Игр. Вплоть до автоматизма: там, где нет времени думать, решение должно быть мгновенным. Сегодня в расписании Наиля стоит тренировка в зале. А завтра – кросс и общефизическая подготовка, здесь график отдельный.
В общей сложности честь Уфы будут защищать 12 дзюдоистов. Формирование команды заняло несколько месяцев. С сентября по январь спортсмены прошли несколько турниров и соревнований местного значения. Так и сложилась команда. По одному человеку из спортшкол №№ 26 и 32, семеро из «Геркулеса» и трое из «Батыра». До первого июня они будут тренироваться индивидуально со своими тренерами. А затем отправятся на сборы в спортлагерь «Сокол». За подготовку уфимской команды отвечает директор СШ «Батыр» Соломон Кобиашвили.
- В лагере ребята проведут больше месяца. Наши состязания будут проходить с 10 по 14 июля. Как видите, мы готовимся очень серьезно, - отметил он.
- Кого из соперников можете выделить?
- Сильных команд будет немало. Например, показывают себя очень хорошо литовцы. Также как и Корея или Тайвань. А среди девушек отметил бы израильтянок. Но подчеркну: речь не о сборных стран, а о командах разных городов.
Из наших спортсменов Наиль Гареев – самый опытный. В свои 15 лет парень выступает в весовой категории 73 килограмма. На прощание делится тем, что запомнил на прошлых Играх: «Иностранные соперники нам по плечу, не нужно волноваться. Думаю, и в этот раз все будет хорошо!».
Его уверенность обоснованна. И Яковлев и Кобиашвили за время работы воспитали не одного чемпиона России и мира. Это можно сказать и о директоре спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Лире Грушиной. Именно ее воспитанники Тимур Сафин и Артур Ахматхузин привезли в Уфу золотые медали последней Олимпиады. Молодежь, которая представит Уфу на детских Играх, растет на этом примере. Чтобы узнать, как тренируются юные рапиристы, мы посетили одно из их занятий.
Спортсмены становятся друг против друга.
Атака, отражение удара, затем ответный выпад. Укол настолько быстр, что почти незаметен. Потому его и подтверждает электронный сигнал. К костюмам рапиристов подключены специальные датчики. После короткого поединка тренер проводит «разбор полетов». А Лира Грушина рассказывает о том, как готовится уфимская сборная.
- Состав команды еще точно неизвестен, многое зависит от результатов всероссийских соревнований, которые сейчас идут в Москве. Собственно, все четыре претендента отправились туда. Это - один из этапов отбора. Ранее ребята прошли такие турниры, как первенство Башкортостана, «Мушкетеры России». Система отбора рейтинговая.
- Каков ее принцип?
- Каждое соревнование имеет свой коэффициент. Например, городского или республиканского уровня – 0,5. Масштаба страны – уже 1, международный турнир – 1,5. В состязаниях может быть до 200 участников. За первое место победитель получает 32 очка, за второе - 28. Третье оценивается в 20, и далее по убывающей. Для определения рейтингового номера это число умножается на коэффициент соревнований.
Получается, что на Международные детские игры отправятся лучшие из лучших. На первый взгляд, активным видом спорта фехтование не назовешь. Но это заблуждение рассеивается, стоит только изучить тренировочный режим.
Летом большой упор делается на общефизическую подготовку. К «базовым» кроссу, отжиманию и подтягиванию прибавляются прыжки. От обычного приседания их отличает резкий подъем вверх. Вообще, рапиристам по душе практически все легкоатлетические упражнения. А вот слишком нагружать руки не нужно. Мышцы становятся короткими, да и «взрывная скорость» падает.
- Тренировки длятся по два-три часа. В понедельник, как правило, оттачиваем технику, тактику. Работаем над координацией движений. Вторник отдаем под скоростные упражнения, бои и индивидуальные уроки. Четверг – это уже практика и состязания, конец недели оставляем для занятий в парах и разбора ошибок, - рассказывает Лира Грушина.
- Что нужно, чтобы стать чемпионом?
- Самое главное – иметь внутренний стержень, крепкий характер. Остальное уже дело техники, которую поставит тренер. Он и тактические навыки затвердит. Конечно, имеют значение физические данные. Хорошая реакция, высокая скорость. Фехтование – как быстрые шахматы, здесь нужно мгновенно принимать решение. Скажу вам так: уфимскую школу знают хорошо не только в России но и в мире.
- Значит, и на победу в МДИ шансы высоки?
- Безусловно. Хотя я считаю, что для ребят не менее важно и само участие. Что даст возможность пообщаться с единомышленниками из других стран, обменяться опытом. А еще подобные соревнования служат широкой популяризации спорта.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА.