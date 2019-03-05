Дыши свободой

Вчера в Конгресс-холле «Торатау» состоялось выездное заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Башкортостан стал 29 регионом, в котором побывали правозащитники.
- Нам хорошо понятна роль Совета по развитию гражданского общества и правам человека, - обратился к собравшимся врио главы республики Радий Хабиров. – Вы порой являетесь последним островом надежды для тех, чьи права нарушены. Мы будем признательны вам за рекомендации, это удобная возможность обменяться мнениями.
В эти дни республика отмечает 100-летие со дня образования, поэтому руководитель региона коротко остановился на достижениях региона. По его мнению, это прежде всего многоконфессиональность и многонациональность Башкортостана, где сложился уникальный опыт проживания представителей более 100 народов и этносов, и это повод для изучения и подражания.
Важным моментом взаимодействия гражданского общества и власти Радий Фаритович назвал прозрачность коммуникаций. («Многие совещания транслируем чуть ли не в прямом эфире.»).
Одним из важных институтов назвал сменяемость муниципальных и республиканских органов власти: «Два срока на посту вполне достаточно для реализации поставленных задач».
Не обошел он вниманием и программу «Инцидент», которая фиксирует все жалобы и предложения:
- Мы активно работаем в соцсетях, знаем, что волнует наших жителей и чего они хотят. Это, прежде всего, благоустройство дворов, подъездов, на втором и третьем местах – состояние дорог и ЖКХ.
Отметил Хабиров и благополучную атмосферу для создания институтов гражданского общества, так, на гранты НКО выделено 50 млн рублей.
В заключение Радий Фаритович подытожил, что власть должна быть нравственной и справедливой.
Затем слово взял председатель Совета, советник президента РФ Михаил Федотов, который отметил, что у него «очень хорошее впечатление о республике, где прекрасная организация работы и все работает как часы».
К моменту заседания члены Совета успели побывать в городах и районах республики, где посетили социальные, пенитенциарные и другие учреждения, а также провели прием граждан.
В частности, Михаил Александрович остановился на предложениях, которые возникли после посещения воспитательной колонии в Стерлитамаке.
- На ее базе возможно было создать комплексный центр, дабы не отправлять молодых людей сразу в исправительную колонию, чтобы они не возвращались в криминальную среду, - сказал он.
Также председатель Совета посоветовал обучать воспитанников колонии профессиям, которые у них популярны, например, автослесарь и системный администратор. А также внес предложение: провести среди модельеров конкурс на лучшую форму для ребят-колонистов. Сегодня они одеты в такую же, как заключенные ИК. «Куда мы их готовим?» - задал Федотов резонный вопрос. Но, пожалуй, самое важное: каким и куда вернется парень? В этом контексте встает вопрос о шефстве и наставничестве.
Одной из главных тем заседания стало обсуждение ситуации в Сибае.
То, что в этом вопросе руководство республики открыто для диалога стало ясно, когда председатель постоянной комиссии по экологическим правам Совета Сергей Цыпленков представил двух активистов сообщества «Сибай, дыши» Диану Филиппову и Эдуарда Кадырова, рассказавших о реальном положении дел.
Врио главы призвал навести порядок с анализаторами воздуха, чтобы исключить разночтения, и сообщил, что вопрос об установке стационарной токсикологической лаборатории находится в стадии проработки, источники финансирования определены.
Председатель постоянной комиссии по развитию НКО Наталия Евдокимова высказалась о ситуации с роддомом в Салавате, который отдали в частные руки, не позаботившись о социальной защите медиков, отсюда увольнения, увеличение нагрузки на оставшийся персонал, потеря клиентов.
- Это случилось впервые в нашей практике, когда решение принято с ходу, - отметила Наталия Леонидовна. – В итоге договор с бизнесменами расторгнут, и роддом вернется под крыло Минздрава.
«Скорая помощь» Уфы испытывает нехватку кадров, требуется почти половина сотрудников.
- Ситуация решится к концу 2019 года, - поставил точку Радий Фаритович. - К сожалению, выпускники Медуниверситета после окончания не идут в профессию – иначе вопрос был бы закрыт. Выход есть – принимать в вуз выпускников училищ, которые, завершив учебу, никуда не уйдут.
Члены Совета пробыли в республике четыре дня, стоит надеяться, что их рекомендации будут иметь для всех нас положительный результат.
Светлана ЯНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.