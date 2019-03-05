Дворец нашего детства

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства. Как ...

Медведев приостановил слияние Волковского театра с Александринкой

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил приказ о слиянии Александринского и Волковского театров. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 марта.