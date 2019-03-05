Дворец нашего детства

В строгом смысле слова жителей в этом доме не бывало никогда, а с другой стороны многие поколения юных уфимцев могут сказать, что в нем дневали и ночевали. Может именно поэтому здание в нашем веке, наконец, получило название «Дворец молодежи». Хотя то и дело мелькнет в разговоре и его старое привычное наименование – ДК «Юбилейный».
Как в Уфе не появился кинотеатр «Октябрь»
А ведь еще полтора столетия назад здесь над окрестностями Старо-Сибирского тракта одиноко высилась красным пятном Казанская часовня. Именно у нее происходила встреча иконы Казанской Божией матери и крестного хода, идущего из села Богородского. В 1902 году на северной окраине Уфы открылось новое городское кладбище – Ново-Ивановское. На нем были захоронены многие известные уфимцы, например, отец знаменитого художника Василий Иванович Нестеров. Правда, уединенным это место уже назвать было сложно, город рос и северные окраины стали естественным направлением его развития. Так вскоре почти впритык с некрополем был построен ипподром, а неподалеку от часовни появилось здание типографии. В конце 60-х город начал брать кладбище штурмом – сначала его разрезала трамвайная линия, а затем началось строительство нового кинотеатра «Октябрь» с самым большим в городе кинозалом. Старожилы говорят, что на фронтоне здания уже и буквы названия появились, но городские власти отказались от первоначального намерения. Было принято решение отдать здание под ведомственное крыло. Тем более, что построено оно было как раз напротив проходной бурно растущего в те времена завода «Гидравлика», у которого свой клуб располагался в маленьком помещении «Спутника». И тогда архитектор А. Гаспарян пересмотрел проект и переделал недостроенный кинотеатр в здание со множеством помещений для занятий. И оно стало меняться на глазах, появлялись новые пристройки, и даже буквы, когда-то красовавшиеся на фасаде, оказались внутри. Кстати, надо сказать, уже в 80-е, мы, окрестные мальчишки, частенько забегали на второй этаж правого крыла ДК «Юбилейный», где на постаменте стоял окончательный макет здания. Но увидеть сам дворец в этом виде уже не пришлось. Сначала закончилось финансирование, а затем он поменял ведомственную принадлежность, и уже вместо проектной пристройки появился спортивный комплекс с бассейном.
Под заводским крылом
И вот в 1970 году из двухэтажного «Спутника» заводская самодеятельность постепенно стала переезжать в новые стены, а в апреле того же года на сцене Дворца культуры самодеятельные коллективы выступили с праздничным концертом, посвященным 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Вот так и родилось привычное уфимскому уху название – «Юбилейный». Хотя само официальное открытие его состоялось лишь через год.
Кстати, стоит сказать, патронаж завода над Дворцом культуры тогда вовсе не был пустой фразой. Во-первых, заводчане и их дети занимались в многочисленных кружках и коллективах самодеятельности. Во-вторых, завод принимал активное участие в «переформатировании» неродившегося кинотеатра во дворец. В-третьих, на всех дискотеках и массовых мероприятиях здесь дежурили заводские дружинники. А в-четвертых, все дети, которые посещали в ДК «Юбилейном» кружки, вне зависимости от ведомственной принадлежности их родителей, автоматически тоже считались заводскими и на лето получали льготные путевки в пионерлагерь «Алые паруса». В свою очередь мы, участники театральной студии «Мечтатели», для заводских детей каждый год играли новогодние утренники. Кстати, именно на них я заработал первые свои десять рублей, что для восьмиклассника было не так уж и плохо.
На «капитанском мостике»
Самым первым на нем оказался бывший директор клуба «Спутник» Григорий Иванович Соловьев, участник Великой Отечественной войны. Именно при нем стали формироваться те творческие коллективы, которые потом стали его визитной карточкой. Затем директором стал Борис Федоров, а в 80-х годах ДК руководил Борис Ларионов, затем перенесший директорский опыт на Городской дворец культуры. С 2004 года и по сей день на «капитанском мостике» многофункционального культурного центра находится Ринат Ахмедов.
Балльники и театральники
Так уж получилось, что наиболее частыми посетителями Дворца культуры сразу стали воспитанники двух детских творческих коллективов – ансамбля бального танца «Радуга», которым руководила Роза Ахияртдинова, и детского театрального коллектива «Мечтатели», который его режиссер Наталия Яковлева перевела в конце 70-х в стены «Юбилейного» из ДК РТИ. В обоих коллективах занятия шли ежедневно, и второй этаж порой просто гудел от малоуправляемых детских толп. Дети поначалу относились друг к другу довольно ревниво – отсюда и пошли клички: «театральники» и «балльники».
Кстати, занятия проходили на высоком профессиональном уровне, поэтому вскоре коллективы были отмечены званиями «народного» и «образцового». И это неудивительно, Роза Аслямовна, к примеру, в свое время танцевала в легендарном ансамбле, созданном самим Файзи Гаскаровым, а Наталия Ивановна училась в Москве на курсе ученицы самого Станиславского Марии Кнебель. Собственно, на муштре и тренинге знаменитой актерской системы мы и занимались. Причем стоит отметить, что наш театральный коллектив был довольно уникальным. Где еще найдешь такой, в котором подавляющее большинство участников было мальчишками, да еще далеко не примерного поведения? За десять лет существования коллектива мы поставили шесть спектаклей, причем некоторые из них показали более ста раз. Наш руководитель для каждой постановки находила свою неповторимую режиссерскую изюминку. Мы первыми в городе поставили мини-спектакль на мини-площадке. Первыми в России поставили спектакль, где декорации были настоящими – это был спектакль про школьную жизнь, который мы играли в настоящих школьных кабинетах, коридорах, актовом зале. До этого только Тбилисский драматический ставил «Гамлета» в настоящем замке.
Но было бы нечестно упомянуть только два наших коллектива. На самом деле, во Дворце культуры «Юбилейный» начинали свою певческую карьеру и Радик Гареев, и Геннадий Родионов, и Владимир Поляков - имена их известны далеко за пределами нашей республики. Долгие годы славился здесь и большой духовой оркестр под руководством Вячеслава Петровича Бирюкова. А какие в ДК «Юбилейном» были дискотеки?! Сюда по вечерам стекалась молодежь со всего города, потому что здесь можно было не только потанцевать, но и по-настоящему познакомиться с течениями современной музыки.
Сегодня на сцене...
Сколько раз от конферансье мы слышали эту фразу, когда всеми правдами и неправдами пробирались в зал через знакомых билетерш. Кто только не выступал на этой сцене?! И оркестр Олега Лундстрема, и ансамбль «Арсенал» под управлением великолепного джазиста Алексея Козлова. Здесь мне удалось послушать «Ленинградский диксиленд» и «Звуки Му» Петра Мамонова. Этот зал помнит Аллу Пугачеву, Майю Кристалинскую, Жанну Бичевскую, Александра Градского, Софию Ротару, «ДДТ», Франсиса Гойю.
Дворец становится корпусом №5
В 1999 году у ДК сменился хозяин, и он стал корпусом № 5 Башкирского государственного аграрного университета. И здесь тоже проявилась общая тенденция – производственные предприятия стали тяготиться своими объектами соцкультбыта и старались скинуть их на чьи-нибудь более крепкие руки. С тех пор «Юбилейный» стал «Дворцом молодежи». В нем наши комнаты для занятий стали учебными аудиториями, преобразилось фойе, обновился и внешний вид самого здания.
И все же он и до сих пор остается одним из главных центров притяжения для уфимцев и одной из самых больших концертных площадок города.
Здесь студенческая молодежь Аграрного университета с энтузиазмом занимается в коллективах художественной самодеятельности, и их успехам радуются сокурсники на республиканских конкурсах «Студенческой весны».
Да, этому зданию не повезло на постоянных жителей, но почти каждый уфимец может назвать его своим родным домом.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА,