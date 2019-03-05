Счастье в коротких штанишках

Для бездетных семей проблема продолжения рода со временем становится самой актуальной. После неудачного лечения ЭКО здесь – последняя надежда.
Не влияет ли он пагубно на женский организм, что необходимо, чтобы сохранить репродуктивное здоровье, и смогут ли одинокие стать матерями – об этом наш разговор с главным внештатным специалистом Минздрава РБ по репродуктивному здоровью Анастасией Гарифуллиной.
- Насколько актуальна для региона проблема бесплодия?
- Примерно 12-15 процентов супружеских пар имеют такой диагноз, то есть практически каждая шестая пара. Нередко в каждой четвертой мы наблюдаем сразу нескольких факторов, препятствующих зачатию. Однако благодаря новым технологиям мы научились преодолевать очень сложные формы бесплодия. Безусловно, метод экстракорпорального оплодотворения – прорыв в репродуктологии, он внедрен в регионе еще в 2006 году, так что первые дети, появившиеся на свет в результате ЭКО, – уже школьники. А ведь до того мы могли говорить только о естественном процессе деторождения. И диагноз «бесплодие» тогда для ряда супружеских пар звучал как приговор.
- С 2013 года Башкортостан вошел в систему государственных гарантий, и бездетные супруги получили возможность бесплатно участвовать в программе ЭКО. Есть ли какие-то изменения?
- Безусловно, любая супружеская пара, имеющая страховой полис, зарегистрированная на территории республики, имеет право претендовать на проведение ЭКО. Но теперь мы можем обрадовать одиноких женщин, которые мечтают познать радость материнства, или тех, кто живет гражданским браком. Теперь для ЭКО регистрация брака не обязательна.
Увеличилось и количество квот. Если в 2013 году их на республику было выделено 300, то в этом - 2025.
В прошлом году также включили в бесплатную программу и процедуру «криозаморозки» или криоконсервации эмбрионов. (Раньше программа ЭКО ограничивалась только получением эмбрионов и их переносом в чрево женщины. Остальные услуги проводили за счет средств пациентов.) Сейчас есть возможность также и замораживать эмбрионы по квоте. Это очень эффективная методика, позволяющая уменьшить гормональную нагрузку, а эффективность сопоставима и даже несколько выше, чем при ЭКО.
- Тем не менее очередь сохраняется?
- Сроки ожидания - от 8 до 12 месяцев, что, конечно, не может не отразиться на эффективности проводимых процедур. Однако нужно учитывать, что, к сожалению, с каждым годом количество бесплодных пар увеличивается.
- Уточните, что требуется от одиноких женщин для постановки на учет по программе ЭКО?
- Они могут обратиться на общих основаниях. Если обследование подтвердит необходимость зачатия по ЭКО, их поставят в очередь. Единственное – женщинам необходимо оплатить сперму донора, его услуги колеблются от 10 до 12 тысяч рублей.
- Все, кто прошел этот нелегкий путь, отмечают, что ЭКО – серьезное испытание для организма?
- Как к любому методу лечения, к нему нужно относиться с осторожностью. Чтобы получить достаточное количество яйцеклеток, необходима гормональная стимуляция. И поскольку это значительная нагрузка на организм, еще до проведения программы мы тщательно обследуем пациентку.
Следует адекватно оценить состояние молочных желез, щитовидной железы, функции яичников. Случается, что на подготовительном этапе выявляем онкологию. На ранних стадиях мы можем это пролечить, и пациентка уже способна забеременеть сама. Либо же направляем ее на ЭКО.
- А гормональная стимуляция не может спровоцировать рак?
- С момента внедрения ЭКО сразу же начались исследования в этой области. Ученые не выявили прямой зависимости ЭКО от онкологических заболеваний. Безусловно, случаются ситуации, когда уже через несколько лет после рождения ребенка у пациентки выявляется рак. Но, скорее всего, это связано с тем, что его первоначальную стадию не выявили до ЭКО. Тем, кто прошли экстракорпоральное оплодотворение, рекомендуем регулярно наблюдаться у гинеколога, терапевта, периодически проходить медосмотры. К сожалению, онкологические заболевания занимают одно из ведущих мест по смертности и потере трудоспособности, но это с ЭКО не связано.
- Какой срок может насторожить супружескую пару, что у нее «не все ладно» с репродуктивным здоровьем? Куда нужно обратиться?
- По истечении года совместной жизни, при условии, конечно, что оба супруга готовы к продолжению рода.
Первый их шаг – отправиться в женскую консультацию, пройти минимум необходимых обследований. Если есть какие-то отклонения, гинеколог направит к специалистам-репродуктологам. У нас в республике эта служба поставлена очень хорошо. Высококвалифицированные специалисты после дополнительного углубленного обследования помогут в сжатые сроки (1-2 месяца) установить причину бесплодия. Зачастую после лечения с использованием современных ультразвуковых и эндоскопических методов (таких как лапароскопия, гистероскопия), мы можем провести коррекцию и добиться наступления самостоятельной беременности. Это касается молодых пар с небольшим стажем бесплодия. Если женщина старше 30-35 лет, а мужчина 40-45 лет, я бы рекомендовала не затягивать с обращением к специалистам. После выявления показаний на ЭКО, на пациентов готовится выписка для рассмотрения выделения квоты Минздравом. У нас на базе республиканского медико-генетического центра, а также на ежемесячной комиссии рассматриваются документы и решается вопрос, кого поставить в очередь, а кому отказать из-за противопоказаний. В дальнейшем уже на сайте Минздрава уже можно отследить продвижение очереди. При ее подходе они получают извещение письмом или по электронной почте, что нужно обратиться в Минздрав за квотой.
- Анастасия Валентиновна, каковы ваши рекомендации как главного внештатного специалиста – что нужно для того, чтобы родить естественным образом здорового ребенка?
- Они просты: рациональное питание, умеренная физическая нагрузка, душевное равновесие. Больше находитесь на свежем воздухе, испытывайте положительные эмоции. Помните: значительный лишний вес может также сказаться на репродуктивной функции.
Вообще, мне очень нравится пословица: береги платье снову, а честь смолоду. Не секрет, что подростки сейчас ведут активную половую жизнь, не уделяя должного внимания контрацепции. Родителям и учителям необходимо неустанно объяснять, что прерванная беременность (особенно первая) может губительно сказаться на репродуктивном здоровье.
Ирина Шипунова.